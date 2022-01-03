https://uz.sputniknews.ru/20220103/tuman-snova-meshaet-rabote-aeroportov-22063625.html

Туман снова мешает работе аэропортов

Туман снова мешает работе аэропортов

Из-за плохой видимости не принимали аэропорты Ургенча и Нукуса

2022-01-03T13:12+0500

2022-01-03T13:12+0500

2022-01-03T13:12+0500

общество

ургенч

аэропорт

нукус

туман

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/19/20225780_0:62:3423:1987_1920x0_80_0_0_5954f6fa56c8b352987490316287eb4c.jpg

ТАШКЕНТ, 3 янв – Sputnik. Из-за густого тумана и плохой видимости (около 200 метров) в аэропорту Ургенча задержан вылет трех рейсов из России, сообщает пресс-служба "Uzbekistan Airports".В ночь на 3 января не смогли вылететь в Узбекистан самолеты компании "Аэрофлот" из Москвы, компании "S7 Airlines" из Самары и "Уральских авиалиний" из Санкт-Петербурга.В настоящий момент все три самолета находятся в аэропортах вылета до улучшения видимости в Ургенче.Такая же плохая видимость помешала работе аэропорта Нукуса. До улучшения погодных условий сюда не могут вылететь из Ташкента два рейса "Узбекских авиалиний". Задержан также рейс Нукус-Актау, запланированный на 11.30.Из-за резкого похолодания и густого тумана в последние дни 2021 года уже несколько дней возникают сложности в работе аэропортов. Так, 29 декабря рейсы из России не смогли сесть в воздушных портах Намангана и Андижана, еще один рейс был перенаправлен из Намангана в Фергану 30 декабря.Читайте также: Uzbekistan Airways объявила новогодние скидки >>

ургенч

нукус

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ургенч, аэропорт, нукус, туман