https://uz.sputniknews.ru/20220112/v-kyrgyzskom-oshe-reka-okrasilas-v-molochnyy-tsvet--video-22162506.html
В кыргызском Оше река окрасилась в молочный цвет — видео
В кыргызском Оше река окрасилась в молочный цвет — видео
Жители села Арал обратились с заявлением к полномочному представителю президента в области.
2022-01-12T15:41+0500
2022-01-12T15:41+0500
2022-01-12T15:43+0500
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кыргызстан
река
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ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. В селе Арал, расположенном в Ноокатском районе Ошской области, река окрасилась в молочный цвет, передает Sputnik Кыргызстан.Жители села обратились с заявлением к полномочному представителю президента в области. После обращения местные власти создали комиссию. В ходе проведенной экспертизы выяснилось, что в загрязнении виновато камнедробильное предприятие. Известно, что в воду попали отходы именно из этого завода. Под Ташкентом обнаружили источник "кровавых рек" >>По решению спецкомиссии, работа предприятия была приостановлена. Отмечается, что организация осуществляла свою деятельность без разрешительных документов.
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кыргызстан, река
В кыргызском Оше река окрасилась в молочный цвет — видео
15:41 12.01.2022 (обновлено: 15:43 12.01.2022)
Жители села обратились с заявлением к полномочному представителю президента в области.
ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik.
В селе Арал, расположенном в Ноокатском районе Ошской области, река окрасилась в молочный цвет, передает Sputnik Кыргызстан
.
Жители села обратились с заявлением к полномочному представителю президента в области. После обращения местные власти создали комиссию. В ходе проведенной экспертизы выяснилось, что в загрязнении виновато камнедробильное предприятие. Известно, что в воду попали отходы именно из этого завода.
По решению спецкомиссии, работа предприятия была приостановлена. Отмечается, что организация осуществляла свою деятельность без разрешительных документов.