https://uz.sputniknews.ru/20220113/minzdrav-vklyuchil-v-protokol-preparat-protiv-covid-razrabotannyy-v-uzbekistane-22186516.html
Минздрав включил в протокол препарат против COVID, разработанный в Узбекистане
Минздрав включил в протокол препарат против COVID, разработанный в Узбекистане
Препарат можно применять по рекомендации врача при лечении больных коронавирусом, а также при первых признаках слабости во время ОРВИ.
2022-01-13T18:15+0500
2022-01-13T18:15+0500
2022-01-13T18:17+0500
общество
коронавирус covid-19
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ТАШКЕНТ, 13 янв – Sputnik. Разработанный учеными Института биоорганической химии Академии наук Узбекистана препарат "Рутан" включен в протокол Минздрава для лечения больных коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба Министерства инновационного развития. Лекарство получило одобрение Министерства здравоохранения. Средство можно применять по рекомендации врача при лечении больных коронавирусом, а также при первых признаках слабости во время ОРВИ. Врачи Узбекистана интересуются российским препаратом от COVID-19 >>Отмечается, что в состав узбекского препарата входит растение Rhus coriaria. Согласно клиническим испытаниям, "Рутан" эффективно воздействует на различные штаммы вируса гриппа, а также на COVID. Лекарственное средство подавляет ферментные системы SARS-COV-2. Также оно предотвращает развитие "цитокинового шторма". К основным преимуществам препарата относят низкий уровень токсичности, высокую эффективность и отсутствие побочных эффектов. Стоимость курса лечения составляет около 100 тысяч сумов."Рутан" разрешено применять с семи лет два раза в сутки. У препарата также выражены антигипоксические, антирадикальные, мембраностабилизирующие, антиоксидантные свойства.
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коронавирус covid-19
Минздрав включил в протокол препарат против COVID, разработанный в Узбекистане
18:15 13.01.2022 (обновлено: 18:17 13.01.2022)
Лекарство получило одобрение Министерства здравоохранения. Препарат можно применять по рекомендации врача при лечении больных коронавирусом, а также при первых признаках слабости во время ОРВИ.
ТАШКЕНТ, 13 янв – Sputnik. Разработанный учеными Института биоорганической химии Академии наук Узбекистана препарат "Рутан" включен в протокол Минздрава для лечения больных коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба Министерства инновационного развития.
Лекарство получило одобрение Министерства здравоохранения. Средство можно применять по рекомендации врача при лечении больных коронавирусом, а также при первых признаках слабости во время ОРВИ.
Отмечается, что в состав узбекского препарата входит растение Rhus coriaria. Согласно клиническим испытаниям, "Рутан" эффективно воздействует на различные штаммы вируса гриппа, а также на COVID. Лекарственное средство подавляет ферментные системы SARS-COV-2. Также оно предотвращает развитие "цитокинового шторма".
К основным преимуществам препарата относят низкий уровень токсичности, высокую эффективность и отсутствие побочных эффектов. Стоимость курса лечения составляет около 100 тысяч сумов.
"Рутан" разрешено применять с семи лет два раза в сутки. У препарата также выражены антигипоксические, антирадикальные, мембраностабилизирующие, антиоксидантные свойства.