https://uz.sputniknews.ru/20220113/22165125.html

Пять натуральных напитков, которые бодрят не хуже энергетика

Пять натуральных напитков, которые бодрят не хуже энергетика

В нынешнем бешеном ритме жизни все популярнее становятся напитки, которые помогают взбодриться, привести организм в рабочее состояние. Почти у каждого народа есть свои рецепт бодрящих натуральных напитков.

2022-01-13T07:00+0500

2022-01-13T07:00+0500

2022-01-13T07:00+0500

это интересно

рецепт

энергетический напиток

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На протяжении многих веков разные каждый народ создавал собственные напитки на разные случаи жизни: чтобы успокоиться или взбодриться, для праздников и будней.На Руси это были квасы и меды, в Китае — чай, на Среднем Востоке — шербеты... Наши коллеги из Sputnik Армения подготовили для вас пять рецептов традиционных напитков, которые бодрят не хуже кофе или энергетиков, зато гораздо полезнее.Чаевничаем с пользой для здоровьяЧай – настоящая сокровищница полезных для человека веществ. Не зря с древности чай считали чудесным напитком.Чайное растение обладает двумя замечательными способностями: вытягивает из почвы и синтезирует самые разнообразные редкие и полезные для человека вещества, а также отдает в раствор все самое ценное и полезное для человека.Пятнадцать-тридцать процентов чая и чайного настоя составляют дубильные вещества, в частности, танин и различные катехины. Они и являются главным источником витамина Р.Алкалоид кофеин — еще один важный компонент чая. В составе чая его называют теин. Его тонизирующие свойства известны давно, причем, вопреки распространенному заблуждению, кофеина гораздо больше содержится в чае (от 1 до 4 %), чем в кофе. При этом чайный кофеин (теин) действует мягче, чем кофейный.Во-первых, для заварки чаще берется меньшее количество чая, чем кофе, что создает меньшую концентрацию кофеина.Во-вторых, кофеин в чае присутствует в комплексе с танином, образуя соединение таннат кофеина, который действует более мягко на сердечно-сосудистую и центральную нервную системы. Кофеин чая также имеет свойство не задерживаться в организме человека, что исключает опасность отравления кофеином даже при частом употреблении чая.В чае есть также 17 аминокислот, и среди них — очень важная для жизнедеятельности человеческого организма глутаминовая кислота, которая активно способствует восстановлению истощенной нервной системы.Чай — прекрасный жаждоутоляющий и полезный напиток, одинаково подходящий для всех времен года.Для осени и зимы, сырого климата лучше подходит черный чай. Он снимает усталость (не только физическое, но и нервное утомление), согревает и утоляет жажду. Любителям чая стоит попробовать напиток из смеси черного и зеленого чая: его лучше пить холодным, с лимоном и кусочками льда. Единственное — нужно делать заварку более крепкой (вдвое или втрое), так как лед снижает концентрацию чая.Домашний квас — как раз для нас!Квас — другой жаждоутоляющий, освежающий и полезный напиток. Благодаря наличию в нем дрожжевых грибов квас положительно влияет на пищеварительную, мочеполовую и эндокринную системы.Дрожжевые грибы участвуют в синтезе витаминов и активно борются с болезнетворными бактериями в организме. Также квас улучшает состояние кожи, способствует усвоению кальция, улучшению состояния сосудов и обменных процессов в организме.В наши дни квас в основном приготовляется промышленным путем, и большей частью то, что продается в бутылках, – это суррогаты.Домашним же способом квас готовить довольно долго и трудно. Для этого нужно иметь по рукой ржаной и ячменный солод, много муки, отрубей, дрожжей, меда, патоки, мяты, а также большие емкости. Не говоря уже о процессе приготовления, отнимающем много времени и сил.Но хороший квас в домашних условиях приготовить все же можно. Он делается из просушенных и подрумяненных в духовке сухарей черного хлеба и называется сухарным квасом. Сухари нужно сложить в эмалированное ведро, добавить мяты, заварить крутым кипятком, тщательно укутать теплым одеялом и оставить минимум на ночь или на сутки.Потом отвар следует процедить через двойную марлю, положить сахар, добавить разведенные в теплом квасе дрожжи и муку и оставить в теплом месте на 5-6 часов для брожения. Затем снова процедить, разлить по бутылкам, положить в каждую 2-3 изюминки, закупорить и поставить на холод на 5 дней.Для кваса потребуется: 1,6 кг сухарей, 8 л кипятка, 50-75 г изюма, 350-400 г сахара, 40 г мяты и 25-30 г дрожжей (лучше пивных) и 1-2 ст. л. муки. Если до брожения в такой квас добавить 1-1,5 стакана ягодного сока, он приобретет соответствующий привкус – яблочный, малиновый, клубничный...Водица живая и ягоднаяЕще один русский национальный напиток — водица. Это водный настой ягод или фруктов, к которому добавляется немного сахара и водки (1 ст. л. на 1 л воды). Для приготовления этого напитка нужны зрелые, неповрежденные, не перезревшие ягоды. Ими до половины наполняют стеклянную или эмалированную посуду, заливают охлажденной кипяченой водой, плотно закрывают и выдерживают от 3 до 10 дней в прохладном месте.Чем нежнее ягода, тем меньше выдержка. Можно водицу делать и из фруктов, но их нужно выдерживать дольше — до двух недель. После выдержки настоянную воду сцеживают, подслащивают слегка сахаром, добавляют водки, разливают по бутылкам и держат в холодном месте (при температуре не ниже 1°С) не более 3-4 дней. Ягоды и фрукты можно залить водой еще раз, так как в них еще остается сок.Водицы прекрасно утоляют жажду, приятны на вкус. Хотя в наше время это удовольствие дорогое. Но для людей, у которых есть приусадебные участки и сады, это хорошая возможность при богатом урожае использовать его часть на приготовление свежей ягодной или фруктовой водицы.Напиток времен "Домостроя"Морс — один из древнейших русских национальных напитков, впервые был упомянут в "Домострое" (XV— XVI вв.). Морс — это ягодный сок, как правило, разбавленный водой и слегка подслащенный.Чаще всего морс готовится из кислых ягод — клюквы, крыжовника, красной и белой смородины, брусники. Для его приготовления можно использовать как битую, так и перезревшую ягоду. Чтобы приготовить "быстрый" морс потребуется килограмм ягод.Их отваривают в 2,5-3 литрах воды, отжимают, процеживают через марлю или полотно и смешивают с жиденьким сахарным сиропом (1 литр воды вскипяченной с сахаром). Готовый морс разливают в банки и ставят в холодильник.Приготовление же настоящего морса занимает больше времени.Из ягод нужно хорошо отжать сок (путем прессования), не процеживая, налить в большую бутылку и поставить бродить в теплое место на 4-5 дней. После брожения сок следует процедить, затем подсластить сахаром и прокипятить в эмалированной посуде, снимая пену.Горячий морс можно разлить в бутылки и герметично запечатав, хранить в холодильнике. Такой морс концентрированный и при использовании его можно немного развести холодной кипяченой водой.Ах этот сладкий, восточный шербет!Восточные шербеты тоже приготовляются из натуральных ягодных и фруктовых соков. В них обязательно присутствуют ароматические или пряные и красящие вещества.Шербеты бывают густыми и жидким, в зависимости от соотношения фруктового сока, воды и сахара.В легких, жидких шербетах, используемых как прохладительные напитки, соотношение воды и сахара составляет 5:1, а в густых, используемых как сладость, соотношение 3:1.Чаще всего шербет готовят из винограда, клубники, граната, абрикосов, вишни, лимонов, а также из яблок, груш, черешни.Для шербета из клубники на 1 кг ягод нужно взять стакан сахара и 3-4 стакана кипятка. А вот лимонному шербету сахара понадобится больше: на 2 лимона — 1,5 стакана сахара, 5 стаканов воды и цедра с обоих лимонов. Ягоды и фрукты тщательно вымыть, очистить от повреждений, пленок, кожицы, а фрукты с плотной мякотью измельчить. После этого ягоды или фрукты засыпают сахаром и оставляют на 10-12 часов, а иногда и на сутки, для выделения сока: время выдержки зависит от скорости выделения сока.Затем к соку добавляют воду и сахар или готовый сахарный сироп и, помешивая, варят на очень слабом огне. Варят недолго — не больше 1-3 минут после закипания, а иногда только доводят до кипения. Можно сок залить кипятком и не ставить после этого сироп на огонь.Следующий шаг — процеживание шербета и добавление в еще горячую жидкость пряностей, ароматизаторов и красителей: ванили, ванилина, апельсиновой и лимонной цедры, розового масла, шафрана.Шербеты готовят только в эмалированной или фарфоровой посуде. Медная посуда для их приготовления не подходит.Читайте также: Топ-5 рецептов глинтвейна

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рецепт, энергетический напиток