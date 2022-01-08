https://uz.sputniknews.ru/20220108/chto-budet-s-vneshnim-dolgom-uzbekistana---ekspert-video-22107520.html

Что будет с внешним долгом Узбекистана - эксперт: видео

Что будет с внешним долгом Узбекистана - эксперт: видео

Финансовый аналитик подробно объяснил, что значит внешний долг Узбекистана и каковы перспективы экономики страны в 2022 году.

2022-01-08T21:00+0500

2022-01-08T21:00+0500

2022-01-08T21:00+0500

видео

мультимедиа

узбекистан

финансы

госдолг

мнение эксперта

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Итоги года в мировой и узбекистанской экономике корреспонденту Sputnik прокомментировал финансовый аналитик "Золотого монетного дома" Дмитрий Голубовский. Эксперт отметил оперативную позитивную реакцию российского Центробанка, который смог вовремя среагировать и принять меры по сдерживания негативных последствий пандемии для экономики России, в том числе по сдерживанию роста инфляции. Так как России удалось выстоять в нелегкие времена, постсоветские страны и Узбекистан тоже сильно не пострадали. "Российская экономика на пространстве СНГ - это тяжеловес. Когда хорошо России, хорошо и СНГ, и Узбекистану", - пояснил Голубовский.Узбекистан продолжает брать кредиты, причем и зарубежные коммерческие банки, и международные финансовые организации их ему охотно дают. Эксперты считают, что ничего страшного в этом нет, а узбекистанцы все равно переживают. Финансовый аналитик подробно объяснил, опасен ли внешний долг Узбекистана для его граждан. Он считает, что кредитовать нужно в разумных пределах и у "правильных" организаций.Также Голубовский отметил: 90% управляющих активами из финансового истеблишмента считают, что коронавирус не приведет к каким-либо драматическим последствиям в экономике.Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост ВВП Узбекистана в 2021 году до 7%, а инфляцию - на уровне 10% из-за давления цен на продовольствие и сырьевые товары. По мнению Дмитрия Голубовского, в этом отношении республике важно не перейти порог инфляции в 10-12% процентов. В остальном же Узбекистан вполне отражает мировые тенденции.Насколько вступление Узбекистана в Евразийский банк развития можно расценивать как шаг к дальнейшей интеграции с ЕАЭС? Ответ на этот и другие вопросы вы получите в полном интервью с экспертом на YouTube-канале Sputnik Узбекистан >>

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Анна Черкасова

мультимедиа , узбекистан, финансы, госдолг, мнение эксперта, видео