https://uz.sputniknews.ru/20220111/elena-azarova-podgotovit-sinxronistok-iz-uzbekistana-k-sorevnovaniyam-22144323.html

Елена Азарова подготовит синхронисток из Узбекистана к соревнованиям

Елена Азарова подготовит синхронисток из Узбекистана к соревнованиям

В настоящее время участницы сборной по водным видам спорта тренируются в центре "Саховат".

2022-01-11T14:03+0500

2022-01-11T14:03+0500

2022-01-11T14:03+0500

спорт

узбекистан

спортивные соревнования

синхронное плавание

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ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Российская Олимпийская чемпионка Елена Азарова подготовит представительниц синхронного плавания из Узбекистана к предстоящему чемпионату, сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета."Представительницы синхронного плавания проводят учебно-тренировочные сборы (УТС) под руководством 2-кратной Олимпийской чемпионки Елены Азаровой", - информируется в релизе. В настоящее время участницы сборной по водным видам спорта тренируются в центре "Саховат". В рамках УТС они отрабатывают сложные элементы. Их сборы продлятся до 23 января. Узбекская пловчиха Шохсанам Тошпулатова вырвалась в финал Паралимпиады-2020 >>Отмечается, что женская сборная по водному поло проверит свои возможности на Открытом чемпионате России. Узбекистанские пловчихи под руководством Акбара Садыкова смогут набраться опыта в матчах с ведущими российскими командами. Читайте также:Синхронистки из Узбекистана попробуют покорить Казань >>Сборная Узбекистана по синхронному плаванию привезла из Греции серебро >>

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