https://uz.sputniknews.ru/20220112/moskva-ekstradirovala-na-rodinu-podozrevaemogo-v-terrorizme-uzbekistantsa--22169168.html

Москва экстрадировала на родину подозреваемого в терроризме узбекистанца

Москва экстрадировала на родину подозреваемого в терроризме узбекистанца

Подозреваемый распространял пропаганду "джихада" среди своих близких и знакомых в соцсетях и собирался выехать в Сирию для присоединения к боевикам.

2022-01-12T18:57+0500

2022-01-12T18:57+0500

2022-01-12T18:57+0500

происшествия

москва

сирия

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ТАШКЕНТ, 12 янв – Sputnik. Россия экстрадировала на родину гражданина Узбекистана, подозреваемого в причастности к террористической организации, сообщила в среду в своем Telegram-канале Служба госбезопасности (СГБ) республики.34-летний уроженец Сурхандарьинской области попал под влияние террористической группы "Катиба таухид валь-Джихад"* в соцсетях будучи на заработках в Краснодарском крае в 2016-2021 годах. Отмечается, что после этого, также в социальных сетях, подозреваемый распространял пропаганду "джихада" среди своих близких и знакомых.По уголовному делу в отношении него ведется следствие.Правоохранительные органы Узбекистана в последнее время регулярно сообщают о задержании приверженцев "Катиба Таухид валь-Джихад"* в различных регионах страны. В частности, в ноябре прошлого года правоохранители пресекли деятельность ячейки этой организации в столичной области. Подозреваемые распространяли материалы выступлений лидеров экстремистов и также планировали отправиться в Сирию, чтобы воевать на стороне террористов.В августе 2019 года "Катиба Таухид валь-Джихад"* пополнила единый федеральный список организаций, признанных российским судом террористическими. Организация стояла за взрывом в метро Санкт-Петербурга в апреле 2017 года. * – террористическая организация, запрещенная в Узбекистане, России и ряде других стран

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