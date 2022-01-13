https://uz.sputniknews.ru/20220113/minzdrav-vklyuchil-v-protokol-preparat-protiv-covid-razrabotannyy-v-uzbekistane-22186516.html

Минздрав включил в протокол препарат против COVID, разработанный в Узбекистане

Минздрав включил в протокол препарат против COVID, разработанный в Узбекистане

Препарат можно применять по рекомендации врача при лечении больных коронавирусом, а также при первых признаках слабости во время ОРВИ.

2022-01-13T18:15+0500

2022-01-13T18:15+0500

2022-01-13T18:17+0500

общество

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/629/35/6293589_0:0:3295:1853_1920x0_80_0_0_f5968e3a6c0258842372a667d2bee623.jpg

ТАШКЕНТ, 13 янв – Sputnik. Разработанный учеными Института биоорганической химии Академии наук Узбекистана препарат "Рутан" включен в протокол Минздрава для лечения больных коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба Министерства инновационного развития. Лекарство получило одобрение Министерства здравоохранения. Средство можно применять по рекомендации врача при лечении больных коронавирусом, а также при первых признаках слабости во время ОРВИ. Врачи Узбекистана интересуются российским препаратом от COVID-19 >>Отмечается, что в состав узбекского препарата входит растение Rhus coriaria. Согласно клиническим испытаниям, "Рутан" эффективно воздействует на различные штаммы вируса гриппа, а также на COVID. Лекарственное средство подавляет ферментные системы SARS-COV-2. Также оно предотвращает развитие "цитокинового шторма". К основным преимуществам препарата относят низкий уровень токсичности, высокую эффективность и отсутствие побочных эффектов. Стоимость курса лечения составляет около 100 тысяч сумов."Рутан" разрешено применять с семи лет два раза в сутки. У препарата также выражены антигипоксические, антирадикальные, мембраностабилизирующие, антиоксидантные свойства.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

коронавирус covid-19