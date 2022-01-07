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Митингующие в Алматы нападают на полицейский автомобиль - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.01.2022
Беспорядки в Казахстане
С начала года в Казахстане начались несанкционированные митинги, которые позже переросли в беспорядки по всей стране. Люди протестуют против роста цен на сжиженный нефтяной газ.
https://uz.sputniknews.ru/20220107/vo-vremya-besporyadkov-v-almaty-povrejden-pamyatnik-svyazannyy-s-uzbekistanom-22102191.html
Во время беспорядков в Алматы поврежден памятник, связанный с Узбекистаном
Во время беспорядков в Алматы поврежден памятник, связанный с Узбекистаном
Фото акта вандализма появились в сети. Что произошло в парке "28 гвардейцев-панфиловцев" – в нашем материале.
2022-01-07T18:42+0500
2022-01-07T18:42+0500
беспорядки в казахстане
казахстан
памятник
протесты
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ТАШКЕНТ, 7 янв – Sputnik. Погромщики попытались сбить надпись на входе в парк "28 гвардейцев-панфиловцев" в Алматы. Повреждены несколько бронзовых букв.В состав легендарной стрелковой дивизии входили и выходцы из Узбекистана. Среди них Джура Ширматов. Он был командиром взвода 4-й роты, откуда вышли 28 героев-панфиловцев. Николай Задорин — кавалер четырех Георгиевских крестов, комбат второго батальона 73-го гвардейского стрелкового полка. С августа 1944 года руководил военной кафедрой Ташкентского юридического института.Были среди панфиловцев и настоящие героини. Одна из них — Гульнара Миникеева. С первого и до последнего дня войны находилась в медсанбате дивизии.
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казахстан, памятник, протесты

Во время беспорядков в Алматы поврежден памятник, связанный с Узбекистаном

18:42 07.01.2022
© Sputnik КазахстанПарк "28 гвардейцев-панфиловцев" в Алматы
Парк 28 гвардейцев-панфиловцев в Алматы - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.01.2022
© Sputnik Казахстан
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Фото акта вандализма появились в сети. Что произошло в парке "28 гвардейцев-панфиловцев" – в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 7 янв – Sputnik. Погромщики попытались сбить надпись на входе в парк "28 гвардейцев-панфиловцев" в Алматы. Повреждены несколько бронзовых букв.
В состав легендарной стрелковой дивизии входили и выходцы из Узбекистана. Среди них Джура Ширматов. Он был командиром взвода 4-й роты, откуда вышли 28 героев-панфиловцев.
Николай Задорин — кавалер четырех Георгиевских крестов, комбат второго батальона 73-го гвардейского стрелкового полка. С августа 1944 года руководил военной кафедрой Ташкентского юридического института.
Были среди панфиловцев и настоящие героини. Одна из них — Гульнара Миникеева. С первого и до последнего дня войны находилась в медсанбате дивизии.
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