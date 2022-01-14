https://uz.sputniknews.ru/20220114/kak-mirotvortsy-odkb-pokidayut-kazaxstan--video-22194330.html

Видео: миротворцы ОДКБ уходят из Казахстана

Видео: миротворцы ОДКБ уходят из Казахстана

Военнослужащие завершили свою миссию в Казахстане и собираются домой. Как это происходит — смотрите в ролике.

2022-01-14T12:35+0500

2022-01-14T12:35+0500

2022-01-14T12:47+0500

видео

одкб

миротворцы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/0e/22194070_18:0:1410:783_1920x0_80_0_0_2f96546b0d527eaadeb3462ea3f45ff4.png

Четыре Ил-76 доставят их в место постоянной дислокации – Ивановскую область. В пятницу Казахстан также покинули миротворческие подразделения Кыргызстана, Армении и Таджикистана.Армянские и таджикские военнослужащие вылетели из страны на четырех самолетах военно-транспортной авиации ВКС России. Кыргызские вооруженные силы, охранявшие ТЭЦ-2, поехали домой своим ходом.Всего в Казахстане выполняли свою миссию более двух тысяч миротворцев из России, Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана. Sputnik публикует кадры вылета первой группы.Читайте также:Как миротворцы ОДКБ передают объекты правоохранителям Казахстана — видео >>Революцию "орков" силовики Казахстана "проспали" неслучайно: что дальше >>

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

одкб, миротворцы, видео