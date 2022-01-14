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Видео: миротворцы ОДКБ уходят из Казахстана
Видео: миротворцы ОДКБ уходят из Казахстана
Военнослужащие завершили свою миссию в Казахстане и собираются домой. Как это происходит — смотрите в ролике.
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Четыре Ил-76 доставят их в место постоянной дислокации – Ивановскую область. В пятницу Казахстан также покинули миротворческие подразделения Кыргызстана, Армении и Таджикистана.Армянские и таджикские военнослужащие вылетели из страны на четырех самолетах военно-транспортной авиации ВКС России. Кыргызские вооруженные силы, охранявшие ТЭЦ-2, поехали домой своим ходом.Всего в Казахстане выполняли свою миссию более двух тысяч миротворцев из России, Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана. Sputnik публикует кадры вылета первой группы.Читайте также:Как миротворцы ОДКБ передают объекты правоохранителям Казахстана — видео &gt;&gt;Революцию "орков" силовики Казахстана "проспали" неслучайно: что дальше &gt;&gt;
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одкб, миротворцы, видео

Видео: миротворцы ОДКБ уходят из Казахстана

12:35 14.01.2022 (обновлено: 12:47 14.01.2022)
© Минобороны России
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Российские миротворцы начали возвращаться домой. Из Алматы уже вылетели первые подразделения десантников вместе с техникой.
Четыре Ил-76 доставят их в место постоянной дислокации – Ивановскую область.
В пятницу Казахстан также покинули миротворческие подразделения Кыргызстана, Армении и Таджикистана.
Армянские и таджикские военнослужащие вылетели из страны на четырех самолетах военно-транспортной авиации ВКС России.
Кыргызские вооруженные силы, охранявшие ТЭЦ-2, поехали домой своим ходом.
Всего в Казахстане выполняли свою миссию более двух тысяч миротворцев из России, Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана.
Sputnik публикует кадры вылета первой группы.
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