https://uz.sputniknews.ru/20220102/blitskriga-ne-poluchilos-politik-o-2022-gode-na-ukraine-22058330.html
"Блицкрига не получилось" - политик о 2022 годе на Украине - видео
"Блицкрига не получилось" - политик о 2022 годе на Украине - видео
Планы США не сбылись и теперь конфликт на Украине нужно решать, считает украинский политик Спиридон Килинкаров.
2022-01-02T17:22+0500
2022-01-02T17:22+0500
2022-01-02T17:27+0500
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Будут ли массовые протесты в украинских городах из-за отключения электроэнергии и завышенных тарифов в первые месяцы нового года? Чего ожидать жителям Донбасса от 2022-го года: мира или войны? Сможет ли Зеленский удержать власть в стране? Чем закончится противостояние России и США?На эти и ряд других вопросов для "Sputnik на русском" ответил политический эксперт, народный депутат Украины 5-7 созывов Спиридон Килинкаров.Читайте также:
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мультимедиа , сша, украина, видео
"Блицкрига не получилось" - политик о 2022 годе на Украине - видео
17:22 02.01.2022 (обновлено: 17:27 02.01.2022)
Планы США не сбылись и теперь конфликт на Украине нужно решать, считает украинский политик Спиридон Килинкаров.
Будут ли массовые протесты в украинских городах из-за отключения электроэнергии и завышенных тарифов в первые месяцы нового года? Чего ожидать жителям Донбасса от 2022-го года: мира или войны? Сможет ли Зеленский удержать власть в стране? Чем закончится противостояние России и США?
На эти и ряд других вопросов для "Sputnik на русском
" ответил политический эксперт, народный депутат Украины 5-7 созывов Спиридон Килинкаров.