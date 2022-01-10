https://uz.sputniknews.ru/20220110/lukashenko-prizval-uzbekistan-izvlech-uroki-iz-situatsii-v-kazaxstane-22124038.html
Лукашенко призвал Узбекистан извлечь уроки из ситуации в Казахстане
Лукашенко призвал Узбекистан извлечь уроки из ситуации в Казахстане
Своими мыслями поделился президент Беларуси Александр Лукашенко.
2022-01-10T13:33+0500
2022-01-10T13:33+0500
2022-01-10T13:40+0500
беспорядки в казахстане
александр лукашенко
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ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал Узбекистан извлечь уроки из произошедшего в Казахстане.Глава государства считает, что целью экстремистов в Казахстане было посеять хаос, развязать братоубийственную войну, чтобы совершить переворот.С этим вызовом Казахстану в одиночку не справиться, отметил Лукашенко. На помощь должны прийти постсоветские страны, особенно, государства Центральной Азии.Лукашенко также призвал лидеров ОДКБ провести переговоры о Таджикистане. Белорусский лидер считает, что республике "нужна поддержка, в том числе военной техникой".Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев между тем назвал произошедшее в стране Алматинской трагедией. Выступая на заседании Совета ОДКБ, он отметил, что это была террористическая война, развернутая против Казахстана, и самый тяжелый кризис за всю историю 30-летней независимости.Мирзиёев направил соболезнования народу и президенту Казахстана >>Свою оценку событиям дал в том числе президент России Владимир Путин. По его словам, всем понятно, что беспорядки в Казахстане не были стихийной акцией из-за роста цен на топливо.Ситуацией, по мнению Путина, воспользовались деструктивные внутренние и внешние силы.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алматы: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.Мирзиёев по телефону обсудил с Эмомали Рахмоном ситуацию в Казахстане >>По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 16 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совет безопасности.На первом заседании он охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".Видео: в Минобороны Казахстана рассказали, когда закончится спецоперация >>Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Они будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.Токаев 7 января заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие.Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Читайте также:Пистолеты, ружья, алкоголь: что нашли у террористов в Казахстане — видео >>Миротворцы ОДКБ охраняют важные объекты в Казахстане — видео >>
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александр лукашенко
Лукашенко призвал Узбекистан извлечь уроки из ситуации в Казахстане
13:33 10.01.2022 (обновлено: 13:40 10.01.2022)
Он также отметил, что у случившегося есть как внешние, так и внутренние причины.
ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал Узбекистан извлечь уроки из произошедшего в Казахстане.
Глава государства считает, что целью экстремистов в Казахстане было посеять хаос, развязать братоубийственную войну, чтобы совершить переворот.
С этим вызовом Казахстану в одиночку не справиться, отметил Лукашенко. На помощь должны прийти постсоветские страны, особенно, государства Центральной Азии.
"Уроки <...> должен извлечь, прежде всего, Узбекистан. Если эти уроки не будут извлечены, по нашей информации,... их (экстремистов – Sputnik) взгляды в том числе брошены и на Узбекистан", — заявил Лукашенко во время внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Лукашенко также призвал лидеров ОДКБ провести переговоры о Таджикистане. Белорусский лидер считает, что республике "нужна поддержка, в том числе военной техникой".
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев между тем назвал произошедшее в стране Алматинской трагедией.
Выступая на заседании Совета ОДКБ, он отметил, что это была террористическая война, развернутая против Казахстана, и самый тяжелый кризис за всю историю 30-летней независимости.
Свою оценку событиям дал в том числе президент России Владимир Путин. По его словам, всем понятно, что беспорядки в Казахстане не были стихийной акцией из-за роста цен на топливо.
Ситуацией, по мнению Путина, воспользовались деструктивные внутренние и внешние силы.
"Мы наблюдаем (в Казахстане. — Sputnik) именно агрессию международного терроризма. Откуда взялись эти банды вооруженных людей, прошедшие подготовку в зарубежных центрах и явно имеющие опыт боевых действий в "горячих точках" планеты?" — сказал Путин, выступая на внеочередном саммите ОДКБ.
Беспорядки в Казахстане
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.
Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алматы: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.
В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.
По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 16 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совет безопасности.
На первом заседании он охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".
Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Они будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.
Токаев 7 января заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие.
Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.