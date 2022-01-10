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https://uz.sputniknews.ru/20220110/ombudsmen-pomog-otsudit-3356-mln-sumov-22130871.html
Омбудсмен помог отсудить 335,6 млн сумов
Омбудсмен помог отсудить 335,6 млн сумов
Уполномоченный Олий Мажлиса по правам человека защитил права 38 граждан.
2022-01-10T18:57+0500
2022-01-10T18:57+0500
общество
омбудсмен
уполномоченный по правам человека
суд
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ТАШКЕНТ, 10 янв – Sputnik. Уполномоченный Олий Мажлиса по правам человека (омбудсмен) помог гражданам отсудить их заработную плату за 14 месяцев, сообщает пресс-служба омбудсмена.Как сообщает пресс-служба, к уполномоченному по правам человека обратились 38 граждан с жалобой на несвоевременную выплату заработной платы ООО "Усмон Юсупов Агросервис машина трактор парки".Выяснилось, что предприятие не выплатило работникам зарплату за период с 1 августа 2020 года по 1 октября 2021 года. Общая сумма долга составила 335 610 914 сумов.Однако еще 16 сентября АО "Узагросервис" в письме велело руководителям ООО "Агросервис МТП" Республики Каракалпакстан и области выплатить долг по зарплате и бюджетным платежам за счет льготного кредита под урожай 2022 года и других доступных источников. Это требование руководители общества с ограниченной ответственностью не выполнили.Омбудсмен подал иск в Касбинский межрайонный суд по гражданским делам, и суд вынес решение, что весь долг по заработной плате должен быть взыскан с работодателя и выплачен работникам.Читайте также: В каких случаях подросток может лишиться свободы за правонарушение
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омбудсмен, уполномоченный по правам человека, суд

Омбудсмен помог отсудить 335,6 млн сумов

18:57 10.01.2022
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Уполномоченный Олий Мажлиса по правам человека защитил права 38 граждан.
ТАШКЕНТ, 10 янв – Sputnik. Уполномоченный Олий Мажлиса по правам человека (омбудсмен) помог гражданам отсудить их заработную плату за 14 месяцев, сообщает пресс-служба омбудсмена.
Как сообщает пресс-служба, к уполномоченному по правам человека обратились 38 граждан с жалобой на несвоевременную выплату заработной платы ООО "Усмон Юсупов Агросервис машина трактор парки".
Выяснилось, что предприятие не выплатило работникам зарплату за период с 1 августа 2020 года по 1 октября 2021 года. Общая сумма долга составила 335 610 914 сумов.
Однако еще 16 сентября АО "Узагросервис" в письме велело руководителям ООО "Агросервис МТП" Республики Каракалпакстан и области выплатить долг по зарплате и бюджетным платежам за счет льготного кредита под урожай 2022 года и других доступных источников. Это требование руководители общества с ограниченной ответственностью не выполнили.
Омбудсмен подал иск в Касбинский межрайонный суд по гражданским делам, и суд вынес решение, что весь долг по заработной плате должен быть взыскан с работодателя и выплачен работникам.
Читайте также: В каких случаях подросток может лишиться свободы за правонарушение
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