https://uz.sputniknews.ru/20220306/kak-pomidory-zaschischayut-organizm-ot-raka-22133964.html
Как помидоры защищают организм от рака
Как помидоры защищают организм от рака
Больше всего питательных веществах содержится в помидорах красного цвета, и особенной пользой обладают продукты, приготовленные из помидоров: томатный сок или соусы.
2022-03-06T22:30+0500
2022-03-06T22:30+0500
2022-03-06T18:15+0500
это интересно
рак
продукты
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Помидоры – это не только освежающая и вкусная натуральная закуска, но и отличное подспорье для организма. Португальский Институт исследований и инноваций в области здравоохранений пришел к выводу, что помидоры богаты антиоксидантами, сообщает РИА Новости.Мощным антиоксидантом является ликопин – вещество, содержащееся в основном в красных помидорах. Ликопин необходим для профилактики онкологических заболеваний, причем больше всего данное вещество встречается в термически обработанных помидорах – например, в соусах, томатном соке или вяленых помидорах.Кроме этого, в состав помидоров входят такие полезные элементы, как витамины группы В, Е и С, кальций, железо, магний, клетчатка и пектин.Присутствует в помидоре и витамин С. Вместе с ликопином он оказывает противовоспалительный эффект.Читайте также: Какие продукты защищают организм от простуд зимой
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рак, продукты
Как помидоры защищают организм от рака
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Больше всего питательных веществах содержится в помидорах красного цвета, и особенной пользой обладают продукты, приготовленные из помидоров: томатный сок или соусы.
Помидоры – это не только освежающая и вкусная натуральная закуска, но и отличное подспорье для организма. Португальский Институт исследований и инноваций в области здравоохранений пришел к выводу, что помидоры богаты антиоксидантами, сообщает РИА Новости
.
Мощным антиоксидантом является ликопин – вещество, содержащееся в основном в красных помидорах. Ликопин необходим для профилактики онкологических заболеваний, причем больше всего данное вещество встречается в термически обработанных помидорах – например, в соусах, томатном соке или вяленых помидорах.
Кроме этого, в состав помидоров входят такие полезные элементы, как витамины группы В, Е и С, кальций, железо, магний, клетчатка и пектин.
Присутствует в помидоре и витамин С. Вместе с ликопином он оказывает противовоспалительный эффект.
"Благодаря ликопину активируются защитные клетки иммунитета", – отметила врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова в интервью радио Sputnik.