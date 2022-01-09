https://uz.sputniknews.ru/20220109/nam-u-vas-ochen-nravitsya---elizaveta-arzamasova-ob-uzbekistane-22115472.html

"Нам у вас очень нравится" - Елизавета Арзамасова об Узбекистане

"Нам у вас очень нравится" - Елизавета Арзамасова об Узбекистане

Российская актриса вместе с супругом, фигуристом Ильей Авербухом проводит выходные в Ташкенте.

2022-01-09T20:00+0500

2022-01-09T20:00+0500

2022-01-09T20:00+0500

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узбекистан

ташкент

актриса

выходные

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ТАШКЕНТ, 9 янв – Sputnik. Российская актриса театра и кино Елизавета Арзамасова вместе с супругом, фигуристом Ильей Авербухом проводит новогодние праздники в Узбекистане.Звездная пара прогулялась по Ташкенту и посетила горнолыжный курорт Амирсой. На вопрос корреспондента Sputnik Узбекистан актриса рассказала, что больше никакие достопримечательности республики они посетить не успеют.Как отметила звезда сериала "Папины дочки", в Узбекистане она впервые встала на лыжи – и ей понравилось. На своей странице актриса также выложила фотографию себя и супруга в тюбетейках.

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узбекистан, ташкент, актриса, выходные