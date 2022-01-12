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https://uz.sputniknews.ru/20220112/dietolog-rasskazala-kak-pravilno-prinimat-vitaminy-22146140.html
Диетолог рассказала, как правильно принимать витамины
Диетолог рассказала, как правильно принимать витамины
К чему приводят неправильные дозировки и сочетания препаратов, читайте в материале.
2022-01-12T07:00+0500
2022-01-12T07:00+0500
это интересно
диетолог
витамины
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ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. Принято считать, что витамины приносят абсолютную пользу для организма. Однако это не всегда так.Чем грозит неправильный прием витаминов, объяснила член Ассоциации нутрициологов, диетолог-нутрициолог Екатерина Матыскина.По ее словам, следует настороженно относиться к препаратам, в которых содержится только один витамин.Такие средства могут иметь противопоказания. Кроме того, ошибки в дозировке моновитаминов способны привести к нежелательным последствиям. Принимать подобные препараты следует только по назначению врача, отметила диетолог.Между тем многие витамины не сочетаются друг с другом, подчеркнула эксперт.Человеку без соответствующего образования сложно разобраться в таблицах совместимости этих веществ, уверена диетолог.По ее словам, лучше просто не принимать два разных моновитаминных препарата одновременно. Следует их разделить: что-то выпить утром, что-то днем и что-то вечером.Как помидоры защищают организм от рака &gt;&gt;Впрочем, существуют поливитаминные комплексы, которые специально разработаны с учетом совместимости всех входящих в их состав элементов, их можно принимать по собственной инициативе.Как правильно принимать витаминыПринимать витамины можно в любое время суток, считает диетолог. Но запивать их обязательно нужно водой, другие напитки для этой цели не подходят."Никакого сока, кофе, чая и особенно алкоголя. Если под рукой нет воды, то можно витамины вообще не запивать. Что касается времени приема, например, витаминов D и С, то здесь каких-то жестких установок нет: можно и утром, и вечером, и до еды, и после", — сказала Матыскина.Эксперт подчеркнула: пить кофе лучше не ранее, чем через 30-60 минут после витаминов.Читайте также:Какие продукты защищают организм от простуд зимой &gt;&gt;Диетолог рассказала, как быстро привести себя в форму после новогодних застолий &gt;&gt;
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диетолог, витамины

Диетолог рассказала, как правильно принимать витамины

07:00 12.01.2022
© Depositphotos / Javiercorrea15Женщина с таблетками
Женщина с таблетками - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.01.2022
© Depositphotos / Javiercorrea15
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К чему приводят неправильные дозировки и сочетания препаратов, читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. Принято считать, что витамины приносят абсолютную пользу для организма. Однако это не всегда так.
Чем грозит неправильный прием витаминов, объяснила член Ассоциации нутрициологов, диетолог-нутрициолог Екатерина Матыскина.
По ее словам, следует настороженно относиться к препаратам, в которых содержится только один витамин.
Такие средства могут иметь противопоказания. Кроме того, ошибки в дозировке моновитаминов способны привести к нежелательным последствиям. Принимать подобные препараты следует только по назначению врача, отметила диетолог.
"Доктор назначит анализ крови, который покажет, действительно ли вам нужны те или иные витамины. Неправильные дозировки могут привести к избытку вещества в организме и навредить ему. Например, привести к таким побочным явлениям, как аллергия, тошнота или расстройства желудочно-кишечного тракта", — уточнила Матыскина.
Между тем многие витамины не сочетаются друг с другом, подчеркнула эксперт.
Человеку без соответствующего образования сложно разобраться в таблицах совместимости этих веществ, уверена диетолог.
По ее словам, лучше просто не принимать два разных моновитаминных препарата одновременно. Следует их разделить: что-то выпить утром, что-то днем и что-то вечером.
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Впрочем, существуют поливитаминные комплексы, которые специально разработаны с учетом совместимости всех входящих в их состав элементов, их можно принимать по собственной инициативе.
"Если вы хотите в зимний период скорректировать свое здоровье с точки зрения авитаминоза, то можно использовать поливитаминные комплексы, которые специально разработаны с учетом совместимости того или иного витамина и их дозировки. В мультивитаминных комплексах нет лечебных дозировок, поэтому пить их без рекомендаций врача не опасно", — считает Матыскина.

Как правильно принимать витамины

Принимать витамины можно в любое время суток, считает диетолог. Но запивать их обязательно нужно водой, другие напитки для этой цели не подходят.
"Никакого сока, кофе, чая и особенно алкоголя. Если под рукой нет воды, то можно витамины вообще не запивать. Что касается времени приема, например, витаминов D и С, то здесь каких-то жестких установок нет: можно и утром, и вечером, и до еды, и после", — сказала Матыскина.
Эксперт подчеркнула: пить кофе лучше не ранее, чем через 30-60 минут после витаминов.
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