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Эксперт озвучил сценарии будущего, если Россия и НАТО не договорятся — видео
Эксперт озвучил сценарии будущего, если Россия и НАТО не договорятся — видео
По какому пути дальше будет развиваться мир в случае провала переговоров между Россией и НАТО? Ответил военный эксперт.
2022-01-11T15:49+0500
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видео
нато
переговоры
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Почему Россия поставила жесткие временные рамки Западу для выполнения своих условий? Зачем американцы тайно поставили Украине военную помощь на 200 миллионов долларов накануне переговоров в Женеве? С какой скрытой целью американцы могут сдать Украину и Прибалтику?Ответы на эти и другие вопросы в интервью Sputnik дал военный эксперт, редактор издания "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.Напомним: в конце декабря администрация президента США Джо Байдена, не афишируя, санкционировала выделение дополнительных 200 миллионов долларов на военную помощь Украине. Об этом сообщил местный телеканал CNN, сославшись сразу на четыре источника.Читайте также:Идея НАТО будет похоронена: Кедми о вступлении Украины, Грузии и Молдовы в альянс &gt;&gt;НАТО встает плечом к плечу против "русской геополитической экспансии" &gt;&gt;
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нато, видео, переговоры

Эксперт озвучил сценарии будущего, если Россия и НАТО не договорятся — видео

15:49 11.01.2022 (обновлено: 15:51 11.01.2022)
© Sputnik
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По какому пути дальше будет развиваться мир в случае провала переговоров между Россией и НАТО?
Почему Россия поставила жесткие временные рамки Западу для выполнения своих условий?
Зачем американцы тайно поставили Украине военную помощь на 200 миллионов долларов накануне переговоров в Женеве? С какой скрытой целью американцы могут сдать Украину и Прибалтику?
Ответы на эти и другие вопросы в интервью Sputnik дал военный эксперт, редактор издания "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.
Напомним: в конце декабря администрация президента США Джо Байдена, не афишируя, санкционировала выделение дополнительных 200 миллионов долларов на военную помощь Украине.
Об этом сообщил местный телеканал CNN, сославшись сразу на четыре источника.
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