https://uz.sputniknews.ru/20220110/vostochnyy-goroskop-dlya-cobaki-2022-samyy-podrobnyy-prognoz-22132641.html

Восточный гороскоп для Cобаки-2022: самый подробный прогноз

Восточный гороскоп для Cобаки-2022: самый подробный прогноз

Астрологи считают, что покровителя года Тигра и Собаку связывают узы родства. Поэтому в 2022-м Черный Водяной Тигр подготовил для данного знака восточного зодиака множество трансформаций и перемен.

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Согласно китайскому гороскопу, 1 февраля в свои права вступает покровитель 2022 года – Черный Водяной Тигр. Что он подготовил для представителей знака Собаки? О самых важных моментах, которые ждут Собаку в новом году, читайте в нашем гороскопе.Рожденные в год Собаки: описание знакаРодились: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018В китайской астрологии Собака считается одним из самых благородных знаков зодиака. Честный и принципиальный, человек, рожденный под знаком Собаки, с детства проявляет себя как настоящий идеалист. Если дружба – то крепкая, если любовь – то навсегда, и ни в одних взаимоотношениях не должно присутствовать ни лжи, ни мелочности.Порядочность для Собаки выходит на первый план, и если кто-то из ее окружения ведет себя подло, Собака без раздумий вычеркнет его из своей жизни. Однако будет переживать – несмотря на внешнее спокойствие, Собака очень чувствительна и при неудачах и трудностях становится пессимистом. Как и настоящей собаке, ей нужно время, чтобы "зализать раны".Выходить из этого состояния и становиться вновь жизнерадостной и верящей в лучшее Собаке помогают друзья и близкие. Их присутствие в жизни Собака высоко ценит, хотя ей трудно говорить о привязанности к ним вслух. Свои чувства Собака предпочитает демонстрировать поступками, а не словами.Тем не менее наедине с любимым человеком Собака раскрывается как нежный партнер, а в семье это – главный генератор заботы и безусловного принятия родных. Как истинный идеалист, Собака преувеличивает достоинства близких, однако это бывает даже на пользу: люди в присутствии Собаки чувствуют себя увереннее и смелее.А вот смелости самой Собаке иногда недостает: она часто, причем без оснований переживает о будущем, сомневается в себе. Поэтому в отношениях ценит прежде всего ласку и внимание – эти проявления любви дарят ей хорошее настроение и уверенность в своих силах.Впрочем, как ни парадоксально, при возникновении проблем Собака вдруг становится твердой и жесткой, может все решить в одиночку. Особенно агрессивной Собака становится, если задевают дорогих ей людей. Нападки в свой адрес она может снисходительно игнорировать, считая, что нельзя опускаться до уровня обидчика. Однако уколов в адрес других Собака не простит.Собака любит находиться дома, но не менее важно для нее много и активно работать. Дело в том, что в Собаке сочетаются два качества – практичность и щедрость. Она любит делать дорогие подарки, но в то же время не хочет тратить на них последние сбережения. У Собаки всегда должна быть мощная финансовая подушка безопасности. Поэтому этот знак зодиака умеет зарабатывать.Основных минусов у Собаки два. Первый – лень, развивающаяся в периоды уныния. Собака в состоянии депрессии может днями сидеть дома, уверенная, что у нее ничего не получится и она никому не нужна. А второй недостаток – это неспортивность. Многие представители данного знака зодиака не дружат со спортом, а зря: у них часто бывают проблемы со здоровьем, решить которые помогают как раз физические нагрузки.Общий гороскоп для Собаки-2022Считается, что Тигр и Собака состоят в родстве. Поэтому в 2022 году Тигр будет всячески поддерживать Собаку.Перемены, которые он несет для этого знака зодиака, исключительно позитивные: на работе Собаку ждет покой, в творчестве – вдохновение, а в любви – приключения.Гороскоп карьеры для Собаки-2022На работе все стабильно и спокойно. Собакам, которые сменили работу в прошлом году или трудятся на нынешнем месте работы несколько лет, можно вздохнуть спокойно: они будут заниматься привычными делами в радость. Ну а доходы многих Собак будут расти.Повезет и тем Собакам, которые сменят работу в начале года. Их трудоспособность и ответственность быстро заметит руководство.Любовный гороскоп для Собаки-2022Работа всегда была главным приоритетом для Собаки, но не в этом году. Черный Водяной Тигр намерен подарить представителям этого знака зодиака побольше драйва, ощущения счастья и незабываемых эмоций. Поэтому одинокие Собаки должны приготовиться к встрече с любовью из прошлого.Не бойтесь: 2022 год для Собак в личном плане – период трансформаций. Так что воссоединение с бывшим партнером не только возродит чувства, но и поможет признать собственные недостатки, а также даст понимание – в жизни все можно изменить. Кстати, этот роман может перерасти в крепкий брак.Что касается семейных Собак, 2022 год принесет им размеренность, уют и взаимопонимание.Гороскоп здоровья для Собаки-2022В 2022 году Собакам стоит обратить внимание на зрение, позвоночник и суставы. В прошлом году Собаки слишком много работали, поэтому стоит побаловать себя отпуском, иначе грозит нервное истощение. О занятиях спортом тоже не стоит забывать – занятия в зале, танцы или плавание помогут взбодриться.Читайте также: Встречаем год Тигра: гороскоп-2022 для всех знаков зодиака

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