https://uz.sputniknews.ru/20211231/vstrechaem-god-tigra-goroskop--2022-dlya-vsex-znakov-zodiaka-22034823.html

Встречаем год Тигра: гороскоп – 2022 для всех знаков зодиака

Встречаем год Тигра: гороскоп – 2022 для всех знаков зодиака

Грядущий год обещает стать счастливым для многих знаков зодиака. Читайте самый точный гороскоп на 2022 год.

2021-12-31T23:00+0500

2021-12-31T23:00+0500

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ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. Известный астролог Лилия Любимова составила гороскоп для представителей четырех стихий – Земли, Огня, Воздуха и Воды. Своим прогнозом она поделилась с Радио Sputnik.Гороскоп 2022: Телец, Дева, Козерог (стихия Земли)Если личная жизнь порадует размеренностью или только счастливыми сюрпризами, то карьера в 2022 году заставит представителей стихии Земли напрячься. Карьерные успехи не за горами, переживать не о чем.Однако для их достижения нужно быстро принимать решения и выходить из зоны комфорта, в то время как Телец – консерватор, Дева – перфекционист и может тянуть время, размышляя, как поступить, чтобы результат получится идеальным, ну а Козерог просто слишком упрям.Гороскоп 2022: Рак, Скорпион, Рыбы (стихия Воды)Водным знакам стоит ждать от Черного Водяного Тигра сюрпризов на личном фронте. Они коснутся всех: семейные представители этих трех знаков могут рассчитывать на прибавление – рождение ребенка, собственную свадьбу или свадьбу родственников.Особенно вероятны такие события в первой половине 2022 года, подчеркивает Лилия Любимова.Во второй половине года же звезды поддержат тех, кто решил вступить в брак. Ну а с точки зрения карьеры, важно не принимать поспешных решений.Гороскоп 2022: Близнецы, Весы, Водолей (стихия воздуха)Людям, рожденным под созвездиями воздушных знаков, в прямом смысле хватит пора парить в небесах. 2022 год – идеальное время, чтобы достичь успехов в карьере. Для этого им нужно стать ответственнее и меньше поддаваться эмоциям.Дело в том, что на текущем месте работы для представителей стихии Воздуха вероятны и повышение по должности, и рост оклада. Правда, только в том случае, если эти знаки зодиака готовы к трансформациям и работе над собой.В личной жизни же воздушным знакам стоит быть осторожнее – необдуманные поступки и слова могут разрушить даже самые стабильные отношения.Гороскоп 2022: Овен, Лев, Стрелец (стихия Огня)Самые удачливые знаки зодиака в 2022 году. По мнению Лилии Любимовой, Черный Водяной Тигр приготовил им много ярких событий на протяжении всего года.Особенно удачным год окажется в плане личной жизни. Огненные знаки зодиака смогут встретить любовь всей своей жизни, причем вероятны разные варианты знакомства. Чаще всего инициативу будут проявлять сами представители огненной стихии. Но если вы – мужчина, и девушка приглашает вас на ужин или в кино, не удивляйтесь. Эта встреча может стать началом стабильного и крепкого союза.Читайте также:

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тигр, гороскоп