https://uz.sputniknews.ru/20220113/mirziyoev-otreagiroval-na-zayavlenie-lukashenko-ob-urokax-dlya-uzbekistana-22189743.html

Мирзиёев отреагировал на заявление Лукашенко об уроках для Узбекистана

Мирзиёев отреагировал на заявление Лукашенко об уроках для Узбекистана

Президент Мирзиёев отреагировал на слова своего белорусского коллеги, заявившего на днях, что Узбекистан должен извлечь уроки из произошедших в Казахстане событий.

2022-01-13T22:06+0500

2022-01-13T22:06+0500

2022-01-13T22:12+0500

политика

узбекистан

шавкат мирзиёев

александр лукашенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/0d/22189700_145:129:1199:722_1920x0_80_0_0_35c76d46c898590904bb5670f52e6c11.jpg

ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Шавкат Мирзиёев отреагировал на слова своего белорусского коллеги Александра Лукашенко, заявившего на днях, что Узбекистан должен извлечь уроки из произошедших в Казахстане событий.На заседании Совета безопасности глава государства назвал это утверждение необоснованным и отметил, что власти внимательно следят за ситуацией в регионе.В то же время Мирзиёев отметил, что Узбекистан располагает "всем необходимым потенциалом и мощью для адекватного реагирования на любую угрозу".В понедельник президент Беларуси Александр Лукашенко во время внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил, созванной в связи с последними событиями в Казахстане, заявил, что уроки из них должен извлечь, прежде всего, Узбекистан.Ссылаясь на развединформацию, он добавил, что взгляды экстремистов в том числе брошены и на Узбекистан.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, шавкат мирзиёев, александр лукашенко