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UzAirways объявила о запуске дополнительных рейсов для студентов
UzAirways объявила о запуске дополнительных рейсов для студентов
Купленные ранее билеты на авиа и железнодорожные рейсы внутри страны можно обменять на более позднюю дату бесплатно.
2022-01-10T19:47+0500
2022-01-10T21:10+0500
общество
авиакомпания uzbekistan airways
каникулы
скидки
рейсы
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ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways с 20 по 23 января запускает дополнительные льготные рейсы для студентов, возвращающихся с каникул. Такое решение приняли в связи с продлением зимних каникул 2021/2022 учебного года до 24 января.Эти рейсы свяжут Ташкент с Ургенчем, Нукусом, Бухарой, Ферганой, Карши, Термезом и Андижаном. С точным расписанием полетов можно ознакомиться на официальном сайте авиаперевозчика.До конца каникул продлили также срок 50%-ной скидки на железнодорожные билеты внутри республики. А купленные ранее билеты можно обменять на более позднюю дату бесплатно.Школьники тоже смогут отдохнуть до 24 января. Эти меры предприняты для того, чтобы снизить вероятность распространения сезонного гриппа и дать возможность преподавателям и руководителям школ пройти обучение по новой Национальной учебной программе.
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авиакомпания uzbekistan airways, каникулы, скидки, рейсы

UzAirways объявила о запуске дополнительных рейсов для студентов

19:47 10.01.2022 (обновлено: 21:10 10.01.2022)
© Sputnik / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A320 компании Uzbekistan Airways
Самолет Airbus A320 компании Uzbekistan Airways - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.01.2022
© Sputnik / Алексей Даничев
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Купленные ранее билеты на авиа- и железнодорожные рейсы внутри страны можно обменять на более позднюю дату бесплатно.
ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways с 20 по 23 января запускает дополнительные льготные рейсы для студентов, возвращающихся с каникул. Такое решение приняли в связи с продлением зимних каникул 2021/2022 учебного года до 24 января.
Эти рейсы свяжут Ташкент с Ургенчем, Нукусом, Бухарой, Ферганой, Карши, Термезом и Андижаном. С точным расписанием полетов можно ознакомиться на официальном сайте авиаперевозчика.
До конца каникул продлили также срок 50%-ной скидки на железнодорожные билеты внутри республики. А купленные ранее билеты можно обменять на более позднюю дату бесплатно.
Школьники тоже смогут отдохнуть до 24 января. Эти меры предприняты для того, чтобы снизить вероятность распространения сезонного гриппа и дать возможность преподавателям и руководителям школ пройти обучение по новой Национальной учебной программе.
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