https://uz.sputniknews.ru/20220107/vo-vremya-besporyadkov-v-almaty-povrejden-pamyatnik-svyazannyy-s-uzbekistanom-22102191.html
Во время беспорядков в Алматы поврежден памятник, связанный с Узбекистаном
Во время беспорядков в Алматы поврежден памятник, связанный с Узбекистаном
Фото акта вандализма появились в сети. Что произошло в парке "28 гвардейцев-панфиловцев" – в нашем материале.
2022-01-07T18:42+0500
2022-01-07T18:42+0500
2022-01-07T18:42+0500
беспорядки в казахстане
казахстан
памятник
протесты
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ТАШКЕНТ, 7 янв – Sputnik. Погромщики попытались сбить надпись на входе в парк "28 гвардейцев-панфиловцев" в Алматы. Повреждены несколько бронзовых букв.В состав легендарной стрелковой дивизии входили и выходцы из Узбекистана. Среди них Джура Ширматов. Он был командиром взвода 4-й роты, откуда вышли 28 героев-панфиловцев. Николай Задорин — кавалер четырех Георгиевских крестов, комбат второго батальона 73-го гвардейского стрелкового полка. С августа 1944 года руководил военной кафедрой Ташкентского юридического института.Были среди панфиловцев и настоящие героини. Одна из них — Гульнара Миникеева. С первого и до последнего дня войны находилась в медсанбате дивизии.
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MIA „Rosiya Segodnya“
казахстан, памятник, протесты
Во время беспорядков в Алматы поврежден памятник, связанный с Узбекистаном
Фото акта вандализма появились в сети. Что произошло в парке "28 гвардейцев-панфиловцев" – в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 7 янв – Sputnik. Погромщики попытались сбить надпись на входе в парк "28 гвардейцев-панфиловцев" в Алматы. Повреждены несколько бронзовых букв.
В состав легендарной стрелковой дивизии входили и выходцы из Узбекистана. Среди них Джура Ширматов. Он был командиром взвода 4-й роты, откуда вышли 28 героев-панфиловцев.
Николай Задорин — кавалер четырех Георгиевских крестов, комбат второго батальона 73-го гвардейского стрелкового полка. С августа 1944 года руководил военной кафедрой Ташкентского юридического института.
Были среди панфиловцев и настоящие героини. Одна из них — Гульнара Миникеева. С первого и до последнего дня войны находилась в медсанбате дивизии.