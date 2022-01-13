https://uz.sputniknews.ru/20220113/22166585.html

Как проветрить квартиру, чтобы избежать сердечного приступа

Как проветрить квартиру, чтобы избежать сердечного приступа

Современные пластиковые рамы и стеклопакеты могут представлять угрозу для здоровья. Эксперт рассказал, как правильно проветривать квартиру, чтобы избежать проблем с сердцем и не впустить с улицы вредные вещества.

2022-01-13T07:30+0500

2022-01-13T07:30+0500

2022-01-13T07:30+0500

это интересно

квартира

сердечный приступ

мнение эксперта

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Современные непроницаемые пластиковые рамы и стеклопакеты хорошо сохраняют тепло и избавляют от уличного шума. Но есть у них и недостаток — они не "дышат", не пропускают в помещение кислород и удерживают в нем углекислый газ. А это уже может нанести вред здоровью человека.Эколог, директор лаборатории "Экология жизненного пространства" Антон Ястребцев в интервью Радио Sputnik объяснил, как правильно проветривать помещение, чтобы свести риск к минимуму.По мнению специалиста, приоткрывать окно в квартире нужно на 15 минут. При этом необходимо следить, чтобы температура в помещении опустилась на один-два градуса. Когда в комнате станет свежо, можно закрывать окно.Если воздух в городе грязный и вы боитесь, что смог и загрязняющие вещества попадут в комнату, можно проветривать помещение во время дождя или сразу после него.Так, экологи никогда не берут пробы воздуха после дождя — он будет чистым. Осаждает смог и снег, но дождь в этом плане эффективнее.Читайте также: Диетолог рассказала, как правильно принимать витамины

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квартира, сердечный приступ, мнение эксперта