https://uz.sputniknews.ru/20220113/predstavitel-uzbekistana-vozglavil-antiterroristicheskuyu-strukturu-shos-22184479.html
Представитель Узбекистана возглавил антитеррористическую структуру ШОС
Представитель Узбекистана возглавил антитеррористическую структуру ШОС
О назначении стало известно в рамках встречи министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова с директором Исполкома ШАТС ШОС.
2022-01-13T17:36+0500
2022-01-13T17:36+0500
2022-01-13T18:33+0500
политика
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ТАШКЕНТ, 13 ноя – Sputnik. Представитель Узбекистана Руслан Мирзаев вступил в должность директора исполкома Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС), сообщает пресс-служба МИД."Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов принял Руслана Мирзаева, с 1 января приступившего к обязанностям директора исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества в Ташкенте", - информируется в релизе. По данным госструктуры, во время встречи участники обсудили актуальные вопросы сотрудничества в рамках РАТС ШОС, а также ход реализации ранее достигнутых договоренностей и график предстоящих мероприятий на различных уровнях.В Нукусе составляют планы ШОС на ближайший год >>Мирзаев в 2005-2008 годы занимал пост министра обороны Узбекистана, в 2018-2020 годах был командующим пограничными войсками, зампредседателя Службы госбезопасности республики. На посту директора исполкома этой структуры он сменил представителя Таджикистана Джумахона Гиёсова, который возглавлял РАТС ШОС с января 2019 года.Международная организация ШОС была основана в 2001 году. Ее участниками являются Индия, Россия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. В число стран-наблюдателей в ШОС входят Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия. Среди стран-партнеров значатся Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. Помимо этого, в сентябре 2021 года на саммите ШОС в Душанбе начата процедура приема Ирана в организацию.
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Представитель Узбекистана возглавил антитеррористическую структуру ШОС
17:36 13.01.2022 (обновлено: 18:33 13.01.2022)
О назначении стало известно в рамках встречи министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова с директором Исполкома ШАТС ШОС.
ТАШКЕНТ, 13 ноя – Sputnik.
Представитель Узбекистана Руслан Мирзаев вступил в должность директора исполкома Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС), сообщает
пресс-служба МИД.
"Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов принял Руслана Мирзаева, с 1 января приступившего к обязанностям директора исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества в Ташкенте", - информируется в релизе.
По данным госструктуры, во время встречи участники обсудили актуальные вопросы сотрудничества в рамках РАТС ШОС, а также ход реализации ранее достигнутых договоренностей и график предстоящих мероприятий на различных уровнях.
Мирзаев в 2005-2008 годы занимал пост министра обороны Узбекистана, в 2018-2020 годах был командующим пограничными войсками, зампредседателя Службы госбезопасности республики. На посту директора исполкома этой структуры он сменил представителя Таджикистана Джумахона Гиёсова, который возглавлял РАТС ШОС с января 2019 года.
Международная организация ШОС была основана в 2001 году. Ее участниками являются Индия, Россия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. В число стран-наблюдателей в ШОС входят Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия. Среди стран-партнеров значатся Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. Помимо этого, в сентябре 2021 года на саммите ШОС в Душанбе начата процедура приема Ирана в организацию.