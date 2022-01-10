https://uz.sputniknews.ru/20220110/lukashenko-prizval-uzbekistan-izvlech-uroki-iz-situatsii-v-kazaxstane-22124038.html

Лукашенко призвал Узбекистан извлечь уроки из ситуации в Казахстане

Лукашенко призвал Узбекистан извлечь уроки из ситуации в Казахстане

Своими мыслями поделился президент Беларуси Александр Лукашенко.

2022-01-10T13:33+0500

2022-01-10T13:33+0500

2022-01-10T13:40+0500

беспорядки в казахстане

александр лукашенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/0a/22124463_294:79:1022:489_1920x0_80_0_0_f756976bd6e7793afa6fda181ec3cd0c.jpg

ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал Узбекистан извлечь уроки из произошедшего в Казахстане.Глава государства считает, что целью экстремистов в Казахстане было посеять хаос, развязать братоубийственную войну, чтобы совершить переворот.С этим вызовом Казахстану в одиночку не справиться, отметил Лукашенко. На помощь должны прийти постсоветские страны, особенно, государства Центральной Азии.Лукашенко также призвал лидеров ОДКБ провести переговоры о Таджикистане. Белорусский лидер считает, что республике "нужна поддержка, в том числе военной техникой".Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев между тем назвал произошедшее в стране Алматинской трагедией. Выступая на заседании Совета ОДКБ, он отметил, что это была террористическая война, развернутая против Казахстана, и самый тяжелый кризис за всю историю 30-летней независимости.Мирзиёев направил соболезнования народу и президенту Казахстана >>Свою оценку событиям дал в том числе президент России Владимир Путин. По его словам, всем понятно, что беспорядки в Казахстане не были стихийной акцией из-за роста цен на топливо.Ситуацией, по мнению Путина, воспользовались деструктивные внутренние и внешние силы.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алматы: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.Мирзиёев по телефону обсудил с Эмомали Рахмоном ситуацию в Казахстане >>По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 16 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совет безопасности.На первом заседании он охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".Видео: в Минобороны Казахстана рассказали, когда закончится спецоперация >>Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Они будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.Токаев 7 января заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие.Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Читайте также:Пистолеты, ружья, алкоголь: что нашли у террористов в Казахстане — видео >>Миротворцы ОДКБ охраняют важные объекты в Казахстане — видео >>

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

александр лукашенко