https://uz.sputniknews.ru/20220112/kak-mirotvortsy-odkb-osuschestvlyayut-slujbu-v-kazaxstane-22160528.html
Как миротворцы ОДКБ осуществляют службу в Казахстане — видео
Как миротворцы ОДКБ осуществляют службу в Казахстане — видео
Миротворцы ОДКБ охраняют в Казахстане стратегические объекты. Как к ним относятся местные жители и в чем заключается их прямая миссия – смотрите в видео.
2022-01-12T14:02+0500
2022-01-12T14:02+0500
2022-01-12T14:03+0500
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Казахстан постепенно возвращается в прежний ритм. Начинаются восстанавливаться после волны грабежей и мародерства торговые точки, люди стали чаще выходить на улицы — теперь это не опасно. Тем временем, в ОДКБ рассказали о том, как коллективные миротворческие силы реализуют свою миссию в Казахстане. Военные уже готовят вывод подразделений из республики. Ранее мы сообщали, что миротворцы прибыли в страну на фоне беспорядков, начавшихся в первых числах января, после того, как о помощи попросил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Цель миссии ОДКБ — нормализация и стабилизация обстановки в республике. В чем состоят задачи миротворцев? Какие стратегические объекты они взяли под охрану? И как к ним относятся местные жители? Они рассказали об этом сами: смотрите видео >>
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мультимедиа , казахстан, одкб, миротворцы, видео
Как миротворцы ОДКБ осуществляют службу в Казахстане — видео
14:02 12.01.2022 (обновлено: 14:03 12.01.2022)
Миротворцы ОДКБ охраняют в Казахстане стратегические объекты. Как к ним относятся местные жители и в чем заключается их прямая миссия — смотрите в видео.
Казахстан постепенно возвращается в прежний ритм. Начинаются восстанавливаться после волны грабежей и мародерства торговые точки, люди стали чаще выходить на улицы — теперь это не опасно.
Тем временем, в ОДКБ рассказали о том, как коллективные миротворческие силы реализуют свою миссию в Казахстане. Военные уже готовят вывод подразделений из республики.
Ранее мы сообщали, что миротворцы прибыли в страну на фоне беспорядков, начавшихся в первых числах января, после того, как о помощи попросил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Цель миссии ОДКБ — нормализация и стабилизация обстановки в республике.
В чем состоят задачи миротворцев? Какие стратегические объекты они взяли под охрану? И как к ним относятся местные жители? Они рассказали об этом сами: смотрите видео >>