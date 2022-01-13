https://uz.sputniknews.ru/20220113/mirziyoev-i-putin-obsudili-situatsiyu-v-kazaxstane-22183179.html

Мирзиёев и Путин обсудили ситуацию в Казахстане

Мирзиёев и Путин обсудили ситуацию в Казахстане

Лидеры выразили поддержку руководству Казахстана и отметили успешную миротворческую миссию ОДКБ.

2022-01-13T16:24+0500

2022-01-13T16:24+0500

2022-01-13T16:24+0500

политика

владимир путин

шавкат мирзиёев

казахстан

одкб

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ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Президенты Узбекистана и России обсудили по телефону ситуацию в Центральной Азии и последние события в Казахстане.Стороны выразили поддержку предпринимаемым руководством Казахстана мерам по стабилизации ситуации в стране.Помимо этого Мирзиёев и Путин обсудили двусторонние отношения. Отмечается, что товарооборот по итогам прошлого года вырос на 33 процента, активно развиваются отношения в межрегиональном формате, в культурно-гуманитарной сфере и других областях.Там уточнили, что телефонный разговор прошел в традиционно теплой, дружественной и деловой атмосфере.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алматы, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около одной тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

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владимир путин, шавкат мирзиёев, казахстан, одкб