https://uz.sputniknews.ru/20220110/uzairways-obyavila-o-zapuske-dopolnitelnyx-reysov-dlya-studentov-22132192.html

UzAirways объявила о запуске дополнительных рейсов для студентов

UzAirways объявила о запуске дополнительных рейсов для студентов

Купленные ранее билеты на авиа и железнодорожные рейсы внутри страны можно обменять на более позднюю дату бесплатно.

2022-01-10T19:47+0500

2022-01-10T19:47+0500

2022-01-10T21:10+0500

общество

авиакомпания uzbekistan airways

каникулы

скидки

рейсы

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ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways с 20 по 23 января запускает дополнительные льготные рейсы для студентов, возвращающихся с каникул. Такое решение приняли в связи с продлением зимних каникул 2021/2022 учебного года до 24 января.Эти рейсы свяжут Ташкент с Ургенчем, Нукусом, Бухарой, Ферганой, Карши, Термезом и Андижаном. С точным расписанием полетов можно ознакомиться на официальном сайте авиаперевозчика.До конца каникул продлили также срок 50%-ной скидки на железнодорожные билеты внутри республики. А купленные ранее билеты можно обменять на более позднюю дату бесплатно.Школьники тоже смогут отдохнуть до 24 января. Эти меры предприняты для того, чтобы снизить вероятность распространения сезонного гриппа и дать возможность преподавателям и руководителям школ пройти обучение по новой Национальной учебной программе.

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авиакомпания uzbekistan airways, каникулы, скидки, рейсы