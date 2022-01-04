https://uz.sputniknews.ru/20220104/povezyot-v-lyubvi-samyy-tochnyy-goroskop-dlya-vsex-znakov-zodiaka--2022-22073145.html

Повезёт в любви: самый точный гороскоп для всех знаков зодиака — 2022

Повезёт в любви: самый точный гороскоп для всех знаков зодиака — 2022

Кого ждет скорое вступление в брак, а кого — головокружительный роман? Читайте самый точный любовный гороскоп для всех знаков зодиака.

2022-01-04T23:00+0500

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любовь

гороскоп

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ТАШКЕНТ, 4 янв — Sputnik. Кого ждет скорое вступление в брак, а кого — головокружительный роман? Читайте самый точный любовный гороскоп для всех знаков зодиака.Любовный гороскоп 2022 — СкорпионДля Скорпионов 2022 год будет периодом трансформаций. Период с апреля по июнь может принести женщинам-Скорпионам кризис в отношениях, и он необязательно будет связан с угасанием чувств. Некоторые женщины-Скорпионы просто окажутся в ситуации, когда им придется стать опорой партнеру, на которого свалятся проблемы со здоровьем или работой. Но именно эти сложности укрепят ваш союз и станут заделом на будущее.А Скорпионы, еще не нашедшие пару, должны чаще выходить в люди в апреле, июле-августе, а также в ноябре. Именно в эти периоды им особенно благоволит планета любви Венера, возможны перспективные знакомства.Во второй половине года к Венере присоединится планета счастья Юпитер, и вас ждут неожиданные встречи с иностранцами. Скорпионы скептически относятся к отношениям на расстоянии, но Год Тигра учит их всему новому — умению смотреть на ситуацию под разными углами в том числе. Роман с перелетами по выходным и яркими свиданиями вполне может превратиться в скорый брак. Кстати, регистрировать отношения лучше в феврале-апреле.Любовный гороскоп 2022 — Стрелец2022 год для Стрельцов станет отличный периодом, чтобы заключить брак. Многие Стрельцы могут ожидать удач на любовном фронте — с мая по ноябрь их ждёт череда интересных знакомств, которые, весьма вероятно, приведут к созданию крепкого союза.Семейным Стрельцам тоже не о чем беспокоиться. Вероятность кризисов в отношениях сведена к нулю.Любовный гороскоп 2022 — КозерогВот уж где Козерога ждет драйв, так это на личном фронте. В этом аспекте 2022 год точно спокойствием не отличится. Черный Водяной Тигр приготовил для одиноких Козерогов сумасшедший роман, который будет развиваться стремительно.Вероятно, что эта история любви закрутится весной, когда Козерог отправится в путешествие, и несколько месяцев влюбленные будут познавать всю прелесть отношений на расстоянии — разговоры по телефону, поездки друг к другу по выходным, сюрпризы и романтика.Если Козероги решат сохранить эти отношения и вывести их на новый уровень, звезды будут благоприятствовать воссоединению пары. Ну а если союз распадется, таково влияние Плутона — эта планета отсекает все ненужное.Улыбнется удача и Козерогам, состоящим в браке. В 2022 году их ждет укрепление отношений и даже рождение ребенка.Любовный гороскоп 2022 — ДеваДля одиноких Дев 2022 год станет отчасти испытанием, особенно если в прошлом году они обожглись в делах сердечных. Дева боится позволить себе новые отношения, опасаясь неудачи. Ну а если все-таки решается окунуться в роман как в омут с головой, старается чрезмерно все контролировать.Единственная опасность, которая подстерегает Дев в любви в грядущем году — риск увлечения несвободными людьми под влиянием Нептуна. Однако ничего хорошего такая связь не принесет.Ну а семейных Дев ждет счастливый и размеренный период, если они научатся отдавать бразды правления партнеру. Тогда вторая половина будет радовать Деву подарками – принимайте их с благодарностью, без смущения, и это укрепит ваш союз.Любовный гороскоп 2022 — ЛевСемейные Львы столкнутся с настоящим кризисом в отношениях, и во время ссор нужно контролировать свои слова, чтобы не обидеть партнера. Однако уже с мая позитивные тенденции возьмут вверх и конец года Львы встретят в кругу семьи, счастливые и умиротворенные.Одинокие Львы же могут рассчитывать на поддержку планеты любви Венеры. Она благоприятствует созданию серьезных отношений, параллельно в личную сферу "вмешивается" Юпитер, известный как "планета счастья". Период с мая по ноябрь будет наполнен интересными встречами, которые могут вылиться в крепкий, стабильный и наполненный любовью союз. А вступать в брак лучше в августе и сентябреЛюбовный гороскоп 2022 — РакЧерный Водяной Тигр приготовил приятные сюрпризы для Раков на личном фронте. В 2022 году на чувственный аспект в жизни Раков с февраля активно влияет Венера, планета любви. Поэтому единственный непростой период, который придется пройти представителям стихии воды, — это январь.Раки, оставшиеся в одиночестве, тоже не должны унывать — на протяжении всего года их ждут яркие знакомства. Мужчина Рак, скорее всего, встретит женщину своей мечты — возможно, они уже были знакомы, однако теперь Рак посмотрит на нее другими глазами. Важно только понимать, что Раков-мужчин чаще всего привлекают сильные женщины, и если не пытаться подавлять их, союз сложится гармонично.Женщины Раки же могут рассчитывать на встречу со статусным мужчиной, который весьма быстро начнет разговоры о свадьбе. Лучшее время для бракосочетания, к слову, приходится на лето — особенно благоприятны июль и август. Ну а семейных Раков ждет пополнение.Любовный гороскоп 2022 — БлизнецыУдача улыбнется Близнецам, которые уже нашли свою вторую половину. 2022-й благоприятен для заключения брака. Многие женщины-Близнецы могут выйти замуж в июне следующего года.Одинокие Близнецы же должны чаще выходить в свет в марте, июне и октябре —перспективные знакомства, которые могут перерасти в головокружительный и счастливый роман, поджидают их в дороге, и неважно, отправятся ли Близнецы отдыхать за рубеж или просто пообедать в ресторан за пределами офиса.Любовный гороскоп 2022 — ВесыВ 2022-м никакие "опасные" планеты не влияют на личную жизнь Весов, поэтому первые месяцы года они спокойно смогут проводить время с близкими. Год благоприятен для представителей знака, намеревающихся вступить в брак: все пройдет гладко.А свободным Весам стоит больше выходить в свет в феврале, июле и октябре — в эти месяцы звезды благоприятствуют новым, а главное — перспективным знакомствам, которые имеют все шансы вылиться в крепкие и стабильные отношения.Любовный гороскоп 2022 — РыбыПланета Юпитер в 2022 году ярко скажется на личной жизни Рыб. Поскольку год будет насыщен мероприятиями и рабочими знакомствами, представители знака Рыб могут встретить свою судьбу во время командировки. Отношения будут развиваться стремительно.Между прочим, год Водяного Тигра — это благоприятный период для вступления в брак для Рыб, поэтому если вы думаете о создании семьи, звезды отнесутся к вашим планам благосклонно. Ну а семейных Рыб ждет пополнение в семье — рождение ребенка, либо свадьба близкого родственника.Любовный гороскоп 2022 — ВодолейГод Черного Водяного Тигра для Водолея в личной сфере означает начало нового периода на 18 лет. Поэтому 2022-й станет для Водолея хорошим годом для вступления в брак и создания семьи — правда, в том случае, если и сам Водолей, и его партнер являются зрелыми людьми, готовыми поровну делить обязанности.Для свободных Водолеев самый удачный месяц для знакомств — это февраль. Семейные Водолеи же могут пережить кризис — вероятны разводы. Однако о таких разрывах не стоит жалеть — проверяя на прочность отношения, Сатурн разрушает лишь союзы, в которых партнеров давно ничего не связывает. Пары, сохранившие любовь и взаимоуважение, непременно найдут способ помириться и встретят конец года вместе.Любовный гороскоп 2022 — ТелецВ личной сфере Год Тигра — 2022 станет временем перемен для Тельцов. В 2022 году повышается их шанс на создание семьи. Тельцы не будут обделены вниманием. Первая половина года (особенно апрель) преподнесет им встречу, которая перерастет в яркий продолжительный роман.Насколько прочным окажется союз, зависит от самих Тельцов — важно не впадать в зависимость от партнера, тогда отношения выйдут на новый уровень.Тельцы, состоящие в отношениях, переживут небольшой кризис со своим избранником в середине года. Важно не произносить необдуманных слов и сохранять спокойствие, тогда отношения пройдут проверку на прочность, а конфликт даже изменит их к лучшему, научив партнера больше ценить вас.Любовный гороскоп 2022 — ОвенВлияние Плутона может сказаться на личной жизни Овна — с конца апреля по начало мая Овен может пережить кризис со второй половиной. Здесь все зависит от самого Овна — только вы решаете продолжать отношения или рвать их.Пары, пережившие "бурю", будут проводить много времени вместе вплоть до второй половины 2022 года (с августа придется уделить больше внимания работе, но партнер отнесется к этому с пониманием).Одиноких Овнов же Черный Водяной Тигр порадует встречей с настоящей любовью. Новый 2022 год станет особенно благоприятным для создания семьи для женщин-Овнов — в мае по знаку Овна пройдет Венера, которую называют планетой любви. И здесь импульсивность и нетерпеливость пойдут Овну только на пользу — вопреки стереотипам не бойтесь сделать первый шаг, и отношения будут развиваться стремительно.Читайте также:В чем встречать год Тигра: советы астролога и стилистовГороскоп на 2022 год: что ждет Дев — самый подробный прогнозГороскоп на 2022 год: что ждет Львов — самый подробный прогнозГороскоп на 2022 год: что ждет Раков — самый подробный прогнозГороскоп на 2022 год: что ждет Близнецов — самый подробный прогнозГороскоп на 2022 год: что ждет Весов — самый подробный прогнозГороскоп на 2022 год: что ждет Рыб — самый подробный прогнозГороскоп на 2022 год: что ждет Тельца — самый подробный прогнозГороскоп на 2022 год: что ждет Овна — самый подробный прогнозГороскоп на 2022 год: что ждет Водолея — самый подробный прогнозПредставительницы этих знаков зодиака выйдут замуж в год Тигра-2022 — гороскопКаким знакам зодиака повезет в любви в год Тигра-2022Богатство, любовь, успех: кому повезет в год Тигра-2022

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