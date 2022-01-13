https://uz.sputniknews.ru/20220113/pribaltiyskiy-tigr-koshmarit-kitayskogo-drakona-22175784.html

Прибалтийский тигр кошмарит китайского дракона

Прибалтийский тигр кошмарит китайского дракона

На днях спикер сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен заочно поспорила с президентом республики Гитанасом Науседой по поводу открытия в Вильнюсе представительства Тайваня.

2022-01-13T10:57+0500

2022-01-13T10:57+0500

2022-01-13T10:57+0500

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Науседа заявил, что открытие в Литве представительства Тайваня, а не Тайбэя, как это делается другими странами, является ошибочным решением МИД Литвы. "Ошибкой стало не само открытие представительства, а его название, которое со мной МИД согласовано не было", — сказал он. И добавил: "Жаль, что название представительства стало фактором, который сильно сказался на наших отношениях с Китаем. Из-за этого нам теперь приходится разбираться с последствиями".Чмилите-Нильсен же заявила о своем несогласии с мнением президента: "Не думаю, что это было ошибкой. По моему мнению, тем политика, опирающаяся на ценностные принципы, и отличается от другой политики, что при первом противодействии нет отступления от этих ориентиров".Между тем эта политика и конкретно данное решение уже довольно далеко завели отношения Литвы с Китаем, а в экономическом смысле будут еще долго икаться Вильнюсу. Правда, Тайвань обещает запустить кредитную программу на один миллиард долларов для совместных проектов фирм из Литвы и Тайваня. Но компенсирует ли она потери Литвы, большой вопрос.Прибалтов обманули: "нам обещали, что переговоров с Россией не будет" >>Напомним, 18 ноября 2021 года в Литве было открыто представительство Тайваня.Китай еще как-то терпит существование в разных странах представительств Тайбэя — столицы мятежной провинции. Кстати, под таким же названием выступают и спортивные сборные Тайваня на различных соревнованиях, и отдельные спортсмены с острова. Но вот открытие представительства самой неподконтрольной провинции воспринимается в Пекине как нарушение "принципа одного Китая" и действует на него как красная тряпка. Поэтому неудивительно, что китайские власти в ответ на такой очевидный выпад против себя уже 21 ноября решили понизить уровень своих дипломатических отношений с Литвой. "Китайская сторона возмущена и выражает <…> протест в связи с этим решением, и намерена снизить уровень дипломатических отношений с Литвой <…>. В мире есть только один Китай, а правительство КНР — единственное легитимное правительство, представляющее весь Китай", — заявили в Пекине. А 26 ноября направили ноту об изменении статуса китайской дипмиссии в Вильнюсе с посольства на представительство КНР.Так что в утверждения Науседы о неосведомленности по поводу неправильного названия представительства поверить очень сложно: между оформлением разрешения на его открытие и самим открытием прошло больше трех месяцев — вполне достаточно, чтобы исправить "ошибку". Не говоря уж о времени, в течение которого это решение официально согласовывалось Вильнюсом. Вне всяких сомнений, все было сделано намеренно.Другой вопрос — зачем? Думается, этот "мощный" удар по Китаю вряд ли был придуман самими литовцами. Скорее всего, им подсказали, например, из Вашингтона. Как и в случае с более ранними антикитайскими решениями Литвы: поддержкой американских санкций к должностным лицам Китая из-за преследования уйгуров, выходом из китайско-европейского форума "17+1" и так далее.Вильнюс бросился действовать согласно новой подсказке, не обсудив вопрос даже со своими спонсорами из Брюсселя и Берлина. При таком раскладе у всего произошедшего хотя бы есть смысл: проверить, насколько серьезной будет реакция Китая, использовав для этого Литву в качестве подопытного кролика, которого точно не жалко.Китай построит атомный коммунизм >>Болтовня же о том, что решение было принято в соответствии с политикой, опирающейся на ценностные принципы, это глупость и только. Почему-то ни одно другое, скажем, европейское государство, опираясь на ценностные принципы, говоря словами из известного анекдота, "плюнуть в морду вождю" не решилось и не собирается этого делать. Да что там европейские государства: в новейшей истории Тайвань кроме Литвы открыл лишь одно свое представительство — в непризнанном Сомалиленде в 2020 году. Есть еще несколько государств, в которых имеются посольства Тайваня и которые, соответственно, не признают КНР, но это все плоды совсем других времен и постепенно их становится все меньше. Так что выходит, что "ценностные принципы" у Литвы совпадают только с Сомалилендом.Импорт из Литвы в Китай составляет примерно 300 миллионов долларов, а экспорт — около миллиарда. Но в процентном отношении, конечно, Пекин для Вильнюса хоть и не критично важный, но более значимый экспортный рынок, чем наоборот.Спустя несколько дней Литва вернулась в таможенные реестры Китая. Однако китайцы стали задерживать отправку грузов и создавать прочие проблемы во взаимной торговле, отказываться от работы с контрагентами и так далее. А параллельно власти Поднебесной дали понять транснациональным компаниям, что те столкнутся с закрытием китайского рынка, если не разорвут связи с Литвой (то есть если не выкинут компании прибалтийской республики из своих производственных цепочек). Перед Новым годом, 22 декабря, издание The Global Times написало о том, что китайское правительство может наложить на Вильнюс санкции теперь уже официально. Газета назвала Литву "политическим вирусом США в Евросоюзе".Поляки и прибалты разваливают Евросоюз: при чем тут Путин >>Но прибалты не сдаются и честно продолжают исполнять свою роль подопытного кролика. Пятого января МИД Литвы сообщил о том, что систематизировал и передал информацию о действиях Китая Еврокомиссии, которая на основе этих материалов может направить иск в суд ВТО. В Еврокомиссии, конечно, сидят очень оригинальные ребята, недавно направившие в ВТО иск к России на 290 миллиардов долларов из-за "дискриминации европейских товаров политикой импортозамещения", которую пришлось проводить из-за европейских же санкций. Но, думается, даже эти оригиналы вряд ли станут ссориться со своим главным торговым партнером из-за государства, которое стало объектом эксперимента, проводимого США. Причем, судя по всему, без согласования с Евросоюзом.Но даже если Еврокомиссия на это пойдет, то бюрократические процедуры в суде ВТО растянутся на долгие годы. И Литве придется испить чашу до дна. А мы все это время будем наблюдать за тем, на какое именно дно китайские товарищи опустят потерявших связь с реальностью господ из Вильнюса.Источник: РИА Новости

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литва, вильнюс, тайвань