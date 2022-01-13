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Как проветрить квартиру, чтобы избежать сердечного приступа
Как проветрить квартиру, чтобы избежать сердечного приступа
Современные пластиковые рамы и стеклопакеты могут представлять угрозу для здоровья. Эксперт рассказал, как правильно проветривать квартиру, чтобы избежать проблем с сердцем и не впустить с улицы вредные вещества.
2022-01-13T07:30+0500
2022-01-13T07:30+0500
2022-01-13T07:30+0500
это интересно
квартира
сердечный приступ
мнение эксперта
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Современные непроницаемые пластиковые рамы и стеклопакеты хорошо сохраняют тепло и избавляют от уличного шума. Но есть у них и недостаток — они не "дышат", не пропускают в помещение кислород и удерживают в нем углекислый газ. А это уже может нанести вред здоровью человека.Эколог, директор лаборатории "Экология жизненного пространства" Антон Ястребцев в интервью Радио Sputnik объяснил, как правильно проветривать помещение, чтобы свести риск к минимуму.По мнению специалиста, приоткрывать окно в квартире нужно на 15 минут. При этом необходимо следить, чтобы температура в помещении опустилась на один-два градуса. Когда в комнате станет свежо, можно закрывать окно.Если воздух в городе грязный и вы боитесь, что смог и загрязняющие вещества попадут в комнату, можно проветривать помещение во время дождя или сразу после него.Так, экологи никогда не берут пробы воздуха после дождя — он будет чистым. Осаждает смог и снег, но дождь в этом плане эффективнее.Читайте также: Диетолог рассказала, как правильно принимать витамины
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квартира, сердечный приступ, мнение эксперта
Как проветрить квартиру, чтобы избежать сердечного приступа
Современные пластиковые рамы и стеклопакеты могут представлять угрозу для здоровья, предупреждает эколог. Эксперт рассказал, как правильно проветривать квартиру, чтобы избежать проблем с сердцем и не впустить с улицы вредные вещества.
Современные непроницаемые пластиковые рамы и стеклопакеты хорошо сохраняют тепло и избавляют от уличного шума. Но есть у них и недостаток — они не "дышат", не пропускают в помещение кислород и удерживают в нем углекислый газ. А это уже может нанести вред здоровью человека.
Эколог, директор лаборатории "Экология жизненного пространства" Антон Ястребцев в интервью Радио Sputnik
объяснил, как правильно проветривать помещение, чтобы свести риск к минимуму.
"Если в квартиру из-за пластиковых окон не попадает свежий воздух, то постоянно будет нарастать концентрация углекислого газа в помещении и падать концентрация кислорода, из-за чего состояние человека будет ухудшаться. То есть будет падать работоспособность, появится сонливость, а если совсем "надышать", то у тех, кто слабее или старше, может и сердце прихватить", – предупредил он.
По мнению специалиста, приоткрывать окно в квартире нужно на 15 минут. При этом необходимо следить, чтобы температура в помещении опустилась на один-два градуса. Когда в комнате станет свежо, можно закрывать окно.
Если воздух в городе грязный и вы боитесь, что смог и загрязняющие вещества попадут в комнату, можно проветривать помещение во время дождя или сразу после него.
"Дождь прибивает все загрязнители и взвешенные частицы к земле. Сажа, пыль, цемент, частицы шин и всякая другая дрянь, которая летает в воздухе, будет прибита к земле", – объяснил Антон Ястребцев.
Так, экологи никогда не берут пробы воздуха после дождя — он будет чистым. Осаждает смог и снег, но дождь в этом плане эффективнее.