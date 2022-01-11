https://uz.sputniknews.ru/20220111/chto-sdelali-s-rezidentsiey-prezidenta-kazaxstana--video-22151426.html

Что сделали с резиденцией президента Казахстана — видео

Что сделали с резиденцией президента Казахстана — видео

Свежие кадры президентской резиденции в Алматы: выбитые окна, сожженные автомобили и залитые краской газоны.

2022-01-11T20:17+0500

2022-01-11T20:17+0500

2022-01-11T20:17+0500

видео

мультимедиа

казахстан

алматы

журналисты

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На видео можно в деталях рассмотреть все последствия беспорядков: это и выбитые окна, и сожженные автомобили, и залитые краской газоны.Здание резиденции в Алматы – недействующее. Это памятник архитектуры, истории и культуры. Но территория, которая к нему прилегает, стала традиционным местом митингов.Во время протестов, которые начались в Казахстане 2 января и длились почти все новогодние праздники, резиденцию подожгли. Пожар охватил практически все здание. Сейчас оно находится под охраной. Вместе с местными органами правопорядка все важные государственные объекты в стране защищают миротворцы ОДКБ.В состав контингента входят военнослужащие Казахстана, России, Беларуси, Армении, Кыргызстана и Таджикистана.

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мультимедиа , казахстан, алматы, журналисты, видео