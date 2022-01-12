https://uz.sputniknews.ru/20220112/v-kyrgyzskom-oshe-reka-okrasilas-v-molochnyy-tsvet--video-22162506.html

В кыргызском Оше река окрасилась в молочный цвет — видео

В кыргызском Оше река окрасилась в молочный цвет — видео

Жители села Арал обратились с заявлением к полномочному представителю президента в области.

2022-01-12T15:41+0500

2022-01-12T15:41+0500

2022-01-12T15:43+0500

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кыргызстан

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ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. В селе Арал, расположенном в Ноокатском районе Ошской области, река окрасилась в молочный цвет, передает Sputnik Кыргызстан.Жители села обратились с заявлением к полномочному представителю президента в области. После обращения местные власти создали комиссию. В ходе проведенной экспертизы выяснилось, что в загрязнении виновато камнедробильное предприятие. Известно, что в воду попали отходы именно из этого завода. Под Ташкентом обнаружили источник "кровавых рек" >>По решению спецкомиссии, работа предприятия была приостановлена. Отмечается, что организация осуществляла свою деятельность без разрешительных документов.

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кыргызстан, река