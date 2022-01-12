https://uz.sputniknews.ru/20220112/v-aeroportax-uzbekistana-vnedryayut-rossiyskuyu-sistemu-registratsii-22156867.html

В аэропортах Узбекистана внедряют российскую систему регистрации

В аэропортах Узбекистана внедряют российскую систему регистрации

Все международные аэропорты республики оснастят системой регистрации пассажиров и багажа Аstra DCS.

2022-01-12T11:32+0500

2022-01-12T11:32+0500

2022-01-12T11:32+0500

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ТАШКЕНТ, 12 янв – Sputnik. В международных аэропортах Узбекистана поэтапно внедряется система регистрации пассажиров и багажа Аstra DCS от российской компании Sirena Travel, сообщает пресс-служба Uzbekistan Airports в своем Telegram-канале.Система уже использовалась 12 января для регистрации пассажиров на рейс "Уральских авиалиний" из аэропорта Намангана. Самолет с 222 пассажирами благополучно вылетел в Москву, сообщает пресс-служба аэропортов. В этот же день систему используют для рейса из Намангана до Екатеринбурга.Как сообщили в пресс-службе, ранее в аэропортах республики использовалась система регистрации от национальной авиакомпании, но назрела необходимость в собственной системе для аэропортов.Аstra DCS от компании Sirena Travel – это современная многоязычная хостовая система, обеспечивающая выполнение в автоматическом режиме всех необходимых операций процесса регистрации пассажиров и багажа.Читайте также: Туман снова мешает работе аэропортов

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аэропорт, узбекистан, регистрация