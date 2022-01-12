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Москва экстрадировала на родину подозреваемого в терроризме узбекистанца
Москва экстрадировала на родину подозреваемого в терроризме узбекистанца
Подозреваемый распространял пропаганду "джихада" среди своих близких и знакомых в соцсетях и собирался выехать в Сирию для присоединения к боевикам.
2022-01-12T18:57+0500
2022-01-12T18:57+0500
происшествия
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ТАШКЕНТ, 12 янв – Sputnik. Россия экстрадировала на родину гражданина Узбекистана, подозреваемого в причастности к террористической организации, сообщила в среду в своем Telegram-канале Служба госбезопасности (СГБ) республики.34-летний уроженец Сурхандарьинской области попал под влияние террористической группы "Катиба таухид валь-Джихад"* в соцсетях будучи на заработках в Краснодарском крае в 2016-2021 годах. Отмечается, что после этого, также в социальных сетях, подозреваемый распространял пропаганду "джихада" среди своих близких и знакомых.По уголовному делу в отношении него ведется следствие.Правоохранительные органы Узбекистана в последнее время регулярно сообщают о задержании приверженцев "Катиба Таухид валь-Джихад"* в различных регионах страны. В частности, в ноябре прошлого года правоохранители пресекли деятельность ячейки этой организации в столичной области. Подозреваемые распространяли материалы выступлений лидеров экстремистов и также планировали отправиться в Сирию, чтобы воевать на стороне террористов.В августе 2019 года "Катиба Таухид валь-Джихад"* пополнила единый федеральный список организаций, признанных российским судом террористическими. Организация стояла за взрывом в метро Санкт-Петербурга в апреле 2017 года. * – террористическая организация, запрещенная в Узбекистане, России и ряде других стран
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Москва экстрадировала на родину подозреваемого в терроризме узбекистанца

18:57 12.01.2022
© Pexels / Kindel MediaНаручники
Наручники - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.01.2022
© Pexels / Kindel Media
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Подозреваемый распространял пропаганду "джихада" среди своих близких и знакомых в соцсетях и собирался выехать в Сирию для присоединения к боевикам.
ТАШКЕНТ, 12 янв – Sputnik. Россия экстрадировала на родину гражданина Узбекистана, подозреваемого в причастности к террористической организации, сообщила в среду в своем Telegram-канале Служба госбезопасности (СГБ) республики.
© Фото: СГБ УзбекистанаГражданин Узбекистана, подозреваемый в участии в террористической группе "Катиба таухид валь-джихад", задержан в России
Гражданин Узбекистана, подозреваемый в участии в террористической группе Катиба таухид валь-джихад, задержан в России - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.01.2022
Гражданин Узбекистана, подозреваемый в участии в террористической группе "Катиба таухид валь-джихад", задержан в России
© Фото: СГБ Узбекистана
34-летний уроженец Сурхандарьинской области попал под влияние террористической группы "Катиба таухид валь-Джихад"* в соцсетях будучи на заработках в Краснодарском крае в 2016-2021 годах.
Отмечается, что после этого, также в социальных сетях, подозреваемый распространял пропаганду "джихада" среди своих близких и знакомых.
"Подозреваемый задержан сотрудниками СГБ Узбекистана и российскими правоохранительными органами когда собирался выехать в Сирию для присоединения к боевикам. Его доставили в Узбекистан", — говорится в сообщении.
По уголовному делу в отношении него ведется следствие.
Правоохранительные органы Узбекистана в последнее время регулярно сообщают о задержании приверженцев "Катиба Таухид валь-Джихад"* в различных регионах страны. В частности, в ноябре прошлого года правоохранители пресекли деятельность ячейки этой организации в столичной области.
Подозреваемые распространяли материалы выступлений лидеров экстремистов и также планировали отправиться в Сирию, чтобы воевать на стороне террористов.
В августе 2019 года "Катиба Таухид валь-Джихад"* пополнила единый федеральный список организаций, признанных российским судом террористическими. Организация стояла за взрывом в метро Санкт-Петербурга в апреле 2017 года.
* – террористическая организация, запрещенная в Узбекистане, России и ряде других стран
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