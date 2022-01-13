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Шохруххон показал первую встречу с новорожденным сыном — видео
12:24 13.01.2022 (обновлено: 12:32 13.01.2022)
Асаль Шодиева и Шохруххон стали родителями во второй раз.
ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Узбекский эстрадный певец Шохруххон поделился кадрами первой встречи с новорожденным сыном.
Трогательное видео артист выложил в своем Instagram.
Подписчики поздравили пару и отметили, что это один из самых милых роликов за последнее время.
Асаль Шодиева и Шохруххон поделились радостной новость накануне. Актриса уже успела выложить фото с малышом в соцсетях.
Это второй ребенок у супругов. У звездной пары уже растет сын — мальчику чуть больше года.
Вторую беременность Шодиева тщательно оберегала от глаз общественности: не было ни подробностей, ни вечеринки, на которой обычно раскрывается пол будущего ребенка.
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