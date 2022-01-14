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Как миротворцы ОДКБ покидают Казахстан — видео
Как миротворцы ОДКБ покидают Казахстан — видео
Военнослужащие завершили свою миссию в Казахстане и собираются домой. Как это происходит — смотрите в ролике.
2022-01-14T12:36+0500
2022-01-14T12:36+0500
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видео
одкб
миротворцы
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Четыре самолета Ил-76 доставят их в место постоянной дислокации – Ивановскую область. В пятницу Казахстан также покинули миротворческие подразделения Кыргызстана, Армении и Таджикистана.Кыргызские вооруженные силы, охранявшие ТЭЦ-2, поехали домой своим ходом.Всего в Казахстане выполняли свою миссию более двух тысяч миротворцев из России, Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана. Sputnik публикует кадры вылета первой группы.Читайте также:Как миротворцы ОДКБ передают объекты правоохранителям Казахстана — видео >>Революцию "орков" силовики Казахстана "проспали" неслучайно: что дальше >>
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одкб, миротворцы, видео
Как миротворцы ОДКБ покидают Казахстан — видео
12:36 14.01.2022 (обновлено: 12:42 14.01.2022)
Российские миротворцы начали возвращаться домой. Из Алматы уже вылетели первые подразделения десантников вместе с техникой.
Четыре самолета Ил-76 доставят их в место постоянной дислокации – Ивановскую область.
В пятницу Казахстан также покинули миротворческие подразделения Кыргызстана, Армении и Таджикистана.
Кыргызские вооруженные силы, охранявшие ТЭЦ-2, поехали домой своим ходом.
Всего в Казахстане выполняли свою миссию более двух тысяч миротворцев из России, Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана.
Sputnik публикует кадры вылета первой группы.