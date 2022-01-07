https://uz.sputniknews.ru/20220107/vo-vremya-besporyadkov-v-almaty-povrejden-pamyatnik-svyazannyy-s-uzbekistanom-22102191.html

Во время беспорядков в Алматы поврежден памятник, связанный с Узбекистаном

Во время беспорядков в Алматы поврежден памятник, связанный с Узбекистаном

Фото акта вандализма появились в сети. Что произошло в парке "28 гвардейцев-панфиловцев" – в нашем материале.

2022-01-07T18:42+0500

2022-01-07T18:42+0500

2022-01-07T18:42+0500

беспорядки в казахстане

казахстан

памятник

протесты

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ТАШКЕНТ, 7 янв – Sputnik. Погромщики попытались сбить надпись на входе в парк "28 гвардейцев-панфиловцев" в Алматы. Повреждены несколько бронзовых букв.В состав легендарной стрелковой дивизии входили и выходцы из Узбекистана. Среди них Джура Ширматов. Он был командиром взвода 4-й роты, откуда вышли 28 героев-панфиловцев. Николай Задорин — кавалер четырех Георгиевских крестов, комбат второго батальона 73-го гвардейского стрелкового полка. С августа 1944 года руководил военной кафедрой Ташкентского юридического института.Были среди панфиловцев и настоящие героини. Одна из них — Гульнара Миникеева. С первого и до последнего дня войны находилась в медсанбате дивизии.

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казахстан, памятник, протесты