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Какие фрукты нужно есть при беременности - врач
Какие фрукты нужно есть при беременности - врач
Фрукты, богатые фолиевой кислотой, играют большую роль в формировании плаценты и снижают риск развития патологий для плода.
2022-01-09T23:00+0500
2022-01-09T23:00+0500
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фрукты
беременность
врач
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Фрукты - это вкусная, а главное, натуральная и здоровая еда, которую стоит употреблять в пищу каждый день. Каждый фрукт обладает полезными веществами - и некоторые особенно необходимы для женского организма в период беременности. Об этом РИА Новости рассказала нутрициолог Галина Агеенкова.По мнению специалиста, при беременности женщинам особенно полезно есть следующие фрукты:ЯблокиВо-первых, яблоки восполняют дефицит железа в организме, что особенно важно для женщин, страдающих анемией. А во-вторых, в яблоках содержится клетчатка - она улучшает пищеварение и помогает избавиться от запоров, с которыми женщина может столкнуться, вынашивая ребёнка.Авокадо необходимо включить в рацион из-за высокого содержания фолиевой кислоты. Она играет важную роль в формировании плаценты, снижает вероятность развития патологий при формировании плода. Также употребление фруктов увеличивает вес ребенка до оптимальных значений.ХурмаВ составе хурмы много антиоксидантов, замедляющих процесс биологического старения в организме. Также в период беременности важно защищать себя от простуд, а хурма содержит витамин С, защищающий организм от воспалений.АвокадоВ авокадо высок уровень содержания фолиевой кислоты. Данное вещество играет большую роль в формировании плаценты и снижает риск развития патологий для формирующегося плода.Более того, как сообщила эксперт, в авокадо содержится витамин Е, также необходимый для женского организма. А употребление фруктов в принципе увеличивает вес ребенка. При этом важно выбирать фрукты, содержащие мало фруктозы - в их число, кроме яблок и авокадо, входят груши, сливы, лимоны, апельсины, киви, грейпфруты и ананасы.
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фрукты, беременность, врач

Какие фрукты нужно есть при беременности - врач

23:00 09.01.2022
© Sputnik / Рамиз БахтияровЧорсу - самый старый базар в старом Ташкенте
Чорсу - самый старый базар в старом Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.01.2022
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Фрукты, богатые фолиевой кислотой, играют большую роль в формировании плаценты и снижают риск развития патологий для плода.
Фрукты - это вкусная, а главное, натуральная и здоровая еда, которую стоит употреблять в пищу каждый день. Каждый фрукт обладает полезными веществами - и некоторые особенно необходимы для женского организма в период беременности. Об этом РИА Новости рассказала нутрициолог Галина Агеенкова.
По мнению специалиста, при беременности женщинам особенно полезно есть следующие фрукты:

Яблоки

Во-первых, яблоки восполняют дефицит железа в организме, что особенно важно для женщин, страдающих анемией. А во-вторых, в яблоках содержится клетчатка - она улучшает пищеварение и помогает избавиться от запоров, с которыми женщина может столкнуться, вынашивая ребёнка.
Авокадо необходимо включить в рацион из-за высокого содержания фолиевой кислоты. Она играет важную роль в формировании плаценты, снижает вероятность развития патологий при формировании плода. Также употребление фруктов увеличивает вес ребенка до оптимальных значений.

Хурма

В составе хурмы много антиоксидантов, замедляющих процесс биологического старения в организме. Также в период беременности важно защищать себя от простуд, а хурма содержит витамин С, защищающий организм от воспалений.

Авокадо

В авокадо высок уровень содержания фолиевой кислоты. Данное вещество играет большую роль в формировании плаценты и снижает риск развития патологий для формирующегося плода.
"Один фрукт содержит почти 1/2 рекомендуемой дневной нормы витамина. Все это делает авокадо незаменимым фруктом для женского здоровья", - рассказала Галина Агеенкова.
Более того, как сообщила эксперт, в авокадо содержится витамин Е, также необходимый для женского организма. А употребление фруктов в принципе увеличивает вес ребенка. При этом важно выбирать фрукты, содержащие мало фруктозы - в их число, кроме яблок и авокадо, входят груши, сливы, лимоны, апельсины, киви, грейпфруты и ананасы.
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