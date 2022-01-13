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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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Шохруххон показал первую встречу с новорожденным сыном — видео
Шохруххон показал первую встречу с новорожденным сыном — видео
Асаль Шодиева и Шохруххон стали родителями во второй раз.
2022-01-13T12:24+0500
2022-01-13T12:32+0500
шохруххон
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асаль шодиева
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ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Узбекский эстрадный певец Шохруххон поделился кадрами первой встречи с новорожденным сыном.Трогательное видео артист выложил в своем Instagram.Подписчики поздравили пару и отметили, что это один из самых милых роликов за последнее время.Асаль Шодиева и Шохруххон поделились радостной новость накануне. Актриса уже успела выложить фото с малышом в соцсетях.Это второй ребенок у супругов. У звездной пары уже растет сын — мальчику чуть больше года.Вторую беременность Шодиева тщательно оберегала от глаз общественности: не было ни подробностей, ни вечеринки, на которой обычно раскрывается пол будущего ребенка.Читайте также:Узбекская звезда Асаль Шодиева показала первую фотосессию сына — видео &gt;&gt;Лола Юлдашева объяснила, почему не показывает мультфильмы дочери — фото &gt;&gt;
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шохруххон, асаль шодиева

Шохруххон показал первую встречу с новорожденным сыном — видео

12:24 13.01.2022 (обновлено: 12:32 13.01.2022)
© Instagram / asalshodievaАсаль Шодиева с семьей
Асаль Шодиева с семьей - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.01.2022
© Instagram / asalshodieva
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Асаль Шодиева и Шохруххон стали родителями во второй раз.
ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Узбекский эстрадный певец Шохруххон поделился кадрами первой встречи с новорожденным сыном.
Трогательное видео артист выложил в своем Instagram.
Подписчики поздравили пару и отметили, что это один из самых милых роликов за последнее время.
Асаль Шодиева и Шохруххон поделились радостной новость накануне. Актриса уже успела выложить фото с малышом в соцсетях.
Это второй ребенок у супругов. У звездной пары уже растет сын — мальчику чуть больше года.
Вторую беременность Шодиева тщательно оберегала от глаз общественности: не было ни подробностей, ни вечеринки, на которой обычно раскрывается пол будущего ребенка.
Читайте также:
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