https://uz.sputniknews.ru/20220110/video-dom-tigra---kak-veterinar-i-akrobat-sozdali-xospis-dlya-bolshix-koshek-22117238.html

Видео: "Дом тигра" - как ветеринар и акробат создали хоспис для больших кошек

Видео: "Дом тигра" - как ветеринар и акробат создали хоспис для больших кошек

Бывшие работники цирка спасли более десятка тигров, леопардов и львов, над которыми издевались хозяева.

2022-01-10T07:00+0500

2022-01-10T07:00+0500

2022-01-10T07:00+0500

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ветеринар

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Акробат Дмитрий Ким и ветеринар Яна Олейник продали машину и квартиру, чтобы спасать больших кошек, сообщает РИА Новости.Все началось шесть лет назад, когда наши герои были с цирком на гастролях в Дагестане. К ним обратился директор передвижного зоопарка, принес двух умирающих тигрят: "Что-то чахнут на глазах".Состояние новорожденных малышей было ужасным: им показали два лысых комочка с окровавленными носами.Отдавать тигрят хозяин отказался: "Жалко тебе их – выкупай". За каждого малыша он запросил 350 тысяч. Дмитрий с Яной продали машину и залезли в долги, но успели выкупить только одного тигренка. Второй умер от истощения.Малыша назвали Астон Мартин. Он стал первым обитателем будущего хосписа. Сейчас здесь уже девять тигров, леопард и пума.Первые полгода Астон жил со своими спасителями в трейлере. Затем Дмитрию и Яне пришлось продать квартиру в Кургане, чтобы построить вольер. Стали появляться и другие подопечные.Тигрицу Хонду выкупили из контактного зоопарка. Там ее признали "некондиционной" – малышка не любила, когда ее тискают, и категорически не хотела сидеть на руках.Выкупив несколько тигров, артисты поставили номера, гастролировали со своими подопечными. Но в 2020 году случилась пандемия, локдаун, выступления прекратились. Тогда и появился хоспис.Прокормить тигров — задача не из простых. В день хищник съедает в зависимости от сезона от пяти до десяти килограммов мяса — говядины, конины, курицы, свинины. Только на мясо уходит от 200 до 300 тысяч рублей в месяц. Летом супруги выращивают кур — в день тигр может съесть четыре-пять тушек. Зимой приходится покупать, так как нет теплого птичника.В хосписе стараются соблюдать биологические ритмы животных. Например, кормят раз в день — с часу до двух ночи.Еда не главная статья расходов. Вольеры еще дороже – каждый обходится паре почти в миллион рублей. Живут основатели хосписа на окраине Новосибирска, где арендуют два гектара земли. Дома нет — по-прежнему ютятся в трейлере. Собираются купить участок в четыре гектара.Обследуют и лечат даже самых сложных пациентов на месте. Для этого в хоспис выезжает госпиталь дикой природы.К медицинским манипуляциям животные привыкли. Многие обучены давать лапу, чтобы у них взяли кровь. Некоторые умеют принимать правильную позу для измерения температуры или укола.Супруги надеются, что диких животных, нуждающихся в их помощи, станет меньше. Правда, в 2022-м, видимо, этого не произойдет. В год Тигра кто-то обязательно подарит друзьям хищного котенка, которому уже через несколько месяцев сложно будет найти место даже в загородном доме.Читайте также: Кентавры и аватары: какие гибриды человека и робота могут появиться в 2022-м

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тигр, акробат, ветеринар