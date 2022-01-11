https://uz.sputniknews.ru/20220111/glava-nok-raskritikoval-podgotovku-plovtsov-v-uzbekistane-22148034.html

Глава НОК раскритиковал подготовку пловцов в Узбекистане

Глава НОК раскритиковал подготовку пловцов в Узбекистане

Шаабдурахманов остался недоволен работой наставников и вынес строгое предупреждение должностным лицам.

2022-01-11T17:25+0500

2022-01-11T17:25+0500

2022-01-11T17:25+0500

спорт

узбекистан

спортсмен

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ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Председатель Национального Олимпийского комитета (НОК) Узбекистана Рустам Шаабдурахманов раскритиковал работу тренеров по плаванию, сообщает пресс-служба комитета.Во вторник спортивный функционер посетил первые в новом сезоне учебно-тренировочные сборы, проходящие в Республиканском колледже олимпийского резерва.Сообщается, что Шаабдурахманов остался недоволен работой наставников и вынес строгое предупреждение должностным лицам.Отмечается, что председатель НОК также побеседовал со спортсменами, ознакомился с созданными для них условиями, их социальным положением и проблемами.В прошлом году накануне Олимпиады в этом виде спорта разразился скандал. Международная федерация плавания (FINA) не признала результаты открытых лицензионных чемпионатов Узбекистана. Нескольких спортсменов заподозрили в обмане во время ташкентского отборочного турнира.В результате к участию в Олимпиаде допустили лишь двух пловцов — Хуршиджона Турсунова и Наталью Критинину.После этого НОК выступил с официальным осуждением нарушений и потребовал временно отстранить от должности генерального секретаря Федерации плавания Узбекистана (ФПУ) Алишера Ганиева.Как во вторник заявили в пресс-службе НОК, сборная Узбекистана по плаванию готовится принять участие в крупных соревнованиях, входящих в календарный план 2022 года.Шаабдурахманов призвал ответственных лиц к систематической работе по подготовке отечественных атлетов и работе "с железной дисциплиной".

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узбекистан, спортсмен