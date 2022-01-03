https://uz.sputniknews.ru/20220103/2022-god-mojet-stat-godom-kontsa-pandemii--glava-voz-22065263.html

2022 год может стать годом конца пандемии – глава ВОЗ

2022 год может стать годом конца пандемии – глава ВОЗ

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения озвучил условия окончательной победы над COVID-19.

2022-01-03T16:36+0500

2022-01-03T16:36+0500

2022-01-03T16:36+0500

в мире

воз

коронавирус covid-19

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ТАШКЕНТ, 3 янв – Sputnik. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус уверен, что 2022 год может стать годом конца пандемии коронавируса.В своем новогоднем поздравлении, опубликованном на сайте ВОЗ, он озвучил условия, необходимые для окончательной победы над заболеванием.Однако сейчас некоторые страны создают препоны для успешной борьбы с коронавирусом, создавая чрезмерный запас вакцин и не соблюдая принцип справедливости, что ведет к дальнейшему распространению болезни и появлению новых мутаций вируса, считает Гебрейесус.Важную роль в этой борьбе играют правительства стран. Необходимо, чтобы они продолжали принимать целенаправленные меры в области здравоохранения, в том числе проводили тестирование, секвенирование вируса и предоставляли информацию о нем всем странам. Участие в борьбе с коронавирусной инфекцией должен принимать каждый человек, считает Гебрейесус.Кроме того, для преодоления пандемии и предотвращения подобных катастроф в будущем необходимо создать более надежные системы безопасности в области здравоохранения во всем мире и инвестировать в укрепление системы первичной медико-санитарной помощи, сказал генеральный директор ВОЗ.Читайте также: Чем опасен бессимптомный "омикрон" - вирусолог

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воз, коронавирус covid-19