https://uz.sputniknews.ru/20220113/mirziyoev-otreagiroval-na-zayavlenie-lukashenko-ob-urokax-dlya-uzbekistana-22189743.html
Мирзиёев отреагировал на заявление Лукашенко об уроках для Узбекистана
Мирзиёев отреагировал на заявление Лукашенко об уроках для Узбекистана
Президент Мирзиёев отреагировал на слова своего белорусского коллеги, заявившего на днях, что Узбекистан должен извлечь уроки из произошедших в Казахстане событий.
2022-01-13T22:06+0500
2022-01-13T22:06+0500
2022-01-13T22:12+0500
политика
узбекистан
шавкат мирзиёев
александр лукашенко
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ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Шавкат Мирзиёев отреагировал на слова своего белорусского коллеги Александра Лукашенко, заявившего на днях, что Узбекистан должен извлечь уроки из произошедших в Казахстане событий.На заседании Совета безопасности глава государства назвал это утверждение необоснованным и отметил, что власти внимательно следят за ситуацией в регионе.В то же время Мирзиёев отметил, что Узбекистан располагает "всем необходимым потенциалом и мощью для адекватного реагирования на любую угрозу".В понедельник президент Беларуси Александр Лукашенко во время внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил, созванной в связи с последними событиями в Казахстане, заявил, что уроки из них должен извлечь, прежде всего, Узбекистан.Ссылаясь на развединформацию, он добавил, что взгляды экстремистов в том числе брошены и на Узбекистан.
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узбекистан, шавкат мирзиёев, александр лукашенко
Мирзиёев отреагировал на заявление Лукашенко об уроках для Узбекистана
22:06 13.01.2022 (обновлено: 22:12 13.01.2022)
На заседании Совета безопасности глава государства назвал это утверждение необоснованным и отметил, что власти внимательно следят за ситуацией в регионе.
ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Шавкат Мирзиёев отреагировал на слова своего белорусского коллеги Александра Лукашенко, заявившего на днях, что Узбекистан должен извлечь уроки из произошедших в Казахстане событий.
На заседании Совета безопасности глава государства назвал
это утверждение необоснованным и отметил, что власти внимательно следят за ситуацией в регионе.
"На днях со стороны руководителей некоторых государств были сделаны необоснованные заявления о том, что Узбекистан должен извлечь уроки из произошедших в Казахстане событий. Мы внимательно следим за ситуацией в регионе, всеми вызовами и угрозами его безопасности”, — приводит слова президента его пресс-служба.
В то же время Мирзиёев отметил, что Узбекистан располагает "всем необходимым потенциалом и мощью для адекватного реагирования на любую угрозу".
В понедельник президент Беларуси Александр Лукашенко во время внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил
, созванной в связи с последними событиями в Казахстане, заявил, что уроки из них должен извлечь, прежде всего, Узбекистан.
Ссылаясь на развединформацию, он добавил, что взгляды экстремистов в том числе брошены и на Узбекистан.