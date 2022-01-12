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https://uz.sputniknews.ru/20220112/skonchalsya-televeduschiy-mixail-zelenskiy-22153448.html
Скончался телеведущий Михаил Зеленский
Скончался телеведущий Михаил Зеленский
Российский телеведущий и журналист Михаил Зеленский скончался на 47-м году жизни.
2022-01-12T09:25+0500
2022-01-12T10:06+0500
россия
скончался
телеведущий
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ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. Российский телеведущий и журналист Михаил Зеленский скончался на 47-м году жизни. Об этом на своей странице в Facebook заявил замруководителя телеканала "Россия – Культура" Александр Ефимович.Как сообщили в посольстве России, журналист умер во время отдыха в Доминикане.Михаил Зеленский родился 7 сентября 1975 года в Москве. Однако вскоре он вместе с родителями переехал в Хабаровск.После окончания школы поступил сразу в два вуза одновременно: в Хабаровский медицинский институт (педиатрический факультет) и Хабаровский институт физической культуры (факультет спортивного менеджмента), которые окончил в 1996 году.Затем Зеленский вернулся в столицу России и окончил Московский институт работников телевидения и радиовещания и факультет журналистики Московского государственного университета.На протяжении своей карьеры он работал ведущем на "Радио России - Ностальжи" и телеканале ТВ-Центр, а также вел программы "Вести" на телеканале "Россия", "Вести-Москва", "Россия 24".Михаилу Зеленскому принадлежит авторство документального фильма "Валаам. Остров спасения". Телеведущий также является обладателем престижной премии "Москва Media" в номинации "Телеведущий года".Читайте также:Умер телеведущий Ларри Кинг &gt;&gt;Умер известный российский телеведущий Игорь Кириллов &gt;&gt;
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скончался, телеведущий

Скончался телеведущий Михаил Зеленский

09:25 12.01.2022 (обновлено: 10:06 12.01.2022)
© Sputnik / Екатерина ЧесноковаТелеведущий Михаил Зеленский
Телеведущий Михаил Зеленский - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.01.2022
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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Как сообщили в посольстве России, журналист умер во время отдыха в Доминикане на 47-м году жизни.
ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. Российский телеведущий и журналист Михаил Зеленский скончался на 47-м году жизни. Об этом на своей странице в Facebook заявил замруководителя телеканала "Россия – Культура" Александр Ефимович.
"Вечная память. На 47-м году жизни скончался наш телеведущий Михаил Зеленский", — написал Ефимович.
Как сообщили в посольстве России, журналист умер во время отдыха в Доминикане.
Михаил Зеленский родился 7 сентября 1975 года в Москве. Однако вскоре он вместе с родителями переехал в Хабаровск.
После окончания школы поступил сразу в два вуза одновременно: в Хабаровский медицинский институт (педиатрический факультет) и Хабаровский институт физической культуры (факультет спортивного менеджмента), которые окончил в 1996 году.
© Sputnik / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкТелеведущий Михаил Зеленский во время эстафеты Олимпийского огня в Москве, 2013 год
Телеведущий Михаил Зеленский во время эстафеты Олимпийского огня в Москве, 2013 год - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.01.2022
Телеведущий Михаил Зеленский во время эстафеты Олимпийского огня в Москве, 2013 год
© Sputnik / Михаил Воскресенский
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Затем Зеленский вернулся в столицу России и окончил Московский институт работников телевидения и радиовещания и факультет журналистики Московского государственного университета.
На протяжении своей карьеры он работал ведущем на "Радио России - Ностальжи" и телеканале ТВ-Центр, а также вел программы "Вести" на телеканале "Россия", "Вести-Москва", "Россия 24".
Михаилу Зеленскому принадлежит авторство документального фильма "Валаам. Остров спасения".
Телеведущий также является обладателем престижной премии "Москва Media" в номинации "Телеведущий года".
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