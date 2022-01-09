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"Нам у вас очень нравится" - Елизавета Арзамасова об Узбекистане
"Нам у вас очень нравится" - Елизавета Арзамасова об Узбекистане
Российская актриса вместе с супругом, фигуристом Ильей Авербухом проводит выходные в Ташкенте.
2022-01-09T20:00+0500
2022-01-09T20:00+0500
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узбекистан
ташкент
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ТАШКЕНТ, 9 янв – Sputnik. Российская актриса театра и кино Елизавета Арзамасова вместе с супругом, фигуристом Ильей Авербухом проводит новогодние праздники в Узбекистане.Звездная пара прогулялась по Ташкенту и посетила горнолыжный курорт Амирсой. На вопрос корреспондента Sputnik Узбекистан актриса рассказала, что больше никакие достопримечательности республики они посетить не успеют.Как отметила звезда сериала "Папины дочки", в Узбекистане она впервые встала на лыжи – и ей понравилось. На своей странице актриса также выложила фотографию себя и супруга в тюбетейках.
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узбекистан, ташкент, актриса, выходные

"Нам у вас очень нравится" - Елизавета Арзамасова об Узбекистане

20:00 09.01.2022
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Российская актриса вместе с супругом, фигуристом Ильей Авербухом проводит выходные в Ташкенте.
ТАШКЕНТ, 9 янв – Sputnik. Российская актриса театра и кино Елизавета Арзамасова вместе с супругом, фигуристом Ильей Авербухом проводит новогодние праздники в Узбекистане.
Звездная пара прогулялась по Ташкенту и посетила горнолыжный курорт Амирсой. На вопрос корреспондента Sputnik Узбекистан актриса рассказала, что больше никакие достопримечательности республики они посетить не успеют.
"Нам очень нравится у вас! Больше никуда съездить не успеем, но и Ташкента с Амирсоем достаточно для самых добрых впечатлений", - ответила Арзамасова.
Как отметила звезда сериала "Папины дочки", в Узбекистане она впервые встала на лыжи – и ей понравилось. На своей странице актриса также выложила фотографию себя и супруга в тюбетейках.
"По-моему, нам идет! Сегодня с удовольствием гуляли по Ташкенту! Какие люди эмоциональные и доброжелательные в городе! Добра вам!", — гласит подпись под фото.
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