https://uz.sputniknews.ru/20220112/v-aeroportax-uzbekistana-vnedryayut-rossiyskuyu-sistemu-registratsii-22156867.html
В аэропортах Узбекистана внедряют российскую систему регистрации
В аэропортах Узбекистана внедряют российскую систему регистрации
Все международные аэропорты республики оснастят системой регистрации пассажиров и багажа Аstra DCS.
2022-01-12T11:32+0500
2022-01-12T11:32+0500
2022-01-12T11:32+0500
общество
аэропорт
узбекистан
регистрация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/718/98/7189875_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_3694ea3c9fa72c79f70d9e6d0f9e15d4.jpg
ТАШКЕНТ, 12 янв – Sputnik. В международных аэропортах Узбекистана поэтапно внедряется система регистрации пассажиров и багажа Аstra DCS от российской компании Sirena Travel, сообщает пресс-служба Uzbekistan Airports в своем Telegram-канале.Система уже использовалась 12 января для регистрации пассажиров на рейс "Уральских авиалиний" из аэропорта Намангана. Самолет с 222 пассажирами благополучно вылетел в Москву, сообщает пресс-служба аэропортов. В этот же день систему используют для рейса из Намангана до Екатеринбурга.Как сообщили в пресс-службе, ранее в аэропортах республики использовалась система регистрации от национальной авиакомпании, но назрела необходимость в собственной системе для аэропортов.Аstra DCS от компании Sirena Travel – это современная многоязычная хостовая система, обеспечивающая выполнение в автоматическом режиме всех необходимых операций процесса регистрации пассажиров и багажа.Читайте также: Туман снова мешает работе аэропортов
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/718/98/7189875_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_f3c5167b0bc8663f6dacc356f93c6f4e.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
аэропорт, узбекистан, регистрация
В аэропортах Узбекистана внедряют российскую систему регистрации
Все международные аэропорты республики оснастят системой регистрации пассажиров и багажа Аstra DCS.
ТАШКЕНТ, 12 янв – Sputnik.
В международных аэропортах Узбекистана поэтапно внедряется система регистрации пассажиров и багажа Аstra DCS от российской компании Sirena Travel, сообщает пресс-служба Uzbekistan Airports в своем Telegram-канале
.
Система уже использовалась 12 января для регистрации пассажиров на рейс "Уральских авиалиний" из аэропорта Намангана. Самолет с 222 пассажирами благополучно вылетел в Москву, сообщает пресс-служба аэропортов. В этот же день систему используют для рейса из Намангана до Екатеринбурга.
Как сообщили в пресс-службе, ранее в аэропортах республики использовалась система регистрации от национальной авиакомпании, но назрела необходимость в собственной системе для аэропортов.
"Поэтапно будет выполнен переход во всех 11 международных аэропортах Узбекистана на данную систему для всех авиакомпаний, которые не имеют своей системы регистрации либо их система не установлена в аэропортах республики. Система ASTRA DCS имеет графический интерфейс и позволяет быстро и удобно проводить регистрацию пассажиров и багажа", - пояснил первый заместитель председателя правления АО Uzbekistan Airports Жавлон Умарходжаев.
Аstra DCS от компании Sirena Travel – это современная многоязычная хостовая система, обеспечивающая выполнение в автоматическом режиме всех необходимых операций процесса регистрации пассажиров и багажа.