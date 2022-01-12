https://uz.sputniknews.ru/20220112/rossiya-organizovala-ukraine-xlebnyy-golodomor-22159159.html

Россия организовала Украине хлебный голодомор

Россия организовала Украине хлебный голодомор

Сразу после окончания новогодне-рождественских праздников украинцы были огорошены "приятной" новостью от советника президента Зеленского Олега Устенко: в ближайшее время на Украине могут быть введены продуктовые карточки.

2022-01-12T13:02+0500

2022-01-12T13:02+0500

2022-01-12T13:02+0500

колумнисты

украина

владимир зеленский

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Устенко пояснил, что перспектива перехода части украинцев на продуктовые карточки вызвана подорожанием продовольствия из-за резкого роста цен на российский газ. На самом деле, конечно, дело отнюдь не только в подорожании газа, а уж российский тут и вовсе ни при чем — ведь, по утверждениям самих украинских властей, он Украиной давно не приобретается. Если верить сайту "Укртрансгаза", уже больше 2200 дней.Факт, что проблема связана не только с ценой на газ, подтверждается и намерением украинского правительства в течение одной-двух недель рассмотреть возможность ограничения в первом полугодии экспорта продовольственной пшеницы. Такое решение может быть принято на фоне стремительно дорожающего хлеба и необеспеченности хлебопекарной отрасли сырьем.Новый год принес украинцам поистине царские подарки >>Пока же украинское правительство пытается притормозить обвал введением государственного регулирования цен на газ для производителей социальных продуктов питания и цен на сами социальные продукты, включая дешевые сорта хлеба. Впрочем, в случае дефицита продовольственного зерна и муки под вопросом будет способность удержать цены и на социальные сорта хлеба. Цена на них может улететь к космическим высотам вслед за стремительным ростом цен на сало, подсолнечное масло, гречку и так далее (цены на эти продукты на Украине уже выше, чем в странах-соседях).Так как же вышло, что Украина, которая, согласно местной мифологии, кормила весь СССР, а восемь лет назад после Майдана решила стать аграрной сверхдержавой, докатилась до таких проблем?Власть же предпочитала хвастаться рекордным урожаем пшеницы, собранным на Украине в текущем году (32,8 миллиона тонн), который превысил даже урожай 1990 года (30,4 миллиона тонн). Не замечая при этом важного нюанса — низкого качества этого урожая: доля продовольственной пшеницы составила лишь 42-43 процента от его объема, то есть около 14 миллионов тонн, из которой зерна первого и второго класса не более 6,5 миллиона тонн. При этом из сырья третьего класса без добавлений первого или второго класса изготовить муку с надлежащими хлебопекарными качествами в принципе невозможно.По информации руководителя "Укрхлебпрома" Александра Васильченко, уже на начало ноября из страны было вывезено около 11,8 миллиона тонн продовольственной пшеницы. И даже после этого в украинском правительстве не озаботились регулированием экспорта, несмотря на то, что потребность местной хлебопекарной промышленности оценивается в 3,5-4 миллиона тонн продовольственной пшеницы в год."Блицкрига не получилось" - политик о 2022 годе на Украине - видео >> По мнению представителей украинской хлебопекарной отрасли, к настоящему моменту из страны вывезена почти вся продовольственная пшеница и уже в ближайшее время ее придется импортировать — в частности, из Белоруссии. То есть благодаря умелым действиям украинской власти в стране сформировался дефицит пшеницы на фоне ее рекордного урожая.Однако хоть к каким-то действиям украинскую власть подтолкнули не заканчивающиеся зерно и мука, а еще более близкие перспективы остановки отрасли на фоне бешеного роста цен на газ.В середине декабря хлебопеки пригрозили Зеленскому перебоями в поставках хлеба и остановками предприятий уже в январе из-за десятикратного роста цены на газ за год — до 50-75 гривен (137-205 рублей) за кубометр — и потребовали от власти обеспечить их газом по льготной стоимости. Забавно, что вместе с хлебопеками льготу получили и купающиеся в деньгах производители курятины и подсолнечного масла — крупные экспортеры, которые внутри страны держат сверхвысокие цены. А вот производители сливочного масла или сметаны в перечень не попали. Но это уже тема, касающаяся не продовольственной безопасности, а тотальной украинской коррупции.Впрочем, пока даже избранные не могут получить газ по льготной цене. Они отбирают его из трубы, получают при этом счета с еще более дикими ценами (за отбор без заявки), стремительно накапливают долги и в любой момент могут быть отключены за неуплату. Почему? Да потому, что газодобывающие предприятия не обязаны его поставлять по указанной цене: дороже не могут, но поставлять не обязаны.Причем не осуществляют поставок не только частники, но и "Нафтогаз", который, будучи государством в государстве, имеет неплохой опыт саботирования правительственных постановлений. Более того, в свете происходящего в январе удивительным образом вырос экспорт/реэкспорт газа с Украины. Да и вообще — запасы газа продолжают таять, а о рисках воровства газа из транзитной трубы заговорил уже даже бывший глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.Украина отдаст России своих женщин >>Но из-за спины газовых трудностей уже вовсю поднимается и проблема запасов зерна. Ведь без него хлеб не испечешь при любой цене на газ. За прошедший год и без импорта пшеницы цена даже на социальные сорта хлеба на Украине выросла на 20-25%. Понятно, что при импорте сырья темпы роста цен только увеличатся. А избежать этого уже практически нереально. Даже в случае введения Киевом в середине января запрета на вывоз продовольственной пшеницы, это позволит лишь, говоря словами известной сказки, по амбару помести — и немного отсрочить неизбежный импорт.Разумеется, это Россия, являющаяся крупным (куда более крупным, чем Украина) поставщиком пшеницы на мировой рынок. Она посмела в целях обеспечения собственной продовольственной безопасности ввести ограничения на экспорт (квоты и экспортные пошлины), которые привели к сокращению вывоза пшеницы. Более того, на следующий год российские власти планируют пересмотреть квоту в сторону уменьшения.И всеми этими действиями, по мысли украинских пропагандистов, Россия спровоцировала повышенный спрос на украинскую пшеницу, ее чрезмерный вывоз из страны и нынешний дефицит. Что же касается вопроса: "А почему не ввели подобных ограничений украинские власти" — то после "назначения виновных" он даже не должен возникнуть в голове украинского обывателя.Источник: РИА Новости

украина

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украина, владимир зеленский