Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
Это интересно
Наиболее заметные и полезные новости о здоровье, науке, жизни знаменитостей.
https://uz.sputniknews.ru/20220113/22166585.html
Как проветрить квартиру, чтобы избежать сердечного приступа
Как проветрить квартиру, чтобы избежать сердечного приступа
Современные пластиковые рамы и стеклопакеты могут представлять угрозу для здоровья. Эксперт рассказал, как правильно проветривать квартиру, чтобы избежать проблем с сердцем и не впустить с улицы вредные вещества.
2022-01-13T07:30+0500
2022-01-13T07:30+0500
это интересно
квартира
сердечный приступ
мнение эксперта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/0c/22166591_0:97:2001:1222_1920x0_80_0_0_682b9584e891349e166d4d4d3c5fd43d.jpg
Современные непроницаемые пластиковые рамы и стеклопакеты хорошо сохраняют тепло и избавляют от уличного шума. Но есть у них и недостаток — они не "дышат", не пропускают в помещение кислород и удерживают в нем углекислый газ. А это уже может нанести вред здоровью человека.Эколог, директор лаборатории "Экология жизненного пространства" Антон Ястребцев в интервью Радио Sputnik объяснил, как правильно проветривать помещение, чтобы свести риск к минимуму.По мнению специалиста, приоткрывать окно в квартире нужно на 15 минут. При этом необходимо следить, чтобы температура в помещении опустилась на один-два градуса. Когда в комнате станет свежо, можно закрывать окно.Если воздух в городе грязный и вы боитесь, что смог и загрязняющие вещества попадут в комнату, можно проветривать помещение во время дождя или сразу после него.Так, экологи никогда не берут пробы воздуха после дождя — он будет чистым. Осаждает смог и снег, но дождь в этом плане эффективнее.Читайте также: Диетолог рассказала, как правильно принимать витамины
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/0c/22166591_0:0:1775:1331_1920x0_80_0_0_bf5ffe917b545cff73e7068d038858b5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
квартира, сердечный приступ, мнение эксперта

Как проветрить квартиру, чтобы избежать сердечного приступа

07:30 13.01.2022
© Depositphotos / galdzer Девушка смотрит в окно
Девушка смотрит в окно - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.01.2022
© Depositphotos / galdzer
Подписаться на
Современные пластиковые рамы и стеклопакеты могут представлять угрозу для здоровья, предупреждает эколог. Эксперт рассказал, как правильно проветривать квартиру, чтобы избежать проблем с сердцем и не впустить с улицы вредные вещества.
Современные непроницаемые пластиковые рамы и стеклопакеты хорошо сохраняют тепло и избавляют от уличного шума. Но есть у них и недостаток — они не "дышат", не пропускают в помещение кислород и удерживают в нем углекислый газ. А это уже может нанести вред здоровью человека.
Эколог, директор лаборатории "Экология жизненного пространства" Антон Ястребцев в интервью Радио Sputnik объяснил, как правильно проветривать помещение, чтобы свести риск к минимуму.

"Если в квартиру из-за пластиковых окон не попадает свежий воздух, то постоянно будет нарастать концентрация углекислого газа в помещении и падать концентрация кислорода, из-за чего состояние человека будет ухудшаться. То есть будет падать работоспособность, появится сонливость, а если совсем "надышать", то у тех, кто слабее или старше, может и сердце прихватить", – предупредил он.

По мнению специалиста, приоткрывать окно в квартире нужно на 15 минут. При этом необходимо следить, чтобы температура в помещении опустилась на один-два градуса. Когда в комнате станет свежо, можно закрывать окно.
Если воздух в городе грязный и вы боитесь, что смог и загрязняющие вещества попадут в комнату, можно проветривать помещение во время дождя или сразу после него.

"Дождь прибивает все загрязнители и взвешенные частицы к земле. Сажа, пыль, цемент, частицы шин и всякая другая дрянь, которая летает в воздухе, будет прибита к земле", – объяснил Антон Ястребцев.

Так, экологи никогда не берут пробы воздуха после дождя — он будет чистым. Осаждает смог и снег, но дождь в этом плане эффективнее.
Читайте также: Диетолог рассказала, как правильно принимать витамины
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:31Актриса Асаль Шодиева стала матерью во второй раз — фото
10:25В Алматы приземлился первый с начала беспорядков гражданский самолет — видео
09:58Почему казахстанскому министру закрыт въезд в Россию
09:37Мирзиёев рассмотрел вопросы вступления Узбекистана в ВТО
09:35Когда Uzbekistan Airways возобновит рейсы в Алматы
09:17Тысячи узбекистанцев стали жертвами финансовой пирамиды
08:59Россельхознадзор одобрил поставки "чистых" узбекских томатов и перцев
08:30Узбекистан сократил экспорт электроэнергии в Афганистан на 60%
07:30Как проветрить квартиру, чтобы избежать сердечного приступа
07:00Пять натуральных напитков, которые бодрят не хуже энергетика
ВчераПоднимут иммунитет и спасут от кашля — проверенные народные рецепты
ВчераФото: в зоопарке Токио впервые показали маленьких панд
ВчераВакцинация может принять обязательный характер — вице-премьер
ВчераВидео: что изменилось в нефтегазе Узбекистана за 15 лет – ученый
ВчераУзбекские ученые вывели новый сорт пшеницы
ВчераСовет Россия–НАТО: взаимные уступки или путь к войне?
ВчераСреди вакцинированных от COVID-19 узбекистанцев разыграют призы
ВчераВ Ташкенте пройдет шествие в честь 30-летия Вооруженных сил
ВчераКого и за что сможет штрафовать бизнес-омбудсмен в Узбекистане
ВчераМосква экстрадировала на родину подозреваемого в терроризме узбекистанца