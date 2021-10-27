https://uz.sputniknews.ru/20211027/v-nukuse-sostavlyayut-plany-shos-na-blijayshiy-god-21120580.html
В Нукусе составляют планы ШОС на ближайший год
В Нукусе составляют планы ШОС на ближайший год
В столице узбекской автономии национальные координаторы ШОС намерены обменяться мнениями о практических аспектах реализации инициатив Узбекистана, направленных... 27.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-27T18:11+0500
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ТАШКЕНТ, 27 окт – Sputnik. В Нукусе началось заседание Совета национальных координаторов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, сообщает информационное агентство “Дунё”.Это первое заседание в рамках председательства Узбекистана в организации. На нем присутствуют представители России, Китая, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана, Индии и Пакистана.Они рассмотрят план основных мероприятий в рамках председательства Узбекистана в ШОС в 2021-2022 годах, а также проекты документов предстоящего заседания Совета глав правительств (премьер-министров) государств-членов ШОС.Национальные координаторы намерены обменяться мнениями о практических аспектах реализации инициатив Узбекистана, направленных на дальнейшее укреплении многопланового сотрудничества в рамках организации.Председательство в организации перешло Ташкенту 17 сентября в ходе юбилейного саммита ШОС в Душанбе. Среди основных инициатив, выдвинутых президентом Мирзиёевым в качестве приоритетов председательства, — принятая программа “Зеленый пояс ШОС”. Она предусматривает дальнейшее наращивание сотрудничества стран-членов организации в сфере охраны окружающей среды.Ранее спецпредставитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов заявил, что Россия поддерживает приоритеты Узбекистана и будет оказывать всяческое содействие в их реализации.
https://uz.sputniknews.ru/20211014/chto-delat-shos-s-afganistanom-uzbekistan-gotovitsya-k-predsedatelstvu-v-organizatsii-20914239.html
https://uz.sputniknews.ru/20211012/pakistan-i-uzbekistan-obedinyatsya-v-ramkax-shos-radi-spaseniya-afganistana-20864899.html
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В Нукусе составляют планы ШОС на ближайший год
В столице узбекской автономии национальные координаторы ШОС намерены обменяться мнениями о практических аспектах реализации инициатив Узбекистана, направленных на дальнейшее укреплении многопланового сотрудничества в рамках организации.
ТАШКЕНТ, 27 окт – Sputnik.
В Нукусе началось заседание Совета национальных координаторов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, сообщает
информационное агентство “Дунё”.
Это первое заседание в рамках председательства Узбекистана в организации. На нем присутствуют представители России, Китая, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана, Индии и Пакистана.
Они рассмотрят план основных мероприятий в рамках председательства Узбекистана в ШОС в 2021-2022 годах, а также проекты документов предстоящего заседания Совета глав правительств (премьер-министров) государств-членов ШОС.
Национальные координаторы намерены обменяться мнениями о практических аспектах реализации инициатив Узбекистана, направленных на дальнейшее укреплении многопланового сотрудничества в рамках организации.
“Наряду с этим, предусматривается ознакомление зарубежных делегаций с осуществляемыми в Каракалпакстане преобразованиями в различных сферах, а также мерами по социально-экономической реабилитации региона Приаралья”, — говорится в сообщении.
Председательство в организации перешло Ташкенту 17 сентября в ходе юбилейного саммита ШОС в Душанбе. Среди основных инициатив, выдвинутых президентом Мирзиёевым в качестве приоритетов председательства, — принятая программа “Зеленый пояс ШОС”. Она предусматривает дальнейшее наращивание сотрудничества стран-членов организации в сфере охраны окружающей среды.
Ранее спецпредставитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов заявил
, что Россия поддерживает приоритеты Узбекистана и будет оказывать всяческое содействие в их реализации.