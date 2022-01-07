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В каких случаях подросток может лишиться свободы за правонарушение - видео
В каких случаях подросток может лишиться свободы за правонарушение - видео
Чаще всего подростки оказываются в учебно-воспитательных учреждениях из-за мелких правонарушений и антисоциальных действий.
2022-01-07T12:19+0500
2022-01-07T12:19+0500
общество
узбекистан
подростки
социальная поддержка
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ТАШКЕНТ, 7 янв – Sputnik. С постановления президента Узбекистана, предусматривающего коренное совершенствование деятельности специализированных учебно-воспитательных учреждений, началась масштабная работа по реформированию сферы: закрылись два таких учреждения, возраст приема несовершеннолетних увеличился с 11 до 14 лет. О том, что еще предстоит сделать говорили специалисты на встрече, организованной Комитетом Сената по делам молодежи, культуре и спорту при участии ЮНИСЕФ и Министерства по поддержке махалли и семьи. Были озвучены инициативы по защите "трудных" подростков и возвращению их к нормальной жизни. Предложили, к примеру, на законодательном уровне закрепить положения о том, что лишение свободы несовершеннолетних должно использоваться только как крайняя мера, и на максимально короткий срок. Также решено проработать алгоритм защиты детей из группы риска. К этому процессу будут привлечены специалисты профильных министерств и ведомств. Важно регулярно повышать квалификацию специалистов, непосредственно работающих с несовершеннолетними, а также качество услуг, оказываемых во всех вовлеченных организациях. Как отметили эксперты, прежде всего нужно устранить пагубные социальные стереотипы и усилить борьбу с праздным времяпрепровождением подростками и их рискованным поведением в обществе.Рассказали о том, какие дети чаще всего попадают в специализированные учреждения. По словам председателя Комитета Сената по делам молодежи, культуры и спорта Бахтиёра Сайфуллаева, большинство детей, оказавшихся в специализированных образовательных воспитательных учреждениях – из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. "Основные проблемы этих семей часто связаны с материальными трудностями, употреблением алкогольных и психоактивных веществ, отсутствием постоянной работы, серьезными ментальными заболеваниями среди членов семей детей", – отметил Сайфуллаев.Глава комитета предложил сосредоточиться на раннем выявлении семей с неблагополучной обстановкой, проводить мониторинг, усиливать работу в махаллях и школах. Важно искоренить стереотипы, из-за которых над девочками и женщинами совершается насилие. В частности, эксперты призвали не искать причину совершения насилия в поведении жертвы и не пытаться обвинить пострадавшую в произошедшем.Читайте также:Система правосудия в отношении несовершеннолетних — пилотный старт проекта &gt;&gt;Недетские проблемы и первые испытания: будни омбудсмена в Узбекистане &gt;&gt;
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узбекистан, подростки, социальная поддержка

В каких случаях подросток может лишиться свободы за правонарушение - видео

12:19 07.01.2022
© SputnikЭксперты обсуждают вопросы помощи трудным подросткам и защиты уязвимых детей
Эксперты обсуждают вопросы помощи трудным подросткам и защиты уязвимых детей - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.01.2022
© Sputnik
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Чаще всего подростки оказываются в учебно-воспитательных учреждениях из-за мелких правонарушений и антисоциальных действий. К примеру, из-за насилия в семье девочки попадают в закрытые учреждения, где получают защиту и психологическую помощь.
ТАШКЕНТ, 7 янв – Sputnik. С постановления президента Узбекистана, предусматривающего коренное совершенствование деятельности специализированных учебно-воспитательных учреждений, началась масштабная работа по реформированию сферы: закрылись два таких учреждения, возраст приема несовершеннолетних увеличился с 11 до 14 лет.
О том, что еще предстоит сделать говорили специалисты на встрече, организованной Комитетом Сената по делам молодежи, культуре и спорту при участии ЮНИСЕФ и Министерства по поддержке махалли и семьи.
Были озвучены инициативы по защите "трудных" подростков и возвращению их к нормальной жизни. Предложили, к примеру, на законодательном уровне закрепить положения о том, что лишение свободы несовершеннолетних должно использоваться только как крайняя мера, и на максимально короткий срок. Также решено проработать алгоритм защиты детей из группы риска. К этому процессу будут привлечены специалисты профильных министерств и ведомств.
Важно регулярно повышать квалификацию специалистов, непосредственно работающих с несовершеннолетними, а также качество услуг, оказываемых во всех вовлеченных организациях.
Как отметили эксперты, прежде всего нужно устранить пагубные социальные стереотипы и усилить борьбу с праздным времяпрепровождением подростками и их рискованным поведением в обществе.
Рассказали о том, какие дети чаще всего попадают в специализированные учреждения. По словам председателя Комитета Сената по делам молодежи, культуры и спорта Бахтиёра Сайфуллаева, большинство детей, оказавшихся в специализированных образовательных воспитательных учреждениях – из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
"Основные проблемы этих семей часто связаны с материальными трудностями, употреблением алкогольных и психоактивных веществ, отсутствием постоянной работы, серьезными ментальными заболеваниями среди членов семей детей", – отметил Сайфуллаев.
Глава комитета предложил сосредоточиться на раннем выявлении семей с неблагополучной обстановкой, проводить мониторинг, усиливать работу в махаллях и школах.
Важно искоренить стереотипы, из-за которых над девочками и женщинами совершается насилие. В частности, эксперты призвали не искать причину совершения насилия в поведении жертвы и не пытаться обвинить пострадавшую в произошедшем.

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