https://uz.sputniknews.ru/20220111/vynesen-prigovor-jenschine-za-jestokoe-ubiystvo-nevestki-22148323.html

Вынесен приговор женщине за жестокое убийство невестки

Вынесен приговор женщине за жестокое убийство невестки

Подсудимую признали виновной по статье "Умышленное убийство с особой жестокостью".

2022-01-11T17:30+0500

2022-01-11T17:30+0500

2022-01-11T17:32+0500

общество

убийство

приговор

верховный суд узбекистана

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/02/21610806_0:142:1880:1200_1920x0_80_0_0_aea6ee836b181a3dba384b4264a94c49.jpg

ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. В Сурхандарьинской области женщину признали виновной в жестоком убийстве своей невестки, сообщает пресс-служба Верховного суда.По данным ведомства, ее осудили по статье "Умышленное убийство с особой жестокостью". Она получила 13 лет и 4 месяца колонии.Стало известно, за что ученицу 5 класса убила собственная родственница >>Инцидент произошел в июле этого года. Свекровь осталась недовольна тем, что невестка приобрела детям дешевую обувь из-за нехватки денег. После ссоры девушка ушла к себе в комнату. Мать мужа прошла на кухню и достала ножи. На глазах у троих внуков она нанесла своей невестке 32 ножевых ранения. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.Читать также:В Кашкадарье парень убил родственника из-за долга в 170 тысяч сумов >>Начальника отдела столичного банка задушила жена >>

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

убийство, приговор, верховный суд узбекистана