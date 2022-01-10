https://uz.sputniknews.ru/20220110/jiteli-dvux-rayonov-tashkenta-do-vechera-ostanutsya-bez-gaza-22119468.html

Жители двух районов Ташкента до вечера останутся без газа

Жители двух районов Ташкента до вечера останутся без газа

Отключения коснутся более десятка улиц. Подробнее — в материале.

2022-01-10T09:31+0500

2022-01-10T09:31+0500

2022-01-10T09:31+0500

общество

ташкент

газ

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ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Жителям двух столичных районов временно отключат газ. В частности, в Чиланзарском районе запланированы работы по переносу наземного газопровода низкого давления D—57 мм, расположенного по адресу 20—А. В связи с этим, в понедельник с 10.00 до 18.00 будет прекращено газоснабжение в восьми многоэтажках, а также у двух оптовых потребителей. Из-за этого без газа с 10.00 до 18.00 останутся жители и оптовые потребители улиц Усманова, Каримова, Уйсоз, Мумтоз, Оханграбо, Чашма, Шавката, Садафа, Мулойим, Табибий и Табассум.Ранее узбекистанцев предупредили: в 2022 году вырастут тарифы на электричество, газ, горячую и питьевую воду и канализацию.Счетная палата рекомендовала компенсировать их за счет цен на продукты.Читайте также:Тарифы на свет и газ в 2022 году подрастут >>Как не отравиться угарным газом: симптомы и первая помощь >>

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