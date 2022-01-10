Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Митингующие в Алматы нападают на полицейский автомобиль - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.01.2022
Беспорядки в Казахстане
С начала года в Казахстане начались несанкционированные митинги, которые позже переросли в беспорядки по всей стране. Люди протестуют против роста цен на сжиженный нефтяной газ.
https://uz.sputniknews.ru/20220110/lukashenko-prizval-uzbekistan-izvlech-uroki-iz-situatsii-v-kazaxstane-22124038.html
Лукашенко призвал Узбекистан извлечь уроки из ситуации в Казахстане
Лукашенко призвал Узбекистан извлечь уроки из ситуации в Казахстане
Своими мыслями поделился президент Беларуси Александр Лукашенко.
2022-01-10T13:33+0500
2022-01-10T13:40+0500
беспорядки в казахстане
александр лукашенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/0a/22124463_294:79:1022:489_1920x0_80_0_0_f756976bd6e7793afa6fda181ec3cd0c.jpg
ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал Узбекистан извлечь уроки из произошедшего в Казахстане.Глава государства считает, что целью экстремистов в Казахстане было посеять хаос, развязать братоубийственную войну, чтобы совершить переворот.С этим вызовом Казахстану в одиночку не справиться, отметил Лукашенко. На помощь должны прийти постсоветские страны, особенно, государства Центральной Азии.Лукашенко также призвал лидеров ОДКБ провести переговоры о Таджикистане. Белорусский лидер считает, что республике "нужна поддержка, в том числе военной техникой".Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев между тем назвал произошедшее в стране Алматинской трагедией. Выступая на заседании Совета ОДКБ, он отметил, что это была террористическая война, развернутая против Казахстана, и самый тяжелый кризис за всю историю 30-летней независимости.Мирзиёев направил соболезнования народу и президенту Казахстана &gt;&gt;Свою оценку событиям дал в том числе президент России Владимир Путин. По его словам, всем понятно, что беспорядки в Казахстане не были стихийной акцией из-за роста цен на топливо.Ситуацией, по мнению Путина, воспользовались деструктивные внутренние и внешние силы.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алматы: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.Мирзиёев по телефону обсудил с Эмомали Рахмоном ситуацию в Казахстане &gt;&gt;По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 16 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совет безопасности.На первом заседании он охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".Видео: в Минобороны Казахстана рассказали, когда закончится спецоперация &gt;&gt;Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Они будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.Токаев 7 января заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие.Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Читайте также:Пистолеты, ружья, алкоголь: что нашли у террористов в Казахстане — видео &gt;&gt;Миротворцы ОДКБ охраняют важные объекты в Казахстане — видео &gt;&gt;
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/0a/22124463_434:111:882:447_1920x0_80_0_0_9eae559f06fe665e43efa134902cf577.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
александр лукашенко

Лукашенко призвал Узбекистан извлечь уроки из ситуации в Казахстане

13:33 10.01.2022 (обновлено: 13:40 10.01.2022)
© пресс-служба президента БеларусиАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.01.2022
© пресс-служба президента Беларуси
Подписаться на
Он также отметил, что у случившегося есть как внешние, так и внутренние причины.
ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал Узбекистан извлечь уроки из произошедшего в Казахстане.
Глава государства считает, что целью экстремистов в Казахстане было посеять хаос, развязать братоубийственную войну, чтобы совершить переворот.
С этим вызовом Казахстану в одиночку не справиться, отметил Лукашенко. На помощь должны прийти постсоветские страны, особенно, государства Центральной Азии.
"Уроки <...> должен извлечь, прежде всего, Узбекистан. Если эти уроки не будут извлечены, по нашей информации,... их (экстремистов – Sputnik) взгляды в том числе брошены и на Узбекистан", — заявил Лукашенко во время внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Лукашенко также призвал лидеров ОДКБ провести переговоры о Таджикистане. Белорусский лидер считает, что республике "нужна поддержка, в том числе военной техникой".
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев между тем назвал произошедшее в стране Алматинской трагедией.
Выступая на заседании Совета ОДКБ, он отметил, что это была террористическая война, развернутая против Казахстана, и самый тяжелый кризис за всю историю 30-летней независимости.
Мирзиёев направил соболезнования народу и президенту Казахстана >>
Свою оценку событиям дал в том числе президент России Владимир Путин. По его словам, всем понятно, что беспорядки в Казахстане не были стихийной акцией из-за роста цен на топливо.
Ситуацией, по мнению Путина, воспользовались деструктивные внутренние и внешние силы.
"Мы наблюдаем (в Казахстане. — Sputnik) именно агрессию международного терроризма. Откуда взялись эти банды вооруженных людей, прошедшие подготовку в зарубежных центрах и явно имеющие опыт боевых действий в "горячих точках" планеты?" — сказал Путин, выступая на внеочередном саммите ОДКБ.

Беспорядки в Казахстане

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.
Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алматы: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.
В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.
Мирзиёев по телефону обсудил с Эмомали Рахмоном ситуацию в Казахстане >>
По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 16 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совет безопасности.
На первом заседании он охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".
Видео: в Минобороны Казахстана рассказали, когда закончится спецоперация >>
Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Они будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.
Токаев 7 января заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие.
Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
Читайте также:
Пистолеты, ружья, алкоголь: что нашли у террористов в Казахстане — видео >>
Миротворцы ОДКБ охраняют важные объекты в Казахстане — видео >>
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:31События в Казахстане не пошли по сценарию "цветных революций" — видео
15:29Эксперт оценил слова Лукашенко про Узбекистан и "казахстанский" сценарий
14:52Через границу без теста: как Кыргызстан поддержал Казахстан
14:00НАТО встает плечом к плечу против "русской геополитической экспансии"
13:33Лукашенко призвал Узбекистан извлечь уроки из ситуации в Казахстане
13:17Токаев назвал произошедшее в стране Алматинской трагедией
13:03КамАЗ объявил о конкурсе для рабочих из Узбекистана
12:43Почему "Конгресс интеллигенции" всегда против России
12:38ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА: Лидеры стран ОДКБ обсуждают ситуацию в Казахстане
11:56В Узбекистан стали больше везти мясных продуктов — данные статистики
11:31"Узбекнефтегаз" привлек Россию к масштабному проекту: что известно
11:00Пистолеты, ружья, алкоголь: что нашли у террористов в Казахстане — видео
10:40Мирзиёев направил соболезнования народу и президенту Казахстана
10:30Туман, дожди и -8: какую погоду ждать на неделе
10:00Видео: в Минобороны Казахстана рассказали, когда закончится спецоперация
09:31Жители двух районов Ташкента до вечера останутся без газа
09:11В "Узбекнефтегазе" ответили, снизятся ли цены на бензин
08:43Россияне благодарят миротворцев, которые помогли им покинуть Казахстан — видео
08:30COVID наращивает обороты: в Узбекистане — очередной антирекорд
07:30Согреться в морозы: топ-5 рецептов глинтвейна