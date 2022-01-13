https://uz.sputniknews.ru/20220113/22185416.html

Главные приметы на старый Новый год: что можно и нельзя делать

Главные приметы на старый Новый год: что можно и нельзя делать

Для многих зимняя череда праздников - любимое время. Новый год, Рождество, старый Новый год... И с каждым связаны свои приметы и рекомендации.

2022-01-13T23:00+0500

2022-01-13T23:00+0500

2022-01-13T23:00+0500

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новый год

приметы

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Существует множество народных примет, связанных с Новым годом - как по новому, так и по старому стилю. Что же можно, а что нельзя делать накануне старого Нового года, чтобы наступающий год был успешным, — рассказывают наши коллеги из Sputnik Таджикистан.Что такое старый Новый годВ 1918-м большевики решили поменять календарь.Царская Россия жила по юлианскому календарю, а Европа — по григорианскому. Первый был создан в Римской империи и основывался на древнеегипетской астрономии. Григорианский календарь был более точным, его создали в XVI веке с учетом новейших знаний об устройстве Вселенной.Разница между двумя системами исчисления составляла 13 дней, создавала неудобства для ведения международных политических и экономических дел и приводила к забавным казусам в повседневной жизни.Переход на западноевропейский календарь произошел 14 февраля 1918-го.Согласно декрету, главной целью всего проекта было "установление в России одинакового почти со всеми культурными народами исчисления".Появился и необычный праздник — старый Новый год, то есть Новый год по старому стилю, который не был забыт в народе. Однако праздновали старый Новый год не так масштабно, как ночь с 31 декабря на 1 января.Традиция отмечать старый Новый год существует не только в России. Подобные праздники есть в странах бывшего СССР, а также в Греции, Сербии, Черногории, Алжире, Тунисе и многих других странах.Традиции на старый Новый годВ ночь с 13 на 14 января принято выставлять на стол множество вкусных блюд. В старину говорили: "Какой стол — таков и год".На стол хозяева ставили всевозможную выпечку, блины, сытную кутью (кашу из пшеницы, приправленную мясом, салом или орехами и фруктами), мясные блюда (холодец, колбасу, буженину), вино, водку.Вечером обычно веселились и колядовали. Собирались компаниями и ходили по домам с благожелательными песнями и различными приговорками для хозяев, отгоняя тем самым всякую нечисть от домов. За это колядующих благодарили угощениями — конфетами, пирогами, фруктами, но нельзя было давать деньги, иначе, по поверьям, можно было лишиться достатка.Тринадцатое января еще называли Щедрым вечером. На него также принято было "водить Маланку" — красивую, нарядную девушку — от дома к дому, желая благополучия и удачи в хозяйстве и на поле.С полуночи до зари начинали ходить посевальщики и посевать дом зерном. Посевальные зерна нельзя было выметать и выбрасывать. Их собирали и бережно хранили до нового урожая. Перед щедрующими и посевающими нельзя было закрывать двери, иначе закроются двери и для благополучия всей семьи. Наутро 14 января молодые люди разжигали костры, чтобы отпугнуть нечистую силу, и прыгали через них, демонстрируя свое бесстрашие.Что нельзя делать на старый Новый годЧто можно делать на старый Новый годЧто нельзя делать на Новый год ТиграПраздновать Новый год Тигра в неубранной квартире нельзя. Плохая примета встречать покровителя года без елки - украсьте хотя бы еловую ветку.Нельзя в канун Нового года затевать стирку и развешивать одежду, а также убираться в доме и мыть полы.В новогодний вечер нельзя пришивать пуговицы, шить и штопать. Плохая примета покупать перед Новым годом новую обувь, домашний текстиль или кухонную утварь в последний день уходящего года. Также нельзя стричь волосы и ногти.Нельзя готовить блюда к новогоднему столу в плохом настроении, а также ссориться и оставлять в Новый год Тигра стол пустым.Нельзя перед Новым годом грустить, плакать и обижаться, а также сожалеть вслух об уходящем годе.Встречать Новый год Тигра в одиночестве — плохая примета. Новогоднюю ночь лучше провести с семьей и друзьями. Собирать за новогодний стол только женщин также не стоит.Нельзя встречать Новый год Тигра с долгами. Просить деньги в долг накануне праздника — тоже плохая примета.В последний день года и предновогоднюю ночь можно выбросить старые вещи, заниматься украшением дома и праздничного стола, пожертвовать деньги на благотворительность и помочь нуждающимся. Этот поступок точно оценит гордый Тигр.Плохие приметыНельзя встречать Новый год Тигра в одежде кислотных и неоновых цветов, а также хищных и змеиных принтов.От пестроты в украшениях и предметах сервировки также нужно отказаться. Тигр по достоинству оценит сдержанность и элегантность.Попросить денег у Тигра довольно просто. Для этого выбирайте практичные подарки близким (Тигр не переносит глупых трат), повесьте на ёлку купюры, положите под тарелки монеты. Главным растением года станет мята, приметы советуют разложить ее листики по дому.Кроме того, Тигр — большая привереда в еде. Он не любит рыбу, поэтому предпочтения лучше отдать блюдам из мяса.Но на праздничный стол нельзя подавать и говядину. По восточной легенде, Бык победивший в схватке Тигра и высмеявший хищника, является его злейшим врагом, поэтому даже гастрономическое упоминание может вызвать недовольство покровителя года. В Новый год Тигра нельзя также напиваться.Не оценит Тигр и парфюмерию. Как и любой представитель кошачьих, он относится к запахам довольно отрицательно.Нельзя также дарить вещи, связанные с вредными привычками, — дорогой алкоголь, бокалы, зажигалки и пепельницы.Читайте также: Самый точный гороскоп для всех знаков зодиака-2022

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новый год, приметы