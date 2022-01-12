https://uz.sputniknews.ru/20220112/glavnyy-futbolnyy-trener-uzbekistana-zarazilsya-koronavirusom-22159817.html

Главный футбольный тренер Узбекистана заразился коронавирусом

Главный футбольный тренер Узбекистана заразился коронавирусом

В карантин из-за коронавирусной инфекции попали тренер и один из игроков сборной республики

2022-01-12T13:24+0500

2022-01-12T13:24+0500

2022-01-12T13:24+0500

спорт

сборная узбекистана

тренер

коронавирус covid-19

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ТАШКЕНТ, 12 янв – Sputnik. У главного тренера сборной Узбекистана по футболу Сречко Катанеца выявлен коронавирус, сообщает Ассоциация футбола Узбекистана в своем Telegram-канале.Словенский тренер должен был прилететь на сборы в Дубай. Однако ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию, который Катанец сделал перед вылетом, оказался положительным.Кроме того, после прилета в ОАЭ все члены узбекистанской делегации сдали ПЦР-тест, и у одного из футболистов, Ходжимата Эркинова, результат оказался положительным.В настоящее время футболист также находится в карантине. После периода изоляции спортсмен вновь сдаст тест и в случае отрицательного результата вернется к тренировкам.Напомним, югославский и словенский футболист и тренер Сречко Катанец возглавил тренерский штаб сборной Узбекистана по футболу в конце августа прошлого года.Читайте также: Ташкентский ФК "Пахтакор" сменил главного тренера

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сборная узбекистана, тренер, коронавирус covid-19