https://uz.sputniknews.ru/20220113/tysyachi-uzbekistantsev-stali-jertvami-finansovoy-piramidy-22173618.html

Тысячи узбекистанцев стали жертвами финансовой пирамиды

Тысячи узбекистанцев стали жертвами финансовой пирамиды

Граждан вербовали через СМИ и соцсети. Подробнее о "схеме" — в материале.

2022-01-13T09:17+0500

2022-01-13T09:17+0500

2022-01-13T09:17+0500

общество

узбекистанцы

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ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. В Узбекистане раскрыли финансовую пирамиду, в которую были вовлечены тысячи человек.По данным правоохранителей, 15 января 2020 года 29-летний гражданин Украины, вступив в сговор с группой лиц, учредил в Ташкенте предприятие Golden Cash story.Основным видом деятельности компании была оптовая торговля. Мошенники проводили пропаганду через средства массовой информации и социальные сети, призывая граждан инвестировать в рудники Таджикистана.Злоумышленники обещали людям, что они получат в будущем высокий доход.Обманутые узбекистанцы отдали мошенникам золотые и серебряные изделия на сумму от 100 до 10 тысяч долларов.На банковском счете компании оказалось около 1,1 миллиарда сумов, на карте руководителя – 2,4 миллиарда сумов.Пострадавшие проживают, в основном, в Ташкенте, Ферганской, Андижанской, Наманганской, Кашкадарьинской, Бухарской, Хорезмской областях и Каракалпакстане. Богданов рассказал, как бороться с финансовыми пирамидами в Центральной Азии >>Оказалось, что мошенники орудовали не только в Узбекистане, но и соседних странах СНГ.Основателя компании и еще четверых человек арестовали и заключили под стражу. Им предъявлено обвинение по статье "Незаконная деятельность по привлечению денежных средств и (или) иного имущества" Уголовного кодекса Узбекистана.Она предусматривает наказание в виде лишения свободы от семи до десяти лет за руководство организованной группой лиц и обеспечение функционирования данной деятельности в особо крупном размере.Следствие продолжается.Читайте также:Задержаны основатели финансовой пирамиды, продававшие фальшивые акции >>Очередная финансовая пирамида в Узбекистане: что о ней известно >>

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