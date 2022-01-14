https://uz.sputniknews.ru/20220114/22197459.html

Узбекистан и Таджикистан могут полностью восстановить автобусное сообщение

Узбекистан и Таджикистан могут полностью восстановить автобусное сообщение

В рамках переговоров представители двух стран также рассмотрели вопросы развития сотрудничества в сфере международных автомобильных перевозок.

2022-01-14T15:37+0500

2022-01-14T15:37+0500

2022-01-14T18:34+0500

общество

узбекистан

таджикистан

автобусы

транспортное сообщение

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ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Узбекистанские и таджикистанские власти намерены возобновить автобусное сообщение между странами в полном объеме, ранее приостановленного из-за пандемии коронавируса. Об этом стало известно в ходе заседания совместной комиссии по вопросам международных автомобильных перевозок, сообщает пресс-служба Министерства Транспорта Узбекистана.Узбекистан и Таджикистан запустили еще три автобусных маршрута >>В рамках переговоров стороны рассмотрели вопросы развития сотрудничества в сфере международных автомобильных перевозок. Представители двух делегаций проанализировали ход реализации совместных соглашений, подписанных в этой области.Кроме того, участники заседания обсудили перспективы развития транспортного коридора "Узбекистан - Таджикистан - Китай". Узбекистан и Таджикистан возобновили автобусные рейсы, прерванные из-за COVID >>Автобусное сообщение между Узбекистаном и Таджикистаном была прервано в 1992 году. В то время на таджикской территории развернулась гражданская война.Автобусы стали вновь курсировать между странами только с 15 мая 2018 года. Однако из-за пандемии COVID с 16 марта 2020-го перевозки вновь остановились. Ограничения начали постепенно снимать с 1 сентября прошлого года. В частности, с 18 октября между городами Худжанд и Ташкент начал курсировать пассажирский автобусный маршрут.Читайте также:Доехать с ветерком: отправляемся на машине из Ташкента в Душанбе >>Автобусный маршрут связал Ташкент с Ферганской долиной через Таджикистан >>

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узбекистан, таджикистан, автобусы, транспортное сообщение