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Елена Азарова подготовит синхронисток из Узбекистана к соревнованиям
Елена Азарова подготовит синхронисток из Узбекистана к соревнованиям
В настоящее время участницы сборной по водным видам спорта тренируются в центре "Саховат".
2022-01-11T14:03+0500
2022-01-11T14:03+0500
спорт
узбекистан
спортивные соревнования
синхронное плавание
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ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Российская Олимпийская чемпионка Елена Азарова подготовит представительниц синхронного плавания из Узбекистана к предстоящему чемпионату, сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета."Представительницы синхронного плавания проводят учебно-тренировочные сборы (УТС) под руководством 2-кратной Олимпийской чемпионки Елены Азаровой", - информируется в релизе. В настоящее время участницы сборной по водным видам спорта тренируются в центре "Саховат". В рамках УТС они отрабатывают сложные элементы. Их сборы продлятся до 23 января. Узбекская пловчиха Шохсанам Тошпулатова вырвалась в финал Паралимпиады-2020 &gt;&gt;Отмечается, что женская сборная по водному поло проверит свои возможности на Открытом чемпионате России. Узбекистанские пловчихи под руководством Акбара Садыкова смогут набраться опыта в матчах с ведущими российскими командами. Читайте также:Синхронистки из Узбекистана попробуют покорить Казань &gt;&gt;Сборная Узбекистана по синхронному плаванию привезла из Греции серебро &gt;&gt;
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узбекистан, спортивные соревнования, синхронное плавание

Елена Азарова подготовит синхронисток из Узбекистана к соревнованиям

14:03 11.01.2022
© Пресс-служба НОК УзбекистанаЕлена Азарова
Елена Азарова - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.01.2022
© Пресс-служба НОК Узбекистана
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В настоящее время участницы сборной по водным видам спорта тренируются в центре "Саховат". В рамках УТС они отрабатывают сложные элементы.
ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Российская Олимпийская чемпионка Елена Азарова подготовит представительниц синхронного плавания из Узбекистана к предстоящему чемпионату, сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета.
© Пресс-служба НОК УзбекистанаПредставительницы синхронного плавания проводят учебно-тренировочные сборы
Представительницы синхронного плавания проводят учебно-тренировочные сборы - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.01.2022
Представительницы синхронного плавания проводят учебно-тренировочные сборы
© Пресс-служба НОК Узбекистана
"Представительницы синхронного плавания проводят учебно-тренировочные сборы (УТС) под руководством 2-кратной Олимпийской чемпионки Елены Азаровой", - информируется в релизе.
В настоящее время участницы сборной по водным видам спорта тренируются в центре "Саховат". В рамках УТС они отрабатывают сложные элементы. Их сборы продлятся до 23 января.
Узбекская пловчиха Шохсанам Тошпулатова вырвалась в финал Паралимпиады-2020 >>
Отмечается, что женская сборная по водному поло проверит свои возможности на Открытом чемпионате России. Узбекистанские пловчихи под руководством Акбара Садыкова смогут набраться опыта в матчах с ведущими российскими командами.
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