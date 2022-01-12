https://uz.sputniknews.ru/20220112/kak-mirotvortsy-odkb-osuschestvlyayut-slujbu-v-kazaxstane-22160528.html

Как миротворцы ОДКБ осуществляют службу в Казахстане — видео

Как миротворцы ОДКБ осуществляют службу в Казахстане — видео

Миротворцы ОДКБ охраняют в Казахстане стратегические объекты. Как к ним относятся местные жители и в чем заключается их прямая миссия – смотрите в видео.

2022-01-12T14:02+0500

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миротворцы

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Казахстан постепенно возвращается в прежний ритм. Начинаются восстанавливаться после волны грабежей и мародерства торговые точки, люди стали чаще выходить на улицы — теперь это не опасно. Тем временем, в ОДКБ рассказали о том, как коллективные миротворческие силы реализуют свою миссию в Казахстане. Военные уже готовят вывод подразделений из республики. Ранее мы сообщали, что миротворцы прибыли в страну на фоне беспорядков, начавшихся в первых числах января, после того, как о помощи попросил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Цель миссии ОДКБ — нормализация и стабилизация обстановки в республике. В чем состоят задачи миротворцев? Какие стратегические объекты они взяли под охрану? И как к ним относятся местные жители? Они рассказали об этом сами: смотрите видео >>

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мультимедиа , казахстан, одкб, миротворцы, видео