https://uz.sputniknews.ru/20220103/tuman-snova-meshaet-rabote-aeroportov-22063625.html
Туман снова мешает работе аэропортов
Туман снова мешает работе аэропортов
Из-за плохой видимости не принимали аэропорты Ургенча и Нукуса
2022-01-03T13:12+0500
2022-01-03T13:12+0500
2022-01-03T13:12+0500
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ТАШКЕНТ, 3 янв – Sputnik. Из-за густого тумана и плохой видимости (около 200 метров) в аэропорту Ургенча задержан вылет трех рейсов из России, сообщает пресс-служба "Uzbekistan Airports".В ночь на 3 января не смогли вылететь в Узбекистан самолеты компании "Аэрофлот" из Москвы, компании "S7 Airlines" из Самары и "Уральских авиалиний" из Санкт-Петербурга.В настоящий момент все три самолета находятся в аэропортах вылета до улучшения видимости в Ургенче.Такая же плохая видимость помешала работе аэропорта Нукуса. До улучшения погодных условий сюда не могут вылететь из Ташкента два рейса "Узбекских авиалиний". Задержан также рейс Нукус-Актау, запланированный на 11.30.Из-за резкого похолодания и густого тумана в последние дни 2021 года уже несколько дней возникают сложности в работе аэропортов. Так, 29 декабря рейсы из России не смогли сесть в воздушных портах Намангана и Андижана, еще один рейс был перенаправлен из Намангана в Фергану 30 декабря.Читайте также: Uzbekistan Airways объявила новогодние скидки >>
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ургенч, аэропорт, нукус, туман
Туман снова мешает работе аэропортов
Из-за плохой видимости не принимали аэропорты Ургенча и Нукуса
ТАШКЕНТ, 3 янв – Sputnik. Из-за густого тумана и плохой видимости (около 200 метров) в аэропорту Ургенча задержан вылет трех рейсов из России, сообщает пресс-служба "Uzbekistan Airports".
В ночь на 3 января не смогли вылететь в Узбекистан самолеты компании "Аэрофлот" из Москвы, компании "S7 Airlines" из Самары и "Уральских авиалиний" из Санкт-Петербурга.
В настоящий момент все три самолета находятся в аэропортах вылета до улучшения видимости в Ургенче.
Такая же плохая видимость помешала работе аэропорта Нукуса. До улучшения погодных условий сюда не могут вылететь из Ташкента два рейса "Узбекских авиалиний". Задержан также рейс Нукус-Актау, запланированный на 11.30.
Из-за резкого похолодания и густого тумана в последние дни 2021 года уже несколько дней возникают сложности в работе аэропортов. Так, 29 декабря рейсы из России не смогли сесть в воздушных портах Намангана и Андижана, еще один рейс был перенаправлен из Намангана в Фергану 30 декабря.