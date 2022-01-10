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Жители двух районов Ташкента до вечера останутся без газа
Жители двух районов Ташкента до вечера останутся без газа
Отключения коснутся более десятка улиц. Подробнее — в материале.
2022-01-10T09:31+0500
2022-01-10T09:31+0500
общество
ташкент
газ
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ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Жителям двух столичных районов временно отключат газ. В частности, в Чиланзарском районе запланированы работы по переносу наземного газопровода низкого давления D—57 мм, расположенного по адресу 20—А. В связи с этим, в понедельник с 10.00 до 18.00 будет прекращено газоснабжение в восьми многоэтажках, а также у двух оптовых потребителей. Из-за этого без газа с 10.00 до 18.00 останутся жители и оптовые потребители улиц Усманова, Каримова, Уйсоз, Мумтоз, Оханграбо, Чашма, Шавката, Садафа, Мулойим, Табибий и Табассум.Ранее узбекистанцев предупредили: в 2022 году вырастут тарифы на электричество, газ, горячую и питьевую воду и канализацию.Счетная палата рекомендовала компенсировать их за счет цен на продукты.Читайте также:Тарифы на свет и газ в 2022 году подрастут &gt;&gt;Как не отравиться угарным газом: симптомы и первая помощь &gt;&gt;
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ташкент, газ

Жители двух районов Ташкента до вечера останутся без газа

09:31 10.01.2022
CC0 / Pixabay / Газовая конфорка
Газовая конфорка - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.01.2022
CC0 / Pixabay /
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Отключения коснутся более десятка улиц. Подробнее — в материале.
ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Жителям двух столичных районов временно отключат газ.
В частности, в Чиланзарском районе запланированы работы по переносу наземного газопровода низкого давления D—57 мм, расположенного по адресу 20—А.
В связи с этим, в понедельник с 10.00 до 18.00 будет прекращено газоснабжение в восьми многоэтажках, а также у двух оптовых потребителей.
Кроме того, в Яшнабадском районе запланированы работы по устранению утечек на газопроводах D—57 и D—50 мм, расположенных на улицах Мумтоз и Оханграбо.
Из-за этого без газа с 10.00 до 18.00 останутся жители и оптовые потребители улиц Усманова, Каримова, Уйсоз, Мумтоз, Оханграбо, Чашма, Шавката, Садафа, Мулойим, Табибий и Табассум.
Ранее узбекистанцев предупредили: в 2022 году вырастут тарифы на электричество, газ, горячую и питьевую воду и канализацию.
Счетная палата рекомендовала компенсировать их за счет цен на продукты.
Читайте также:
Тарифы на свет и газ в 2022 году подрастут >>
Как не отравиться угарным газом: симптомы и первая помощь >>
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