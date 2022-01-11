https://uz.sputniknews.ru/20220111/elena-azarova-podgotovit-sinxronistok-iz-uzbekistana-k-sorevnovaniyam-22144323.html
Елена Азарова подготовит синхронисток из Узбекистана к соревнованиям
Елена Азарова подготовит синхронисток из Узбекистана к соревнованиям
В настоящее время участницы сборной по водным видам спорта тренируются в центре "Саховат".
2022-01-11T14:03+0500
2022-01-11T14:03+0500
2022-01-11T14:03+0500
спорт
узбекистан
спортивные соревнования
синхронное плавание
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ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Российская Олимпийская чемпионка Елена Азарова подготовит представительниц синхронного плавания из Узбекистана к предстоящему чемпионату, сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета."Представительницы синхронного плавания проводят учебно-тренировочные сборы (УТС) под руководством 2-кратной Олимпийской чемпионки Елены Азаровой", - информируется в релизе. В настоящее время участницы сборной по водным видам спорта тренируются в центре "Саховат". В рамках УТС они отрабатывают сложные элементы. Их сборы продлятся до 23 января. Узбекская пловчиха Шохсанам Тошпулатова вырвалась в финал Паралимпиады-2020 >>Отмечается, что женская сборная по водному поло проверит свои возможности на Открытом чемпионате России. Узбекистанские пловчихи под руководством Акбара Садыкова смогут набраться опыта в матчах с ведущими российскими командами. Читайте также:Синхронистки из Узбекистана попробуют покорить Казань >>Сборная Узбекистана по синхронному плаванию привезла из Греции серебро >>
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узбекистан, спортивные соревнования, синхронное плавание
Елена Азарова подготовит синхронисток из Узбекистана к соревнованиям
В настоящее время участницы сборной по водным видам спорта тренируются в центре "Саховат". В рамках УТС они отрабатывают сложные элементы.
ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik.
Российская Олимпийская чемпионка Елена Азарова подготовит представительниц синхронного плавания из Узбекистана к предстоящему чемпионату, сообщает
пресс-служба Национального Олимпийского комитета.
"Представительницы синхронного плавания проводят учебно-тренировочные сборы (УТС) под руководством 2-кратной Олимпийской чемпионки Елены Азаровой", - информируется в релизе.
В настоящее время участницы сборной по водным видам спорта тренируются в центре "Саховат". В рамках УТС они отрабатывают сложные элементы. Их сборы продлятся до 23 января.
Отмечается, что женская сборная по водному поло проверит свои возможности на Открытом чемпионате России. Узбекистанские пловчихи под руководством Акбара Садыкова смогут набраться опыта в матчах с ведущими российскими командами.