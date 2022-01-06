https://uz.sputniknews.ru/20220106/est-li-ugroza-dlya-vsego-regiona-eksperty-o-situatsii-v-kazaxstane-22091847.html

Есть ли угроза для всего региона? Эксперты о ситуации в Казахстане

Есть ли угроза для всего региона? Эксперты о ситуации в Казахстане

Политологи рассказали Sputnik Узбекистан, как казахстанские события влияют на всю Центральную Азию и почему Казахстан не смог обойтись без сил ОДКБ.

2022-01-06T17:05+0500

2022-01-06T17:05+0500

2022-01-06T18:36+0500

общество

казахстан

одкб

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/06/22091817_0:123:3207:1926_1920x0_80_0_0_19884d4b5fab289c8d2db8becaa2ce59.jpg

ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. Вот уже несколько дней Казахстан, одна из самых спокойных и стабильных стран бывшего СССР, не сходит с международной повестки дня. Массовые протесты из-за роста цен на сжиженный нефтяной газ переросли в массовые беспорядки.В частности, мародерство и погромы охватили южную столицу республики Алматы. На данный момент количество пострадавших достигло 353 человек. Убиты 13 полицейских, разгромлены офисы пяти телеканалов, разграблены магазины и рестораны.Джабаров объяснил, почему Запад может ввести санкции против Казахстана >>Кроме этого, мародеры совершали набеги на самые важные объекты Алматы: разгромлен аэропорт, практически сгорело здание городской администрации – акимата. Пострадала и одна из городских больниц – захватчики окружили учреждение, не пропуская пациентов и врачей.На фоне происходящего президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о возникновении террористической угрозе для страны и попросил помощи у сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).Создают ли беспорядки в Казахстане угрозу для стран-соседей и почему республика привлекает силы ОДКБ, Sputnik Узбекистан узнал у экспертов по Центральной Азии.Криминал и террористыСудя по набегам мародеров на объекты малого и среднего бизнеса в Алматы, в городе активизировался криминал, считает политолог Марс Сариев. Сложившимися обстоятельствами могут воспользоваться и другие деструктивные силы, включая радикально настроенные лица, обладающие боевым опытом в Афганистане.Протесты в Казахстане и ситуация на границе с Узбекистаном: самое главное – видео >>"Вероятна массированная дестабилизация всего региона Центральной Азии", - заявил эксперт, добавив, что, учитывая общность границ, может пострадать и Узбекистан.Между тем, из 13 убитых полицейских двое были обезглавлены. Стоит вспомнить, что отрезание голов – это способ казни, распространенный именно среди экстремистов, поэтому заявления президента Токаева о террористической угрозе являются обоснованными. Терроризм – это классическая внешняя угроза, однако внешние угрозы могут идти изнутри, отмечает кандидат экономических наук, эксперт по Центральной Азии Кубат Рахимов.Штурм, поджоги и дубинки. Куда приведут беспорядки в Казахстане >>"То, что Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ, - это нормальная тактика, она апробирована веками: в тяжелые моменты на помощь стране приходят союзники. Нельзя допустить смерти людей и дальнейшего хаоса. Взаимодействие с ОДКБ поможет защитить пространство. Алматинский аэропорт важен для страны? Важен. То же самое касается военных гарнизонов", - сказал Рахимов.Что может сделать ОДКБОхранять важные государственные и военные объекты Казахстана готовы все страны-члены ОДКБ – Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Точная информация о количестве военных в составе миротворческих сил еще неизвестна, цифры к настоящему моменту сообщили лишь некоторые страны.Так, Армения отправляет в Казахстан порядка 70 военнослужащих, Таджикистан – 200, от России в состав миротворцев ОДКБ вошли подразделения воздушно-десантных войск (ВДВ).Что требуется для введения сил ОДКБ в Казахстан >>К слову, в сети уже появляются провокационные вбросы – говоря об ОДКБ, некоторые лидеры мнений делают акцент только на России. Однако вряд ли это создаст антироссийские настроения как в Казахстане, так и в регионе в целом, полагает Кубат Рахимов."Если бы в Кыргызстане в 2010 году во время беспорядков действовали силы ОДКБ, они сохранили бы жизни и имущество многих людей. В Казахстане частично помог климат, беспорядков в столице – Нур-Султане, - нет: холода, - рассуждает эксперт. – Население это понимает. К тому же я считаю, что прямого контакта миротворческого контингента и населения не будет – подразделения будут дислоцированы на важных инфраструктурных объектах".Точка невозвратаУчитывая существование террористической угрозы в рамках региона, ОДКБ не нарушает своего устава (задачей Организации является защита стран-участниц от внешних угроз и международных террористов). К тому же среди всех государств, входящих в состав Организации, Казахстан наиболее уязвим, считает Кубат Рахимов."Кыргызстану легче – не забывайте, там есть военная база в Канте и авиация (Россия использует авиабазу Кант в соответствии с межгосударственным договором и регулярно передает Кыргызстану военную технику – Sputnik), подготовленные кадры, относящиеся к силам быстрого реагирования ОДКБ", - объясняет он.МИД России рассчитывает на скорейшую нормализацию положения в Казахстане >>В Армении тоже находится российская военная база, дислоцируется база и в Таджикистане – эти объекты способны поддержать страны в случае возникновения террористических угроз, говорит Кубат Рахимов. Чтобы Казахстан не был столь подвержен внешним рискам, деятельность ОДКБ в будущем, возможно, реформируют."Возникает необходимость пограничного союза между странами – по аналогии с Шенгеном. Нужно объединить базы данных, чтобы понимать, кто и где пересекает границы, тогда защита региона вырастет в разы", - сказал эксперт.Читайте также: Мирзиёев поговорил по телефону с Токаевым: что обсудили президенты >>В МИД Узбекистана отреагировали на ситуацию в Казахстане >>

казахстан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Данара Курманова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1118/34/11183496_106:0:1250:1144_100x100_80_0_0_8112551b1108fe0d507e8f7092bb8381.jpg

Данара Курманова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1118/34/11183496_106:0:1250:1144_100x100_80_0_0_8112551b1108fe0d507e8f7092bb8381.jpg

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Данара Курманова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1118/34/11183496_106:0:1250:1144_100x100_80_0_0_8112551b1108fe0d507e8f7092bb8381.jpg

казахстан, одкб