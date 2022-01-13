https://uz.sputniknews.ru/20220113/shoxruxxon-pokazal-pervuyu-vstrechu-s-novorojdennym-synom--video-22177749.html

Шохруххон показал первую встречу с новорожденным сыном — видео

Шохруххон показал первую встречу с новорожденным сыном — видео

Асаль Шодиева и Шохруххон стали родителями во второй раз.

2022-01-13T12:24+0500

2022-01-13T12:24+0500

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шохруххон

это интересно

асаль шодиева

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ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Узбекский эстрадный певец Шохруххон поделился кадрами первой встречи с новорожденным сыном.Трогательное видео артист выложил в своем Instagram.Подписчики поздравили пару и отметили, что это один из самых милых роликов за последнее время.Асаль Шодиева и Шохруххон поделились радостной новость накануне. Актриса уже успела выложить фото с малышом в соцсетях.Это второй ребенок у супругов. У звездной пары уже растет сын — мальчику чуть больше года.Вторую беременность Шодиева тщательно оберегала от глаз общественности: не было ни подробностей, ни вечеринки, на которой обычно раскрывается пол будущего ребенка.Читайте также:Узбекская звезда Асаль Шодиева показала первую фотосессию сына — видео >>Лола Юлдашева объяснила, почему не показывает мультфильмы дочери — фото >>

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шохруххон, асаль шодиева