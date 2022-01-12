https://uz.sputniknews.ru/20220112/v-buxare-shkolnik-obokral-dom-na-46-mln-sumov-chto-vynes-podrostok-22160010.html
В Бухаре школьник обокрал дом на 4,6 млн сумов: что вынес подросток
В Бухаре школьник обокрал дом на 4,6 млн сумов: что вынес подросток
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Расследование продолжается.
2022-01-12T13:32+0500
2022-01-12T13:32+0500
2022-01-12T13:35+0500
общество
кража
школьники
дом
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ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. В Бухарской области 15-летний школьник незаконно проник в чужой дом и вынес оттуда три железные бочки, тележку для перевозки груза и велосипед, сообщает пресс-служба местного УВД.Задержана ученица 10 класса, укравшая 2,4 млн сумов через Telegram >>По данным силового ведомства, инцидент произошел в Гиждуванском районе в промежутке между 9 и 12 ноября прошлого года. Отмечается, что стоимость ущерба составила 4,6 млн сумов (велосипед - три млн сумов, тележка - один млн сумов, бочки - 600 тысяч сумов). В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье "Кража".В настоящее время проводится предварительное расследование. Читайте также:Школьника подозревают в краже более 11 миллионов сумов >>В столичном ТК "Малика" подростки украли телефоны и ноутбуки на 74 млн сумов >>
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кража, школьники, дом
В Бухаре школьник обокрал дом на 4,6 млн сумов: что вынес подросток
13:32 12.01.2022 (обновлено: 13:35 12.01.2022)
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Расследование продолжается.
ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik.
В Бухарской области 15-летний школьник незаконно проник в чужой дом и вынес оттуда три железные бочки, тележку для перевозки груза и велосипед, сообщает
пресс-служба местного УВД.
По данным силового ведомства, инцидент произошел в Гиждуванском районе в промежутке между 9 и 12 ноября прошлого года. Отмечается, что стоимость ущерба составила 4,6 млн сумов (велосипед - три млн сумов, тележка - один млн сумов, бочки - 600 тысяч сумов).
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
В настоящее время проводится предварительное расследование.