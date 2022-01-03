https://uz.sputniknews.ru/20220103/2022-god-mojet-stat-godom-kontsa-pandemii--glava-voz-22065263.html
2022 год может стать годом конца пандемии – глава ВОЗ
2022 год может стать годом конца пандемии – глава ВОЗ
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения озвучил условия окончательной победы над COVID-19.
2022-01-03T16:36+0500
2022-01-03T16:36+0500
2022-01-03T16:36+0500
в мире
воз
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/03/22065236_0:0:2992:1683_1920x0_80_0_0_e1c75aaf3655c588570987e96cbcbe82.jpg
ТАШКЕНТ, 3 янв – Sputnik. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус уверен, что 2022 год может стать годом конца пандемии коронавируса.В своем новогоднем поздравлении, опубликованном на сайте ВОЗ, он озвучил условия, необходимые для окончательной победы над заболеванием.Однако сейчас некоторые страны создают препоны для успешной борьбы с коронавирусом, создавая чрезмерный запас вакцин и не соблюдая принцип справедливости, что ведет к дальнейшему распространению болезни и появлению новых мутаций вируса, считает Гебрейесус.Важную роль в этой борьбе играют правительства стран. Необходимо, чтобы они продолжали принимать целенаправленные меры в области здравоохранения, в том числе проводили тестирование, секвенирование вируса и предоставляли информацию о нем всем странам. Участие в борьбе с коронавирусной инфекцией должен принимать каждый человек, считает Гебрейесус.Кроме того, для преодоления пандемии и предотвращения подобных катастроф в будущем необходимо создать более надежные системы безопасности в области здравоохранения во всем мире и инвестировать в укрепление системы первичной медико-санитарной помощи, сказал генеральный директор ВОЗ.Читайте также: Чем опасен бессимптомный "омикрон" - вирусолог
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/03/22065236_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_5d3edd599be0ce0a6f3ab6f40cd77dcb.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
воз, коронавирус covid-19
2022 год может стать годом конца пандемии – глава ВОЗ
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения озвучил условия окончательной победы над COVID-19.
ТАШКЕНТ, 3 янв – Sputnik. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус уверен, что 2022 год может стать годом конца пандемии коронавируса.
В своем новогоднем поздравлении, опубликованном на сайте ВОЗ
, он озвучил условия, необходимые для окончательной победы над заболеванием.
"Несмотря на то, что ни одна страна не избежала пандемии, мы располагаем многими инструментами для профилактики и лечения COVID-19. Во всем мире уже введено более 8,5 миллиарда доз вакцин, что позволило спасти миллионы жизней", - подчеркивает глава ВОЗ.
Однако сейчас некоторые страны создают препоны для успешной борьбы с коронавирусом, создавая чрезмерный запас вакцин и не соблюдая принцип справедливости, что ведет к дальнейшему распространению болезни и появлению новых мутаций вируса, считает Гебрейесус.
"Мы должны положить конец пандемии. Для этого нам необходимо, чтобы все страны работали сообща для достижения глобальной цели вакцинации 70% населения всех стран к середине 2022 г", - подчеркнул генеральный директор ВОЗ.
Важную роль в этой борьбе играют правительства стран. Необходимо, чтобы они продолжали принимать целенаправленные меры в области здравоохранения, в том числе проводили тестирование, секвенирование вируса и предоставляли информацию о нем всем странам. Участие в борьбе с коронавирусной инфекцией должен принимать каждый человек, считает Гебрейесус.
"Все мы должны сыграть свою роль, одевая маски, соблюдая дистанцию, избегая скопления людей, встречаясь с друзьями по возможности на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении", - подчеркнул он.
Кроме того, для преодоления пандемии и предотвращения подобных катастроф в будущем необходимо создать более надежные системы безопасности в области здравоохранения во всем мире и инвестировать в укрепление системы первичной медико-санитарной помощи, сказал генеральный директор ВОЗ.