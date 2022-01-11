https://uz.sputniknews.ru/20220111/v-ferganskoy-oblasti-zaderjali-18-letnego-storonnika-ig-22145473.html

В Ферганской области задержали 18-летнего сторонника ИГ*

В Ферганской области задержали 18-летнего сторонника ИГ*

Молодой человек создал тайную ячейку сторонников ИГ* среди жителей Коканда и Учкуприкского района Ферганской области. Он пропагандировал среди террористические и экстремистские идеи.

2022-01-11T15:16+0500

2022-01-11T15:16+0500

2022-01-11T15:16+0500

происшествия

задержание

ферганская область

иг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/0b/22145379_0:110:1632:1028_1920x0_80_0_0_c609f9bf99ff2b21f80f49e9c4caf6e5.jpg

ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Восемнадцатилетнего жителя Ферганской области заподозрили в связях с террористической группировкой ИГ*. Юноша задержан сотрудниками службы госбезопасности (СГБ) Узбекистана, сообщили в пресс-службе ведомства. "В Учкуприкском районе Ферганской области задержан местный житель 2003 года рождения по обвинению в пропаганде идей террористической организации "Исламское государство"*, — говорится в сообщении СГБ.В ходе оперативных мероприятий установлено, что молодой человек в апреле 2021 года пытался проникнуть на территорию Сирии через Турцию. Там он планировал вступить в ряды отрядов террористической группировки. Но все пошло не по плану и юноша вернулся на родину. В Узбекистане задержанный не отошел от своих идей, а создал тайную ячейку сторонников ИГ* среди жителей Коканда и Учкуприкского района Ферганской области. Он пропагандировал среди террористические и экстремистские идеи. При задержании у него изъяли мобильный телефон, где хранились аудио- и видеоматериалы, угрожающие общественной безопасности и порядку в Узбекистане.По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.Ранее сообщалось, что в декабре прошлого года сотрудники СГБ задержали в Андижанской области 12 человек, подозреваемых в создании ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*.* — террористическая организация, запрещенная в России и других государствах.

ферганская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

задержание, ферганская область, иг