https://uz.sputniknews.ru/20220111/vynesen-prigovor-jenschine-za-jestokoe-ubiystvo-nevestki-22148323.html
Вынесен приговор женщине за жестокое убийство невестки
Вынесен приговор женщине за жестокое убийство невестки
Подсудимую признали виновной по статье "Умышленное убийство с особой жестокостью".
2022-01-11T17:30+0500
2022-01-11T17:30+0500
2022-01-11T17:32+0500
общество
убийство
приговор
верховный суд узбекистана
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ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. В Сурхандарьинской области женщину признали виновной в жестоком убийстве своей невестки, сообщает пресс-служба Верховного суда.По данным ведомства, ее осудили по статье "Умышленное убийство с особой жестокостью". Она получила 13 лет и 4 месяца колонии.Стало известно, за что ученицу 5 класса убила собственная родственница >>Инцидент произошел в июле этого года. Свекровь осталась недовольна тем, что невестка приобрела детям дешевую обувь из-за нехватки денег. После ссоры девушка ушла к себе в комнату. Мать мужа прошла на кухню и достала ножи. На глазах у троих внуков она нанесла своей невестке 32 ножевых ранения. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.Читать также:В Кашкадарье парень убил родственника из-за долга в 170 тысяч сумов >>Начальника отдела столичного банка задушила жена >>
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убийство, приговор, верховный суд узбекистана
Вынесен приговор женщине за жестокое убийство невестки
17:30 11.01.2022 (обновлено: 17:32 11.01.2022)
Cвекровь осталась недовольна тем, что жена сына купила детям дешевую обувь из-за нехватки денег.
ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik.
В Сурхандарьинской области женщину признали виновной в жестоком убийстве своей невестки, сообщает
пресс-служба Верховного суда.
По данным ведомства, ее осудили по статье "Умышленное убийство с особой жестокостью". Она получила 13 лет и 4 месяца колонии.
Инцидент произошел в июле этого года. Свекровь осталась недовольна тем, что невестка приобрела детям дешевую обувь из-за нехватки денег. После ссоры девушка ушла к себе в комнату. Мать мужа прошла на кухню и достала ножи. На глазах у троих внуков она нанесла своей невестке 32 ножевых ранения. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.