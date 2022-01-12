https://uz.sputniknews.ru/20220112/kogda-zakonchitsya-pandemiya-voz-predstavila-novyy-prognoz-22155319.html

Когда закончится пандемия: ВОЗ представила новый прогноз

Когда закончится пандемия: ВОЗ представила новый прогноз

По уточнению представителя ВОЗ, в мире продолжат появляться новые штаммы COVID-19 и все еще будет ощущаться давление на систему здравоохранения.

2022-01-12T10:45+0500

2022-01-12T10:45+0500

2022-01-12T10:47+0500

коронавирус covid-19

в мире

воз

пандемия

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ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. Конец пандемии уже "не за горами", но сложности сохранятся как минимум до весны, заявил спецпосланник команды по коронавирусу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро."Я боюсь, что мы проходим марафон, но пока нельзя сказать, что мы в конце", - отметил спикер. Согласно прогнозам специалиста, сложная коронавирусная обстановка может продлиться еще три месяца. Однако на пути к завершению пандемии придется столкнуться с препятствиями, отметил Набарро. 2022 год может стать годом конца пандемии – глава ВОЗ >>По уточнению представителя ВОЗ, в мире продолжат появляться новые штаммы COVID-19 и все еще будет ощущаться давление на систему здравоохранения.В то же время Набарро подчеркнул, что будущее предсказать сложно из-за поведения вируса, поэтому может произойти еще несколько вспышек инфекции.По данным Минздрава Узбекистана, в стране резко возросло количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом. По состоянию на 11 января число заболевших за сутки превысило 600, четыре человека скончались. Больше всего больных зафиксировано в Ташкентской области (97). Также стало известно, что в столице в контакте с пациентами находились 331 человек.

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коронавирус covid-19, воз, пандемия