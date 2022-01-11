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https://uz.sputniknews.ru/20220111/v-ferganskoy-oblasti-zaderjali-18-letnego-storonnika-ig-22145473.html
В Ферганской области задержали 18-летнего сторонника ИГ*
В Ферганской области задержали 18-летнего сторонника ИГ*
Молодой человек создал тайную ячейку сторонников ИГ* среди жителей Коканда и Учкуприкского района Ферганской области. Он пропагандировал среди террористические и экстремистские идеи.
2022-01-11T15:16+0500
2022-01-11T15:16+0500
происшествия
задержание
ферганская область
иг
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ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Восемнадцатилетнего жителя Ферганской области заподозрили в связях с террористической группировкой ИГ*. Юноша задержан сотрудниками службы госбезопасности (СГБ) Узбекистана, сообщили в пресс-службе ведомства. "В Учкуприкском районе Ферганской области задержан местный житель 2003 года рождения по обвинению в пропаганде идей террористической организации "Исламское государство"*, — говорится в сообщении СГБ.В ходе оперативных мероприятий установлено, что молодой человек в апреле 2021 года пытался проникнуть на территорию Сирии через Турцию. Там он планировал вступить в ряды отрядов террористической группировки. Но все пошло не по плану и юноша вернулся на родину. В Узбекистане задержанный не отошел от своих идей, а создал тайную ячейку сторонников ИГ* среди жителей Коканда и Учкуприкского района Ферганской области. Он пропагандировал среди террористические и экстремистские идеи. При задержании у него изъяли мобильный телефон, где хранились аудио- и видеоматериалы, угрожающие общественной безопасности и порядку в Узбекистане.По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.Ранее сообщалось, что в декабре прошлого года сотрудники СГБ задержали в Андижанской области 12 человек, подозреваемых в создании ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*.* — террористическая организация, запрещенная в России и других государствах.
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задержание, ферганская область, иг

В Ферганской области задержали 18-летнего сторонника ИГ*

15:16 11.01.2022
© Sputnik / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкНаручники
Наручники - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.01.2022
© Sputnik / Михаил Воскресенский
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Молодой человек создал тайную ячейку сторонников ИГ* среди жителей Коканда и Учкуприкского района Ферганской области. Он пропагандировал среди террористические и экстремистские идеи.
ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Восемнадцатилетнего жителя Ферганской области заподозрили в связях с террористической группировкой ИГ*. Юноша задержан сотрудниками службы госбезопасности (СГБ) Узбекистана, сообщили в пресс-службе ведомства.
"В Учкуприкском районе Ферганской области задержан местный житель 2003 года рождения по обвинению в пропаганде идей террористической организации "Исламское государство"*, — говорится в сообщении СГБ.
В ходе оперативных мероприятий установлено, что молодой человек в апреле 2021 года пытался проникнуть на территорию Сирии через Турцию. Там он планировал вступить в ряды отрядов террористической группировки. Но все пошло не по плану и юноша вернулся на родину.
В Узбекистане задержанный не отошел от своих идей, а создал тайную ячейку сторонников ИГ* среди жителей Коканда и Учкуприкского района Ферганской области. Он пропагандировал среди террористические и экстремистские идеи. При задержании у него изъяли мобильный телефон, где хранились аудио- и видеоматериалы, угрожающие общественной безопасности и порядку в Узбекистане.
По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
Ранее сообщалось, что в декабре прошлого года сотрудники СГБ задержали в Андижанской области 12 человек, подозреваемых в создании ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*.
* — террористическая организация, запрещенная в России и других государствах.
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