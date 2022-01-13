https://uz.sputniknews.ru/20220113/video-stanet-li-omikron-posledney-volnoy-pandemii-v-uzbekistane-22189028.html

Видео: станет ли "омикрон" последней волной пандемии в Узбекистане?

Видео: станет ли "омикрон" последней волной пандемии в Узбекистане?

В Узбекистане зафиксирован новый штамм вируса "омикрон". Однако глава НИИ вирусологии Минздрава Узбекистана Эркин Мусабаев настроен оптимистично и считает, что бояться нечего.

2022-01-13T20:58+0500

2022-01-13T20:58+0500

2022-01-13T22:24+0500

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узбекистан

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Что Узбекистану известно про "омикрон"? Нужна ли обязательная вакцинация в республике? Как и в чем проходит сотрудничество российских и узбекских эпидемиологов?Первое позитивное интервью на тему COVID-19 корреспонденту Sputnik Узбекистан дает директор Научно-исследовательского института вирусологии Министерства здравоохранения Республики Узбекистан, доктор медицинских наук Эркин Мусабаев.Нам не страшен "омикрон"Профессор настроен оптимистично и считает, что Узбекистан абсолютно готов "к встрече" нового штамма.Он вспоминает, как начиналась пандемия, когда человечество стояло на грани с неизвестностью."Страшнее всего было в 2020 году. Мы не знали, как вирус передается. Слышали только пугающие истории из-за рубежа, что люди умирают, лекарства нет. Сейчас известно достаточно", — считает Мусабаев.Кто привозит вирусы в УзбекистанСейчас идет большой поток людей из Казахстана, которые либо возвращаются в Узбекистан, либо хотят через него добраться до России и в другие места. По мнению профессора, это может повлиять на эпидемиологическую ситуацию в республике.Врач-инфекционист напомнил, что для Ташкента и Ташкентской области построен уникальный стационар на 4 000 коек с замкнутой системой вентиляции воздуха. В регионах Узбекистана есть достаточно больниц, перепрофилированных для лечения больных ковидом.Но в то же время лекарства от коронавируса — "золотой пули", как называют его врачи, – нет.Россия рядомЭркин Мусабаев рассказал, что Института вирусологии Минздрава Узбекистана традиционно и тесно сотрудничает с различными российскими исследовательскими медучреждениями. В частности, он отметил, что команда медиков из России оказала большую помощь Узбекистану в период обострения пандемии.Сейчас, по его словам, прорабатываются несколько совместных больших программ с крупными институтами Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Планируется строительство специализированной лаборатория на территории Узбекистана при помощи российских специалистов.Когда, наконец, можно будет забыть про маски? Ответ на вопрос — в полной версии интервью с экспертом на Ютуб-канале Sputnik Узбекистан.

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Анна Черкасова

мультимедиа , узбекистан, минздрав узбекистана, штамм-омикрон, видео