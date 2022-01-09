https://uz.sputniknews.ru/20220109/zimnie-kanikuly-prodlili-22112491.html

Зимние каникулы продлили

Зимние каникулы продлили

Министерство образования продлило школьные каникулы и организовало занятия для детей на период отдыха.

2022-01-09T10:47+0500

2022-01-09T10:47+0500

2022-01-09T10:47+0500

общество

каникулы

школа

министерство народного образования узбекистана

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ТАШКЕНТ, 9 янв – Sputnik. Министерство народного образования Узбекистана продлило зимние каникулы для школьников. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.Школьники смогут отдыхать до 24 января. Сделано это для того, чтобы предотвратить распространение сезонного гриппа и дать возможность преподавателям и руководителям школ пройти обучение по новой Национальной учебной программе.Кроме того, по телеканалам национальной телерадиокомпании и в социальных сетях министерства будет организована трансляция различных кружков для школьников.Ранее Министерство среднего и высшего образования сообщало о продлении каникул для студентов также до 24 января. За время перерыва учащиеся вузов и сузов смогут принять участие в онлайн олимпиадах. В связи с увеличением зимних каникул, до 24 января продлили и срок 50%-ной скидки на авиа и железнодорожные билеты. А купленные ранее билеты можно будет обменять на более позднюю дату бесплатно.Читайте также: К 2026 году в вузах будет учиться половина молодежи УЗбекистана >>

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каникулы, школа, министерство народного образования узбекистана